BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan SOL $120 Support to Spark New Bounce as XYZVerse Revolutionizes Crypto Gaming in 2025 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Iklan &nbsp &nbsp PenafianPostingan SOL $120 Support to Spark New Bounce as XYZVerse Revolutionizes Crypto Gaming in 2025 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Iklan &nbsp &nbsp Penafian

SOL Dukungan $120 untuk Memicu Lonjakan Baru saat XYZVerse Merevolusi Crypto Gaming di 2025

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/28 21:22
Solana
SOL$144.08-1.36%
Illusion of Life
SPARK$0.003496-37.95%
Notcoin
NOT$0.0006499-13.98%
NEAR
NEAR$1.78-2.57%
Index Cooperative
INDEX$0.5071-2.02%
Iklan

Penafian: Artikel di bawah ini disponsori, dan pandangan di dalamnya tidak mewakili pandangan ZyCrypto. Pembaca harus melakukan riset independen sebelum mengambil tindakan apa pun terkait proyek yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi.

Saat ini, Solana (SOL) diperdagangkan sekitar $122–123, menunjukkan tanda-tanda konsolidasi ringan setelah bulan yang volatil. Aset ini menghadapi tekanan ke bawah, dengan penurunan sekitar 16% dari puncak awal Desember mendekati $145, di tengah kehati-hatian pasar yang lebih luas (Indeks Fear & Greed pada tingkat Extreme Fear). Namun, teknikal jangka pendek cenderung menuju rebound potensial, dengan sinyal beli pada rata-rata bergerak yang lebih pendek dan momentum MACD positif sedikit.

Riwayat harga 7 hari terakhir menyoroti tren turun yang mereda menjadi stabilisasi:

TanggalPembukaanTertinggiTerendahPenutupan
25 Des 2025$122,46$124,19$119,90$119,95
24 Des 2025$123,86$124,11$120,78$122,46
23 Des 2025$125,80$126,73$122,33$123,86
22 Des 2025$125,99$128,39$124,41$125,80
21 Des 2025$125,81$126,46$123,60$125,99
20 Des 2025$126,19$126,76$125,39$125,81
19 Des 2025$119,57$127,51$117,80$126,19

Indikator Teknikal Utama (per akhir Desember 2025):

IndikatorNilaiSinyal
SMA (5–50)Di atas harga pada jangka pendekBeli
SMA (100–200)Di bawah/mendekati hargaNetral/Jual
RSI (14)~38–56Netral
MACD (12,26)Sedikit positif (~0,08)Beli
Stochastic RSI~77Overbought (hati-hati)

Struktur ini menunjukkan momentum jangka pendek netral hingga bullish, tetapi kehati-hatian jangka panjang tetap ada. Support bertahan di dekat $120, dengan resistance di $125–130.

Iklan

 

Prediksi Mingguan (27 Des 2025 – 2 Jan 2026):

Perkiraan Cryptona menunjukkan kenaikan terbatas dalam jangka pendek, dengan SOL kemungkinan berkisar antara $121–125, berpotensi mencapai $122,42–124,97 pada awal Januari (peningkatan 0,4–2%). Ini mengasumsikan stabilisasi di sekitar level saat ini, didukung oleh sinyal beli jangka pendek. Katalis bullish (misalnya, pertumbuhan DeFi atau peningkatan jaringan) dapat mendorong menuju $130+, sementara tekanan bearish mungkin menguji $118–120. Outlook bulanan melihat potensi kenaikan ke ~$132–$137 pada akhir Januari. Ini spekulatif—kripto tetap sangat volatil; selalu DYOR dan bukan nasihat keuangan.

Sementara Solana terus mendukung transaksi cepat dan berbiaya rendah dalam DeFi dan gaming, proyek-proyek menarik muncul di persimpangan kripto dan esports. Salah satu yang menonjol adalah XYZVerse ($XYZ), memecoin berbasis olahraga perintis yang memadukan budaya meme dengan utilitas nyata melalui CS2 League yang inovatif dan ekosistem yang lebih luas.

XYZVerse: Merevolusi Kripto + Gaming di 2025

XYZVerse telah mengumpulkan lebih dari $15,5 juta dalam presale yang sedang berlangsung (mendekati target $16 juta, saat ini di Tahap 18 dengan ~98% selesai), dengan token $XYZ dihargai sekitar $0,00715. Dibangun di Binance Smart Chain (kontrak: 0xD75Ab4b69F2eDfb072fDFD7e2D15a875f95Ae5ae), telah diaudit, terverifikasi KYC, dan menampilkan tokenomics yang kuat: total pasokan 100 miliar, alokasi pembakaran deflasi 17,13%, dan Revenue Router yang mengarahkan pendapatan platform ke buyback/burn on-chain yang transparan.

Counter-Strike 2 League unggulan adalah kompetisi esports on-chain pertama di dunia, menampilkan 10 tim dengan roster 3 KOL, 1 pendiri proyek, dan 1 pemain komunitas (melalui undian untuk pemegang Access Pass). Ini mengikuti aturan standar 5v5 MR12, dengan opsi privasi (partisipasi tersamar) untuk kreator. Pool hadiah yang masif melebihi $5,5 juta (basis 500 ribu USDT + 5 juta token $XYZ, ditambah 10% dari penjualan Access Pass yang ditambahkan berkelanjutan).

Ape in lebih awal—utilitas nyata bertemu hype besar!

Access Pass (100 USDT) adalah tiket masuk Anda, membuka:

  • Hak voting peta
  • Prediksi pertandingan & hadiah
  • VOD/replay
  • Koleksi digital eksklusif
  • Entri undian untuk bermain bersama influencer kripto

Selain CS2, XYZVerse adalah platform esports multi-judul yang mengutamakan utilitas dengan staking, tata kelola, marketplace untuk momen/kosmetik, challenge hub, dan keberlanjutan pasca-TGE (10% dari keuntungan mitra seperti bookmaker.XYZ untuk buyback). Roadmap meluncurkan kontrak router, aplikasi mobile, fitur cross-chain, dan lainnya hingga 2026.

Dengan aliran pendapatan nyata, kemitraan (Polygon, Gnosis), dan hype yang didorong komunitas, XYZVerse menonjol sebagai memecoin dengan dukungan produk nyata—memposisikannya untuk pertumbuhan berkelanjutan saat esports dan kripto bertemu.

Jangan lewatkan momentum—bergabunglah dengan presale XYZVerse sekarang sebelum tahap akhir dan TGE!

Tautan resmi:

Penafian: Ini adalah artikel bersponsor, dan pandangan di dalamnya tidak mewakili pandangan ZyCrypto, dan juga tidak boleh dikaitkan dengan ZyCrypto. Pembaca harus melakukan riset independen sebelum mengambil tindakan apa pun terkait perusahaan, produk, atau proyek yang disebutkan dalam artikel ini; artikel ini juga tidak dapat dianggap sebagai nasihat investasi. Harap perhatikan bahwa perdagangan cryptocurrency melibatkan risiko substansial karena volatilitas pasar kripto dapat menyebabkan kerugian signifikan.

Sumber: https://zycrypto.com/sol-120-support-to-spark-new-bounce-as-xyzverse-revolutionizes-crypto-gaming-in-2025/

Peluang Pasar
Logo Solana
Harga Solana(SOL)
$144.08
$144.08$144.08
-2.02%
USD
Grafik Harga Live Solana (SOL)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC

Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC

Eric Adams telah membantah bahwa dia melakukan rug pull pada NYC Token, yang anjlok 80% pada hari peluncuran. The post Eric Adams Denies Rug Pull Claims Over NYC Token
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 21:42