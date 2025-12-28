BursaDEX+
BTC Memimpin Arus Keluar Bersih 24 Jam di Pasar Spot Kripto dengan $65 Juta, Sementara TRX dan SOL Memimpin Arus Masuk

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/28 12:17
COINOTAG News, mengutip data Coinglass, mencatat bahwa pasar spot kripto mengalami pergeseran likuiditas yang signifikan dalam 24 jam terakhir. Arus keluar bersih yang dominan terkonsentrasi pada aset-aset terkemuka, dengan Bitcoin (BTC) mengalami penurunan sebesar $65 juta dan Ethereum (ETH) mundur sebesar $24 juta, bersama dengan penurunan yang lebih kecil pada GAS, FLOW, dan LPT.

Di sisi arus masuk, pembeli cenderung memilih sekelompok altcoin, dengan TRX (+$12 juta), SOL (+$10,13 juta), SUI (+$7,23 juta), ZEC (+$6,2 juta) dan ADA (+$5,3 juta) mencatat arus masuk bersih terkuat di pasar spot.

Data menunjukkan gambaran likuiditas yang beragam untuk pasar kripto, dengan arus keluar bersih terkonsentrasi pada aset-aset utama dan arus masuk selektif ke token alternatif. Laporan COINOTAG News ini, berdasarkan angka Coinglass, menambah detail pada narasi pasar yang ada saat ini.

