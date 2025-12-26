Investor Blockchain Menambah Kepemilikan SOL dalam Jumlah Besar: Analisis Harga dan Dinamika Pasar

Poin Utama: Investor meningkatkan kepemilikan SOL; posisi pasar SOL dianalisis.

Analis melaporkan posisi SOL senilai $63 juta.

Kerugian tidak terealisasi $43 juta terutama dari ETH.

Pada 25 Desember, investor Ai Yi melaporkan akuisisi besar sebanyak 207.316,32 token SOL senilai $25,498 juta, bersama dengan pesanan strategis kunci lainnya.

Akuisisi ini menyoroti pergerakan signifikan di pasar cryptocurrency, yang berpotensi berdampak pada harga token SOL dan strategi investor di tengah volatilitas saat ini.

Investor Meningkatkan Kepemilikan SOL Hingga $63 Juta di Tengah Volatilitas Pasar

Ai Yi, yang dikenal dengan pelacakan blockchain yang akurat, melaporkan akuisisi SOL yang signifikan sebanyak 207.316,32 token oleh seorang investor. Transaksi yang dilakukan pada 25 Desember ini menempatkan investor tersebut sebagai pemegang besar yang signifikan di pasar.

Peningkatan kepemilikan SOL menunjukkan positioning strategis di tengah kondisi pasar yang volatil. Kepemilikan tambahan ini meningkatkan portofolio investor yang ada, kini mencapai $63,06 juta untuk SOL saja.

Pasar SOL Menghadapi Ketidakpastian dengan Fluktuasi Harga yang Signifikan

Tahukah Anda? Investasi SOL baru-baru ini mencerminkan strategi masa lalu yang digunakan oleh investor institusional, yang mencerminkan toleransi risiko tinggi di tengah fluktuasi pasar crypto yang signifikan, seperti peristiwa flash crash 1011.

Data CoinMarketCap menunjukkan bahwa SOL saat ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar $69,50 miliar, dengan kenaikan harga 24 jam yang sederhana sebesar 0,77%, yang diimbangi dengan penurunan yang lebih luas sebesar 37,78% selama 60 hari. Volume perdagangan SOL menurun 33,62% baru-baru ini, mencerminkan keraguan pasar.

Solana(SOL), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 16:13 UTC tanggal 25 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Tim riset Coincu mencatat potensi volatilitas seiring meningkatnya transaksi. Mengingat fluktuasi historis dan investasi strategis, pelaku pasar harus mengantisipasi perkembangan regulasi yang dinamis dan perkembangan finansial yang berdampak pada lintasan masa depan SOL.