BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Artikel VanEck CEO Crowns Ethereum Wall Street's Token — Teknikal Mengisyaratkan Test $2,400 ⋆ ZyCrypto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Advertisement &nbsp &Artikel VanEck CEO Crowns Ethereum Wall Street's Token — Teknikal Mengisyaratkan Test $2,400 ⋆ ZyCrypto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Advertisement &nbsp &

CEO VanEck Mahkotai Ethereum sebagai Token Wall Street — Teknikal Mengisyaratkan Uji $2,400 ⋆ ZyCrypto

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/28 23:16
TokenFi
TOKEN$0.004928-7.26%
Hive Intelligence
HINT$0.001945+0.77%
Ethereum
ETH$3,359.52+1.35%
Major
MAJOR$0.1297+2.97%
Boost
BOOST$0.001444-15.55%
Iklan

Jan van Eck, CEO perusahaan investasi global VanEck, telah memberikan dorongan institusional besar kepada Ethereum (ETH), menjulukinya sebagai 'token Wall Street' dan menyoroti peran sentralnya dalam menjembatani keuangan tradisional dengan inovasi blockchain.

Van Eck menyoroti peran penting Ethereum dalam transaksi stablecoin, memposisikannya sebagai hal yang esensial bagi bank dan perusahaan keuangan yang bersiap menghadapi lonjakan pembayaran digital.

Yang penting, ia menekankan infrastruktur unik Ethereum untuk permintaan yang terus berkembang ini. Pernyataannya muncul saat pasar stablecoin melampaui $280 miliar dalam total pasokan.

Dengan menyebut Ethereum sebagai tulang punggung digital Wall Street, CEO tersebut menyoroti pergeseran penting di mana keuangan tradisional kini melihat Ethereum tidak hanya sebagai aset spekulatif tetapi sebagai platform yang dapat diprogram dengan kontrak pintar dan ekosistem pengembang yang berkembang pesat, alat yang mengubah perbankan dan manajemen aset.

Ethereum Membidik $2.400 saat Pola Head and Shoulders Muncul

Ethereum, mata uang kripto terbesar kedua di dunia, menunjukkan tanda-tanda teknis awal dari potensi penurunan, kata analis pasar Ali Martinez. ETH tampaknya membentuk pola head-and-shoulders klasik, sinyal yang sering dikaitkan dengan pembalikan tren, menunjukkan kemungkinan penurunan menuju level $2.400.

Iklan

 
Sumber: Ali Martinez

Nah, pola head-and-shoulders, tiga puncak dengan 'kepala' pusat yang lebih tinggi di antara dua 'bahu' yang lebih rendah, menandakan melemahnya momentum bullish dan potensi pergeseran bearish setelah harga menembus 'garis leher'.

Untuk Ethereum, Martinez mencatat bahwa pola tersebut berada di tahap akhirnya, menunjukkan kemungkinan pergerakan menentukan segera.

Ia mengakui bahwa level $2.400 bisa menjadi titik pivot kunci untuk Ethereum. Dengan ETH mengisyaratkan potensi pola head-and-shoulders, hari-hari mendatang akan menjadi penentu untuk lintasan jangka pendeknya, bahkan saat harga saat ini berada di sekitar $2.927, menurut data CoinGecko.

Sementara itu, Ethereum baru-baru ini rally 8,5% dalam salah satu sesi bulanan terkuatnya, didorong oleh lonjakan akumulasi whale dan arus institusional yang diperbarui. Data Santiment mengungkapkan whale menambahkan sekitar 934.240 ETH, senilai $3,15 miliar, selama tiga minggu terakhir, menandakan pergeseran menentukan dalam sentimen pasar.

Sumber: https://zycrypto.com/vaneck-ceo-crowns-ethereum-wall-streets-token-technicals-hint-at-2400-test/

Peluang Pasar
Logo TokenFi
Harga TokenFi(TOKEN)
$0.004928
$0.004928$0.004928
-6.41%
USD
Grafik Harga Live TokenFi (TOKEN)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Dalam prediksi harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga ICP dengan menggunakan analisis teknikal yang akurat dan ramah trader
Bagikan
Thenewscrypto2026/01/15 16:38