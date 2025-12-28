BTC Memimpin Arus Keluar Bersih 24 Jam di Pasar Spot Kripto dengan $65 Juta, Sementara TRX dan SOL Memimpin Arus Masuk

COINOTAG News, mengutip data Coinglass, mencatat bahwa pasar spot kripto mengalami pergeseran likuiditas yang signifikan dalam 24 jam terakhir. Arus keluar bersih yang dominan terkonsentrasi pada aset-aset terkemuka, dengan Bitcoin (BTC) mengalami penurunan sebesar $65 juta dan Ethereum (ETH) mundur sebesar $24 juta, bersama dengan penurunan yang lebih kecil pada GAS, FLOW, dan LPT.

Di sisi arus masuk, pembeli cenderung memilih sekelompok altcoin, dengan TRX (+$12 juta), SOL (+$10,13 juta), SUI (+$7,23 juta), ZEC (+$6,2 juta) dan ADA (+$5,3 juta) mencatat arus masuk bersih terkuat di pasar spot.

Data menunjukkan gambaran likuiditas yang beragam untuk pasar kripto, dengan arus keluar bersih terkonsentrasi pada aset-aset utama dan arus masuk selektif ke token alternatif. Laporan COINOTAG News ini, berdasarkan angka Coinglass, menambah detail pada narasi pasar yang ada saat ini.