BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Blockchain Investor Menambah Kepemilikan SOL dalam Jumlah Besar: Analisis Harga dan Dinamika Pasar muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Penting: Investor menambah kepemilikan SOL; posisi pasar SOL dianalisis. AnalisPostingan Blockchain Investor Menambah Kepemilikan SOL dalam Jumlah Besar: Analisis Harga dan Dinamika Pasar muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Penting: Investor menambah kepemilikan SOL; posisi pasar SOL dianalisis. Analis

Investor Blockchain Menambah Kepemilikan SOL dalam Jumlah Besar: Analisis Harga dan Dinamika Pasar

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/26 00:18
Solana
SOL$145.05-0.55%
Ethereum
ETH$3,366.75+1.51%
AI
AI$0.04094-1.75%
Major
MAJOR$0.12948+2.80%
TokenFi
TOKEN$0.00493-7.08%
Poin Utama:
  • Investor meningkatkan kepemilikan SOL; posisi pasar SOL dianalisis.
  • Analis melaporkan posisi SOL senilai $63 juta.
  • Kerugian tidak terealisasi $43 juta terutama dari ETH.

Pada 25 Desember, investor Ai Yi melaporkan akuisisi besar sebanyak 207.316,32 token SOL senilai $25,498 juta, bersama dengan pesanan strategis kunci lainnya.

Akuisisi ini menyoroti pergerakan signifikan di pasar cryptocurrency, yang berpotensi berdampak pada harga token SOL dan strategi investor di tengah volatilitas saat ini.

Investor Meningkatkan Kepemilikan SOL Hingga $63 Juta di Tengah Volatilitas Pasar

Ai Yi, yang dikenal dengan pelacakan blockchain yang akurat, melaporkan akuisisi SOL yang signifikan sebanyak 207.316,32 token oleh seorang investor. Transaksi yang dilakukan pada 25 Desember ini menempatkan investor tersebut sebagai pemegang besar yang signifikan di pasar.

Peningkatan kepemilikan SOL menunjukkan positioning strategis di tengah kondisi pasar yang volatil. Kepemilikan tambahan ini meningkatkan portofolio investor yang ada, kini mencapai $63,06 juta untuk SOL saja.

Pasar SOL Menghadapi Ketidakpastian dengan Fluktuasi Harga yang Signifikan

Tahukah Anda? Investasi SOL baru-baru ini mencerminkan strategi masa lalu yang digunakan oleh investor institusional, yang mencerminkan toleransi risiko tinggi di tengah fluktuasi pasar crypto yang signifikan, seperti peristiwa flash crash 1011.

Data CoinMarketCap menunjukkan bahwa SOL saat ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar $69,50 miliar, dengan kenaikan harga 24 jam yang sederhana sebesar 0,77%, yang diimbangi dengan penurunan yang lebih luas sebesar 37,78% selama 60 hari. Volume perdagangan SOL menurun 33,62% baru-baru ini, mencerminkan keraguan pasar.

Solana(SOL), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 16:13 UTC tanggal 25 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Tim riset Coincu mencatat potensi volatilitas seiring meningkatnya transaksi. Mengingat fluktuasi historis dan investasi strategis, pelaku pasar harus mengantisipasi perkembangan regulasi yang dinamis dan perkembangan finansial yang berdampak pada lintasan masa depan SOL.

DISCLAIMER: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/markets/sol-major-investor-market-analysis/

Peluang Pasar
Logo Solana
Harga Solana(SOL)
$145.05
$145.05$145.05
-1.36%
USD
Grafik Harga Live Solana (SOL)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Dalam prediksi harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga ICP dengan menggunakan analisis teknikal yang akurat dan ramah trader
Bagikan
Thenewscrypto2026/01/15 16:38