Canton (CC) Meroket 17% Harian, Bitcoin (BTC) Terhenti di $88K: Pantauan Pasar

Penulis: CryptoPotatoSumber: CryptoPotato
2025/12/25 17:58
Pemulihan sederhana yang dilakukan oleh para bulls bitcoin selama 24 jam terakhir mendorong aset tersebut ke $88.000, di mana ia menghadapi penolakan langsung dan sekarang berada jauh di bawah level tersebut.

Sebagian besar altcoin berkapitalisasi besar sedikit berada di zona hijau, tetapi mereka masih belum bisa keluar dari penurunan tajam baru-baru ini. ZEC telah muncul sebagai gainer teratas di sini, sementara mid-caps memiliki CC sebagai pemenang harian mereka.

BTC Terhenti di $88K

Grafik di bawah ini akan dengan jelas menunjukkan pergerakan pasar BTC yang bergejolak akhir-akhir ini. Cryptocurrency tersebut mengalami periode volatil minggu lalu ketika turun dari $90.000 ke $85.500, memantul kembali ke $90.000 sebelum merosot ke titik terendah lokal $84.400, meskipun angka CPI AS untuk November jauh lebih baik dari yang diantisipasi.

Para bull akhirnya melangkah maju pada titik ini dan mencegah kemunduran lainnya. Bitcoin melakukan serangan dalam beberapa jam berikutnya, tetapi dihentikan di $89.000. Bitcoin menghabiskan sebagian besar akhir pekan trading sideways di sekitar $88.000, tetapi memulai kenaikan lain pada hari Senin. Kali ini, ia mencapai puncak di atas $90.400, tetapi itu adalah upaya lain yang gagal untuk merebut kembali level tersebut.

Bitcoin dengan cepat kehilangan traksi dan turun ke $86.400 kemarin. Rebound selanjutnya mendorong BTC ke $88.000 pagi ini, tetapi tidak bisa melanjutkan lebih jauh dan sekarang berada $500 dari target tersebut.

Kapitalisasi pasarnya tetap di bawah $1,750 triliun di CG, sementara dominasinya atas alts berada di 57,5%.

BTCUSD Dec 25. Source: TradingViewBTCUSD Dec 25. Source: TradingView

CC Sedang Naik

Ethereum telah mempertahankan level $2.900, sementara BNB tetap berada sedikit di atas $840. XRP telah turun di bawah support $1,90, yang bisa berarti masalah lebih lanjut untuk aset tersebut, tetapi sekarang sedikit berada di zona hijau harian. SOL, ADA, BCH, LINK, dan XMR juga mencatat kenaikan kecil.

ZEC telah muncul sebagai performer teratas dari alts berkapitalisasi besar, melonjak lebih dari 9% ke hampir $450. CC telah mengambil panggung utama dari top 100 alts, setelah melonjak 17% ke jauh di atas $0,10. TAO naik 7% sejak kemarin.

Total kapitalisasi pasar crypto telah menambahkan sekitar $20 miliar dalam sehari dan naik menjadi $3,040 triliun di CG.

Cryptocurrency Market Overview Daily Dec 25. Source: QuantifyCryptoCryptocurrency Market Overview Daily Dec 25. Source: QuantifyCrypto

Postingan Canton (CC) Melonjak 17% Harian, Bitcoin (BTC) Terhenti di $88K: Market Watch pertama kali muncul di CryptoPotato.

