BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Bitcoin Coinbase Premium Turun ke -0,0702% Selama 14 Hari Berturut-turut, Menunjukkan Aliran Keluar Modal Pasar AS muncul di BitcoinEthereumNews.com. Per DesemberPostingan Bitcoin Coinbase Premium Turun ke -0,0702% Selama 14 Hari Berturut-turut, Menunjukkan Aliran Keluar Modal Pasar AS muncul di BitcoinEthereumNews.com. Per Desember

Premium Coinbase Bitcoin Turun ke -0,0702% Selama 14 Hari Berturut-turut, Menunjukkan Arus Keluar Modal Pasar AS

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/28 15:44
Union
U$0.00292+5.49%
Index Cooperative
INDEX$0.5077-1.93%
Bitcoin
BTC$97,000+2.13%
CROSS
CROSS$0.13603+0.28%
hadtotakeprofits sir
HTTPS$0.00009253+9.24%

Per 28 Desember, COINOTAG News melaporkan, menurut data Coinglass, Indeks Premium Bitcoin Coinbase telah bertahan di wilayah negatif selama empat belas hari berturut-turut, saat ini berada di -0,0702%. Metrik ini melacak dispersi harga antara Coinbase dan patokan BTC global.

Dari sisi interpretasi, Indeks Premium Bitcoin negatif biasanya menandakan harga BTC Coinbase di bawah rata-rata global, menunjukkan tekanan jual di pasar AS, berkurangnya selera risiko, atau arus keluar modal, dan memberikan wawasan tentang dinamika likuiditas pasar serta pergeseran sentimen di antara pelaku institusional.

Ke depan, trader harus mengintegrasikan pembacaan ini dengan indikator yang lebih luas untuk mengontekstualisasikan kondisi likuiditas dan potensi pergerakan harga lintas bursa, menghindari ketergantungan berlebihan pada satu metrik tunggal.

Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/bitcoin-coinbase-premium-dips-to-0-0702-for-14-consecutive-days-indicating-u-s-market-capital-outflows

Peluang Pasar
Logo Union
Harga Union(U)
$0.00292
$0.00292$0.00292
-1.01%
USD
Grafik Harga Live Union (U)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20
Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/15 19:21