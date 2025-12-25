Kripto Terbaik untuk Diinvestasikan: Mengapa Satu Koin Kripto Baru Naik sementara Bitcoin (BTC) Turun

Meskipun Bitcoin (BTC) mengalami kesulitan mempertahankan level harga saat ini dan terpengaruh oleh resistensi dari pasar secara keseluruhan, mata uang kripto lain, Mutuum Finance (MUTM), telah diam-diam membuat jejaknya. Bagi para investor yang saat ini mencari kripto terbaik untuk diinvestasikan, muncul peluang investasi yang langka namun sangat menguntungkan dari MUTM, didorong oleh presale yang sangat terorganisir dan penerimaan besar dari komunitas investor.

Kripto baru ini telah menarik perhatian dari investor ritel maupun institusional, menandakan potensinya sebagai pesaing serius di pasar. Alih-alih mengalami harga yang stagnan, seperti aksi sideways BTC menghadapi ketidakpastian pasar, MUTM telah menerima penerimaan besar, telah menjual hampir seluruh Fase 6 dari presale-nya, yang telah menarik keterlibatan impulsif hampir 19.000 orang, bersama dengan kontribusi lebih dari $19 juta. Para pendukung awal MUTM juga saat ini menikmati keuntungan lebih dari 250% dari harga investasi aslinya sebesar $0,01, dan fase presale berikutnya menjanjikan peningkatan harga lagi, memperkuat posisinya di antara kripto terbaik untuk diinvestasikan.

Bitcoin Mengalami Koreksi ke $85K – Apa Selanjutnya untuk Trader?

Bitcoin (BTC) baru saja mengalami penurunan terbesar hari ini, turun ke kisaran $85.000 karena ketidakmampuan mempertahankan breakout di atas garis tren resistensi signifikan di $90.000. Penurunan tajam disertai dengan candlestick bearish 4 jam yang agresif, menunjukkan bahwa order beli leverage dengan cepat dibatalkan karena tekanan luar biasa dari penjual.

Saat ini, Bitcoin telah didukung sementara di level $85.500, dan ini adalah tugas yang sangat penting untuk mempertahankannya di atas titik itu jika ada jenis comeback ke level $88.500 atau upaya lain untuk mencapai $90.000 diharapkan. Jika tidak, penurunan di bawah $85.500 dapat memicu penyesuaian ke zona sekitar $80.000, di mana faktor teknis dan psikologis bertemu. Meskipun harga Bitcoin terus memberikan tekanan, banyak investor baru-baru ini telah melihat ke berbagai sektor di pasar kripto, khususnya mencari proyek kripto baru yang menunjukkan potensi kuat di ruang DeFi dan blockchain.

Momentum Presale Fase 6 Menunjukkan Meningkatnya Kepercayaan di Antara Investor

Momentum terbaru yang dilihat Mutuum Finance (MUTM) dengan permintaan cepat di Fase 6 dari presale mereka menyoroti mengapa proyek ini sedang dipertimbangkan di antara kripto terbaik untuk diinvestasikan hari ini. Investor sekarang bergegas untuk mengambil token mereka sebelum kenaikan biaya di fase 7. Total $19,5 juta telah dikumpulkan oleh proyek ini, dengan total 18.580 pemegang token MUTM sejauh ini sejak presale dimulai. Harga saat ini untuk Fase 6 adalah $0,035. Ini adalah peningkatan 250% dari harga awal $0,01 di Fase 1. Segera setelah Fase 6 berakhir, Fase 7 dimulai pada $0,04, yang mendekati peningkatan 20%, mencontohkan pentingnya investor yang tepat waktu. Sebagian besar investor percaya bahwa MUTM adalah di antara koin kripto baru yang paling menjanjikan yang ditakdirkan untuk mencapai $1.

Infrastruktur yang Ditingkatkan Memastikan Akurasi dan Keandalan Harga

Mutuum Finance memanfaatkan layanan oracle Chainlink untuk menyediakan feed harga yang akurat dengan mereferensi silang harga tokennya dengan aset yang diperdagangkan tinggi seperti USD, ETH, MATIC, dan AVAX. Mutuum Finance menerapkan berbagai solusi oracle seperti oracle fallback, feed agregasi, dan data in-chain. Infrastruktur yang kuat ini memfasilitasi estimasi nilai jaminan, manajemen risiko, dan mekanisme likuidasi, memastikan bahwa Mutuum Finance berjalan efisien dalam semua skenario pasar.

Daya tarik MUTM tidak hanya berhenti di situ. Mekanisme pinjam dan pinjaman inovatifnya memastikan kegunaan berkelanjutan dari mata uang kripto dengan menawarkan bunga untuk partisipasi dalam sistem. Lebih lanjut, smart contract yang dikembangkan untuk peminjaman dan pinjaman diaudit oleh Halborn Security, menjadikannya salah satu kripto terbaik untuk diinvestasikan baik untuk keuntungan jangka pendek maupun keandalan jangka panjang.

Sementara kondisi pasar saat ini membuat Bitcoin berjuang untuk mempertahankan level support $85K, investor cerdas sedang menjajaki peluang di proyek-proyek seperti Mutuum Finance (MUTM). Dengan lebih dari $19,5 juta dalam penjualan dan fase 6 hampir terjual habis dengan 18.580 pemegang yang sudah bergabung, waktu untuk masuk di lantai dasar dari mata uang kripto besar berikutnya tahun 2026 cepat habis. Masuk awal ke kripto baru ini dapat memposisikan investor di garis depan pasar, menempatkan MUTM dengan kuat di antara kripto terbaik untuk diinvestasikan tahun ini.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Mutuum Finance (MUTM) kunjungi tautan di bawah ini:

Website: https://mutuum.com/

Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance