Aktivitas Whale Bitcoin $230 Juta Memicu Kehati-hatian saat ETF Alami Arus Keluar

Pasar Bitcoin menunjukkan tanda-tanda kegelisahan pada 25 Desember ketika aksi harga yang lesu bertabrakan dengan pergerakan whale Bitcoin yang signifikan, menambah lingkungan perdagangan yang sudah berhati-hati.

Onchain Lens, sebuah situs pelacakan blockchain, juga mengindikasikan bahwa pada hari yang sama, whale Bitcoin yang lama tidak aktif bersama dengan raksasa manajemen aset BlackRock memindahkan sejumlah besar BTC ke bursa terpusat.

BlackRock telah menempatkan 2.292 BTC, yang bernilai sekitar 199,8 juta, ke Coinbase, dan dompet whale Bitcoin yang berbeda yang tidak berdagang selama delapan tahun telah mentransfer 400 BTC, yang memiliki nilai sekitar 34,9 juta, ke OKX.

Pergerakan Whale Bitcoin Memicu Kehati-hatian Pasar

Tindakan whale Bitcoin cenderung menarik lebih banyak perhatian di antara para trader karena masuknya bursa yang tinggi dapat memberikan petunjuk tentang potensi tekanan sisi jual. Meskipun tidak ada bukti langsung bahwa aset-aset ini dijual secara spot, besarnya dan waktu transfer cukup untuk memberatkan sentimen. Para pelaku pasar masih waspada dan sangat memperhatikan apakah whale lain akan terus melakukan pergerakan.

Untuk lebih memperkuat nada defensif, dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin spot AS masih melaporkan arus keluar modal. Menurut data yang dirilis oleh SoSoValue, ETF Bitcoin spot telah mencatat penarikan bersih selama lima hari perdagangan berturut-turut. Penarikan yang berkelanjutan mengindikasikan bahwa permintaan institusional masih lemah meskipun Bitcoin masih diperdagangkan di atas level support teknis yang signifikan.

Arus Keluar ETF Dikombinasikan Dengan Aktivitas Whale

Dikombinasikan dengan arus ETF yang konsisten dan deposit bursa yang terkait dengan whale Bitcoin, suasana hati yang menghindari risiko di pasar didukung. Pada saat pelaporan, Bitcoin diperdagangkan sekitar harga $89.333 yang turun sekitar 0,35 persen pada hari itu.

Kehati-hatian yang sama ditunjukkan dalam data pasar derivatif. Open Interest turun hampir satu persen menjadi $57,42 miliar, karena trader mengurangi eksposur leverage alih-alih berdagang secara agresif. Penurunan leverage ini mengindikasikan bahwa ada keraguan tentang arah jangka pendek Bitcoin karena whale Bitcoin terus dilacak.

Leverage Bullish Terbangun Meskipun Ada Aktivitas Whale Bitcoin

Positioning intraday mencerminkan area kepercayaan bullish meskipun ada kehati-hatian yang luas. Peta Likuidasi CoinGlass menunjukkan bahwa cluster leverage terbesar ditemukan di $85.966 ke bawah dan $88.636 ke atas.

Posisi long-leveraged telah menyumbang sekitar 646 juta dolar kepada trader dibandingkan dengan 422 juta dolar dalam posisi short pada level ini. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa sudah ada banyak trader yang berpikir bahwa Bitcoin akan berada di atas area $86.000, meskipun aktivitas whale Bitcoin sedang ditinjau.

Secara teknis, Bitcoin masih diperdagangkan dalam zona konsolidasi yang panjang. Analisis grafik mingguan menunjukkan bahwa aset telah berada dalam kisaran $86.000 hingga $93.500 sejak pertengahan November. Di masa lalu, periode konsolidasi ini biasanya datang sebelum perubahan arah yang radikal, terutama ketika dikombinasikan dengan transfer whale Bitcoin yang signifikan.

Bitcoin Menghadapi Risiko Breakdown Mendekati Range Low

Dengan batas bawah kisaran ini di tangan, ada kekhawatiran yang meningkat bahwa keruntuhan pasar Bitcoin dapat menyebabkan koreksi lebih lanjut. Penutupan yang tegas di bawah support $86.000 mungkin membuka pintu untuk penurunan tambahan, terutama dalam kasus sentimen buruk yang terkait dengan perilaku whale Bitcoin meningkat.

Namun demikian, pandangan bearish akan sia-sia, jika Bitcoin pulih dan naik di atas resistance teratas $93.500. Sampai ada breakout atau breakdown yang mencolok, trader akan waspada dengan hati-hati memantau pergerakan whale Bitcoin, arus ETF, dan level teknis kunci untuk memberikan petunjuk pada pergerakan signifikan Bitcoin berikutnya.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, Bitcoin berada di titik balik yang menentukan, dan aktivitas whale, arus ETF yang menurun, dan aksi harga yang terbatas mempengaruhi ekspektasi jangka pendek. Sampai ada penembusan yang menentukan di atas resistance atau di bawah support, trader akan berhati-hati, mengikuti dengan sangat dekat perilaku institusi dan level teknis yang relevan.

Ringkasan

Suasana pasar menjadi menghindari risiko dengan BlackRock dan whale yang tidak aktif mentransfer volume BTC yang besar ke bursa.

ETF Bitcoin Spot mengalami arus keluar lebih lanjut yang mengindikasikan permintaan institusional yang rendah.

Open interest menurun, mengindikasikan leverage yang lebih sedikit meskipun ada beberapa posisi bullish.

BTC terikat range, dan penurunan di bawah $86.000 atau di atas $93.500 kemungkinan akan menetapkan arah.

Glosarium Istilah Kunci

Onchain Lens : Platform yang melacak transaksi blockchain besar.

Spot Bitcoin ETF : Dana yang melacak harga spot Bitcoin.

ETF Outflows : Uang yang keluar dari dana yang diperdagangkan di bursa.

Open Interest : Total kontrak derivatif aktif.

Leverage : Dana pinjaman yang digunakan untuk perdagangan.

Liquidation Map : Level di mana posisi dapat ditutup.

Consolidation Zone : Kisaran pergerakan harga menyamping.

Support Level : Area harga yang membatasi penurunan.

Resistance Level : Area harga yang membatasi kenaikan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Whale Bitcoin

1. Mengapa pasar Bitcoin berhati-hati pada 25 Desember?

Aksi harga yang lesu dan aktivitas whale Bitcoin, termasuk transfer BTC yang besar, membuat trader gelisah.

2. Berapa banyak Bitcoin yang ditransfer oleh whale?

BlackRock mentransfer 2.292 BTC ($199,8 juta) ke Coinbase, dompet tidak aktif lainnya mentransfer 400 BTC ($34,92 juta) ke OKX.

3. Bagaimana ETF Bitcoin mempengaruhi sentimen?

Lima hari berturut-turut arus keluar ETF Bitcoin Spot mengindikasikan permintaan institusional yang rendah.

4. Apa level harga Bitcoin kunci yang harus diperhatikan?

BTC diperdagangkan di $86.000–$93.500, penurunan di bawah $86.000 dapat memicu penurunan, kenaikan di atas $93.500 melawan pandangan bearish.

Referensi

