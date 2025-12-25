Impian Bitcoin El Salvador Kembali ke Bumi di Tahun 2025

El Salvador, negara pertama di dunia yang mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, dipandang oleh banyak pihak di industri ini sebagai pelopor. Pada tahun 2025, ambisi Bitcoin negara kecil ini bertemu dengan kenyataan.

Negara Amerika Tengah ini mencuat pada tahun 2021 ketika Majelis Legislatif menyetujui rancangan undang-undang yang mewajibkan semua pedagang, toko, dan tempat usaha untuk menerima Bitcoin (BTC) sebagai bentuk pembayaran. Para pendukung percaya ini akan memicu rangkaian adopsi Bitcoin dan menjadi berkah bagi ekonomi negara.

Rencana adopsi yang ambisius, termasuk penerbitan obligasi untuk mendanai "Bitcoin City," menemui adopsi yang kurang antusias dari warga El Salvador. Adopsi semakin diperkeruh oleh kekhawatiran dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Kekhawatiran ini mencapai puncaknya pada tahun 2025, ketika El Salvador harus meninjau kembali kebijakan Bitcoin-nya.

Adopsi Bitcoin di El Salvador dimulai dengan kurang antusias

Pengesahan Undang-Undang Bitcoin El Salvador dengan cepat diikuti oleh peluncuran Chivo Wallet, dompet Bitcoin resmi El Salvador. Warga bahkan diberi insentif untuk mendaftar dengan alamat yang sudah dimuat dengan Bitcoin senilai $30. Namun bagi banyak orang, mereka hanya mengambil uang gratis dan pergi, tidak pernah menggunakan aplikasi itu lagi.

Menurut hukum, Bitcoin seharusnya diterima di mana-mana, tetapi upaya untuk menggunakan Bitcoin di El Salvador menemui kesuksesan yang terbatas oleh mereka yang mencoba.

Terlepas dari kekhawatiran adopsi di lapangan, ada satu masalah besar lainnya, yaitu utang El Salvador dan posisi IMF terhadap Bitcoin dan cryptocurrency.

El Salvador mencari pinjaman $1,4 miliar dari IMF, karena keuangan publik dan utangnya memerlukan penguatan agar berkelanjutan. Cadangan eksternal dan penyangga ekonominya juga menipis dan memerlukan penguatan terhadap potensi guncangan.

IMF tidak ingin El Salvador mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di tengah kekhawatiran tentang risikonya terhadap stabilitas keuangan. IMF menyatakan bahwa penggunaan Bitcoin secara luas oleh pemerintah, seperti rencana pembelian Bitcoin El Salvador, dapat mengekspos anggaran negara pada kewajiban kontinjensi yang bergantung pada pergerakan harga BTC.

Bukele membuat "kesepakatan dengan iblis" tetapi terus membeli Bitcoin

Di tengah kekhawatiran ini, IMF membuat pemberian pinjaman yang diminta bersyarat pada El Salvador untuk mempersempit ruang lingkup Undang-Undang Bitcoin-nya. Kebutuhan ekonomi El Salvador lebih besar daripada idealisme Bitcoin pemerintah, dan mereka bertobat.

Pada bulan Januari, El Salvador membuat penerimaan Bitcoin bersifat sukarela dan memastikan pajak hanya dibayar dalam dolar AS, mata uang de facto negara tersebut.

Banyak pengamat industri kripto kecewa. Kadan Stadelmann, chief technology officer Komodo Platform, menulis dalam artikel opini untuk Cointelegraph bahwa "revolusi telah mati di El Salvador" setelah Presiden Nayib Bukele membuat "kesepakatan dengan iblis" — yaitu, IMF.

Bukele tidak sepenuhnya menarik posisi orange-pilled-nya. Pada bulan Maret, meskipun ada beberapa permintaan dari IMF agar El Salvador menghentikan pembelian Bitcoin-nya, El Salvador terus melaju. Bukele menulis di X pada saat itu:

Pengamat seperti John Dennehy, aktivis dan pendidik Bitcoin berbasis di El Salvador, mengatakan ini bisa jadi pemerintah melakukan akumulasi terakhirnya sebelum kesepakatan IMF berlaku. Komentator keuangan anonim Unseen Finance menyarankan mungkin ada "beberapa kumpulan dana yang tersisa, mungkin dialokasikan di pemerintah dalam beberapa sub-akun dari berbagai lembaga, entitas, bahkan mungkin beberapa perusahaan milik negara, yang telah dialokasikan dan disisihkan sebelumnya."

Pertanyaan tentang bagaimana El Salvador bisa melanjutkan pembelian Bitcoin-nya meskipun ada kesepakatan IMF akan muncul kembali beberapa kali. Pada bulan April, El Salvador membeli tujuh BTC, tetapi Rodrigo Valdes, direktur Departemen Belahan Bumi Barat di IMF, mengatakan bahwa negara tersebut masih mematuhi. Pada bulan Mei, ketika IMF menyerahkan $120 juta pertama dari pinjamannya, dikatakan bahwa El Salvador harus berupaya untuk berhenti membeli Bitcoin.

El Salvador tampaknya tidak mendengar ini karena hanya sebulan kemudian, negara itu membeli 240 BTC. Anndy Lian, penulis dan penasihat blockchain antar-pemerintah, mengatakan kepada Cointelegraph pada saat itu, "Interpretasi fleksibel' IMF menunjukkan pembelian mungkin melibatkan entitas sektor non-publik atau aset yang direklasifikasi, mempertahankan kepatuhan teknis." Pendekatan alternatif ini memungkinkan negara untuk terus membeli Bitcoin.

Pada bulan November, ketika El Salvador membeli sekitar $100 juta dalam Bitcoin, IMF mengatakan kepada Cointelegraph bahwa mereka "tidak akan memberikan komentar berkelanjutan tentang setiap pengumuman terkait Bitcoin." Seorang juru bicara mengatakan mereka akan membahas komitmen El Salvador "pada waktunya."

Per 12 Desember, El Salvador memegang 6.367 BTC, menurut pelacak portofolio El Salvador dari DropsTab. Nilainya lebih dari $588 juta dan menghasilkan keuntungan $267 juta.

Apa yang akan datang untuk bisnis Bitcoin di El Salvador?

Data terkini per 12 Desember 2025.

Adopsi Bitcoin di lapangan mungkin melambat, tetapi beberapa bisnis kripto masih menganggap El Salvador sebagai tempat yang ramah untuk berbisnis.

Pada bulan Januari, baik Tether maupun Bitfinex Derivatives mengumumkan mereka akan memindahkan kantor ke El Salvador setelah mendapatkan lisensi yang diperlukan dari pihak berwenang setempat. Tether mengatakan memilih negara ini karena "kebijakan berpikiran maju, lingkungan regulasi yang menguntungkan, dan ... komunitas yang paham Bitcoin yang berkembang." Bitfinex Derivatives juga memuji kebijakan pro-kripto pemerintah dalam pengumumannya.

Pada bulan Agustus, Juan Carlos Reyes, presiden Komisi Aset Digital El Salvador, mengatakan bahwa bank investasi yang ingin memegang Bitcoin pindah ke El Salvador.

Dia mengatakan kepada Cointelegraph pada saat itu, "Undang-Undang Perbankan Investasi yang baru memungkinkan bank investasi swasta untuk beroperasi dalam alat pembayaran yang sah dan mata uang asing untuk 'Investor Canggih' dan untuk terlibat dalam aset digital seperti Bitcoin dengan lisensi Penyedia Layanan Aset Digital (PSAD). Dengan lisensi PSAD, sebuah bank dapat memilih untuk beroperasi sepenuhnya sebagai bank Bitcoin."

El Salvador juga telah mempengaruhi negara-negara tetangganya. Pada bulan Juli, Bank Sentral Bolivia menandatangani nota kesepahaman dengan El Salvador untuk mempercepat adopsi kripto. Bank sentral Bolivia menyebut kripto sebagai "alternatif yang layak dan dapat diandalkan" untuk mata uang fiat.

Pada bulan Mei, Wali Kota Panama City Mayer Mizrachi mengisyaratkan gagasan untuk membentuk cadangan Bitcoin setelah bertemu dengan Max Keiser dan Stacy Herbert, dua pemimpin kebijakan Bitcoin berbasis di El Salvador.

Siapa yang diuntungkan dari pembelian Bitcoin El Salvador?

Bisnis kripto mungkin masih tertarik dengan kebijakan kripto berpikiran maju El Salvador, bahkan setelah mereka merevisi Undang-Undang Bitcoin. Pemerintah mungkin juga menemukan cara untuk mendapatkan keduanya: menerima pinjaman IMF dan terus menumpuk BTC.

Quentin Ehrenmann, manajer umum di My First Bitcoin — organisasi non-pemerintah yang berfokus pada adopsi Bitcoin — mengatakan bahwa akumulasi berkelanjutan, tanpa edukasi atau adopsi, tidak membantu siapa pun.

Apakah kebijakan Bitcoin Bukele baik untuk rakyat, pemerintah, atau adopsi Bitcoin, tidak mungkin berubah dalam waktu dekat. Reformasi pemilihan presiden pada tahun 2025 telah memungkinkan Bukele untuk mencalonkan diri tanpa batas.

Anggota parlemen oposisi Marcela Villatoro mengatakan ini "membawa akumulasi kekuasaan dan melemahkan demokrasi ... ada korupsi dan klienelisme karena nepotisme tumbuh dan menghentikan demokrasi dan partisipasi politik."

Pada tahun 2025, ruang lingkup ambisi Bitcoin El Salvador menyempit. Sebagian dari ini disebabkan oleh politik yang diperlukan dalam berurusan dengan IMF. Bagaimana dan pada tingkat apa adopsi Bitcoin aktual akan berlanjut pada tahun 2026 tergantung pada apakah mereka bersedia mendidik dan membina masyarakat umum tentang cara menggunakannya.

