Prediksi Pasar Kripto: Bitcoin Bisa Melonjak di Atas $90.000, Shiba Inu (SHIB) Mencapai Level Pembalikan Tersembunyi, Akankah Lonjakan Tahun Baru Ethereum (ETH) Terjadi?

Pasar bisa siap untuk pembalikan jangka panjang berkat fakta bahwa sebagian besar aset dalam tinjauan kami telah mencapai level support lokal yang akan bertindak sebagai fondasi untuk pemulihan yang tepat alih-alih kemunduran jangka pendek.

Bitcoin siap untuk memantul

Secara diam-diam, Bitcoin membangun kembali prasyarat untuk pemulihan di atas $90.000. Harga telah stabil dalam zona konsolidasi ketat, bertahan di atas level terendah baru-baru ini dan menolak untuk membuat yang baru setelah aksi jual dramatis yang membersihkan posisi leverage. Perilaku itu lebih penting daripada satu candle hijau.

Setelah lonjakan yang didorong likuidasi, yang umum terjadi setelah tangan lemah dikeluarkan, volume telah kembali normal. Pergeseran dari panik ke akumulasi sering terjadi pada titik ini.

Grafik BTC/USDT oleh TradingView

Dari perspektif teknis, Bitcoin berupaya memulihkan posisi yang hilang di bawah moving average utamanya. Kemiringan penurunan telah mendatar, tetapi harga masih diperdagangkan di bawah beberapa resistance dinamis. Itu menunjukkan bahwa bear lelah daripada kuat.

Pergerakan menuju $90.000 menjadi kurang spekulatif dan lebih mekanis jika Bitcoin dapat mempertahankan basis ini dan mengatasi resistance lokal. Dalam hal psikologi dan struktur, breakout di atas $90.000 akan menjadi penting. Harga akan kembali ke kisaran nilai sebelumnya, mengharuskan modal yang menunggu untuk masuk kembali dan short seller untuk menutup.

Skenario risiko masih jelas. Kasus bullish akan tertunda, dan kisaran akan diperluas jika konsolidasi saat ini terpecah. Di sisi lain, Bitcoin mendapatkan lebih banyak energi untuk pertumbuhan semakin lama ia terkompresi tanpa menurun.

Bitcoin tidak berperilaku seperti aset yang bersiap untuk penurunan lebih lanjut pada saat ini. Ia berperilaku seolah-olah sedang memproses pergerakan dan bersiap untuk yang berikutnya. Level $90.000 mungkin berubah dari resistance menjadi support lebih awal dari yang diantisipasi mayoritas pasar jika momentum dikonfirmasi.

Shiba Inu shake-off

Selama beberapa bulan terakhir, Shiba Inu telah melakukan apa yang dibenci oleh kebanyakan orang dengan tangan lemah dan diantisipasi oleh tangan kuat: tetap diam.

Aksi harga jelas telah mendatar setelah penurunan yang berkepanjangan yang mendorong SHIB terus menurun. Pasar saat ini terjebak dalam kisaran konsolidasi sempit, karena tekanan jual agresif yang ada di awal tahun telah mereda dan volatilitas telah menurun. Ini signifikan dari sudut pandang teknis.

Kelelahan, bukan kembang api, adalah bagaimana tren turun berakhir. Kemiringan SHIB telah berubah dari sangat bearish menjadi hampir horizontal, menunjukkan bahwa penjual kehilangan kontrol. Alih-alih menembus ke level terendah baru, harga memeluk support lokal, dan moving average tidak lagi berakselerasi ke bawah. Jenis perilaku itu lebih umum selama fase akumulasi daripada selama kapitulasi.

Selain itu, volume menyajikan narasi yang koheren. Berbeda dengan aksi jual sebelumnya, aktivitas telah menurun, menunjukkan bahwa ketakutan telah mereda. Pasar tidak lagi bertaruh besar melawan SHIB. Peserta tampaknya menunggu. Ketika pasar kehilangan minat pada berita negatif, mereka lebih rentan terhadap kejutan positif.

Ini tidak berarti bahwa pump akan terjadi segera, atau sama sekali. SHIB masih di bawah level resistance jangka panjang yang signifikan, dan konsolidasi mungkin berlanjut lebih lama dari yang diantisipasi kebanyakan orang.

Penembusan di atas kisaran saat ini dan ekspansi volume yang konsisten akan diperlukan untuk setiap rally signifikan. Tanpa konfirmasi itu, harga mungkin stagnan atau menurun.

Profil risk-reward namun telah meningkat secara halus. Karena struktur yang terkompresi, bahkan sedikit peningkatan permintaan dapat menyebabkan pergerakan signifikan setelah momentum penurunan sebagian besar terkuras dan harga telah stabil. Setelah periode tidak aktif yang berkepanjangan, SHIB secara historis bereaksi dengan keras.

Volatilitas Ethereum akan melonjak

Ethereum mendekati titik kritis secara teknis, dan struktur grafik sangat menunjukkan bahwa volatilitas akan segera meningkat.

ETH sekarang berada dalam tekanan ketat antara trendline naik yang terdiri dari level terendah lokal yang lebih tinggi dan kelompok moving average menurun setelah berminggu-minggu tekanan korektif.

Saat ini, harga menghormati support naik sambil mendorong melawan resistance dinamis. Ini menunjukkan bahwa meskipun penjual masih aktif, mereka tidak lagi mengendalikan.

Permintaan secara bertahap mengambil alih, seperti yang dibuktikan oleh minat beli yang mengikuti setiap penurunan. Secara bersamaan, moving average di atas harga mendatar alih-alih berakselerasi ke bawah, yang sering menandakan perubahan tren daripada kelanjutannya.

Ini bukan konsolidasi sewenang-wenang dari perspektif struktural. Di masa lalu, Ethereum melepaskan sebagian besar rally sebelumnya, mendinginkan indikator seperti RSI dan memulai ulang momentum tanpa sepenuhnya mengganggu struktur pasar jangka panjang. Tren kuat memerlukan reset itu untuk melanjutkan. Bagian sulit telah diselesaikan oleh pasar.

Ide ini didukung oleh perilaku volume. Rebound terbaru menunjukkan tindak lanjut yang relatif lebih baik daripada upaya sebelumnya, dan lonjakan penjualan tidak lagi tumbuh. Ini menyiratkan bahwa sementara posisi bullish menjadi lebih strategis dan selektif daripada berlebihan, keyakinan bearish memudar.

Saat ini, Ethereum berada dalam posisi di mana peluang dan risiko sangat seimbang. Momentum sedang dibangun kembali, pasar melingkar dan arah akan segera ditentukan. ETH tampaknya bersiap untuk langkah besar berikutnya, daripada menjadi aset yang menurun memasuki tahun baru.