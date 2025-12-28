Solana Menghadapi Pertempuran Likuidasi di Dekat $120 dengan Potensi Kenaikan Jangka Panjang Masih Hidup

Solana (SOL) terus diperdagangkan di zona teknis yang sensitif, dengan harga bertahan di sekitar $123 pada grafik mingguan. Analis yang mengamati pasar melihat tahap ini sebagai jeda singkat dalam pergerakan pasar yang kuat tetapi belum terjadi pembalikan.

Rose Premium Signals mengatakan bahwa meskipun tren bearish, pasar bulanan masih tampak positif, dengan indikator pasar mengarah pada aktivitas pembelian dan formasi yang cenderung mendahului pergerakan pasar besar. Berdasarkan skenario ini, target diproyeksikan pada $325, $437, dan $545.

Sumber: X

Namun, secara bersamaan, ada tanda-tanda tekanan dalam aksi pasar saat ini. SOL telah menembus level di bawah exponential moving average 20 minggu dan 50 minggu, yang masing-masing berada di $159 dan $166. Ini menunjukkan bahwa tekanan ke bawah pada SOL juga menghilangkan momentum dalam jangka pendek dan menengah.

Meskipun demikian, skenario keseluruhan belum keluar jalur. EMA 200 minggu, saat ini sekitar $123, memberikan SOL fondasi yang solid. Selama SOL tetap berada dalam kisaran ini, secara teknis, tren jangka panjang masih sangat hidup.

Sumber: Tradingview

Struktur Jangka Panjang Solana Bertahan Saat Resistensi Terbentuk di Atas

Dalam perspektif yang lebih luas, Solana terlihat diperdagangkan di bawah level support kritis, termasuk level 0,786 di $138 hingga $141. Belakangan ini tidak berhasil pulih di atas level 0,618 di $160.

Level support kritis juga ditemukan sejajar dengan rata-rata 20 minggu dan 50 minggu, sehingga menghadirkan level resistensi yang kuat di kisaran $150 hingga $166.

Sumber: Tradingview

Indikator momentum mencerminkan penjualan yang stabil, bukan panic sell-off. RSI untuk minggu ini sekitar 36, mendekati level oversold. Ini menyiratkan bahwa penjual sedang bekerja, tetapi momentum mereka secara bertahap melemah.

Juga, di masa lalu, level seperti itu cenderung menghasilkan pergerakan sideways atau koreksi ringan ketika pasar mencapai rata-rata jangka panjang.

Zona Likuidasi Dapat Menentukan Langkah Selanjutnya

Namun, dalam jangka pendek, mungkin ada risiko dalam hal pergerakan harga. Analis Ted menunjukkan bahwa ada area likuidasi besar di kedua sisi untuk SOL.

Namun, jika mendekati area sekitar $126 hingga $130, banyak posisi short mungkin akan ditutup, menyebabkan harga naik. Tetapi jika menembus $120, banyak posisi long akan dilikuidasi, yang mengarah pada penurunan harga ke sekitar $100 atau $85.

Sumber: X

Saat ini, Solana menghadapi fase kritis. Selama tetap di atas $120, kemungkinan formasi range-bound dan potensi rally tetap utuh. Penutupan di atas $150 akan semakin memperkuat bulls.

Saat ini, pasar akan terus berada dalam kisaran dengan beberapa tekanan jual, tetapi prospeknya akan tetap positif.

