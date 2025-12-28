Premium Coinbase Bitcoin Turun ke -0,0702% Selama 14 Hari Berturut-turut, Menunjukkan Arus Keluar Modal Pasar AS

Per 28 Desember, COINOTAG News melaporkan, menurut data Coinglass, Indeks Premium Bitcoin Coinbase telah bertahan di wilayah negatif selama empat belas hari berturut-turut, saat ini berada di -0,0702%. Metrik ini melacak dispersi harga antara Coinbase dan patokan BTC global.

Dari sisi interpretasi, Indeks Premium Bitcoin negatif biasanya menandakan harga BTC Coinbase di bawah rata-rata global, menunjukkan tekanan jual di pasar AS, berkurangnya selera risiko, atau arus keluar modal, dan memberikan wawasan tentang dinamika likuiditas pasar serta pergeseran sentimen di antara pelaku institusional.

Ke depan, trader harus mengintegrasikan pembacaan ini dengan indikator yang lebih luas untuk mengontekstualisasikan kondisi likuiditas dan potensi pergerakan harga lintas bursa, menghindari ketergantungan berlebihan pada satu metrik tunggal.