CEO VanEck Mahkotai Ethereum sebagai Token Wall Street — Teknikal Mengisyaratkan Uji $2,400 ⋆ ZyCrypto

Iklan

Jan van Eck, CEO perusahaan investasi global VanEck, telah memberikan dorongan institusional besar kepada Ethereum (ETH), menjulukinya sebagai 'token Wall Street' dan menyoroti peran sentralnya dalam menjembatani keuangan tradisional dengan inovasi blockchain.

Van Eck menyoroti peran penting Ethereum dalam transaksi stablecoin, memposisikannya sebagai hal yang esensial bagi bank dan perusahaan keuangan yang bersiap menghadapi lonjakan pembayaran digital.

Yang penting, ia menekankan infrastruktur unik Ethereum untuk permintaan yang terus berkembang ini. Pernyataannya muncul saat pasar stablecoin melampaui $280 miliar dalam total pasokan.

Dengan menyebut Ethereum sebagai tulang punggung digital Wall Street, CEO tersebut menyoroti pergeseran penting di mana keuangan tradisional kini melihat Ethereum tidak hanya sebagai aset spekulatif tetapi sebagai platform yang dapat diprogram dengan kontrak pintar dan ekosistem pengembang yang berkembang pesat, alat yang mengubah perbankan dan manajemen aset.

Ethereum Membidik $2.400 saat Pola Head and Shoulders Muncul

Ethereum, mata uang kripto terbesar kedua di dunia, menunjukkan tanda-tanda teknis awal dari potensi penurunan, kata analis pasar Ali Martinez. ETH tampaknya membentuk pola head-and-shoulders klasik, sinyal yang sering dikaitkan dengan pembalikan tren, menunjukkan kemungkinan penurunan menuju level $2.400.

Iklan





Sumber: Ali Martinez

Nah, pola head-and-shoulders, tiga puncak dengan 'kepala' pusat yang lebih tinggi di antara dua 'bahu' yang lebih rendah, menandakan melemahnya momentum bullish dan potensi pergeseran bearish setelah harga menembus 'garis leher'.

Untuk Ethereum, Martinez mencatat bahwa pola tersebut berada di tahap akhirnya, menunjukkan kemungkinan pergerakan menentukan segera.

Ia mengakui bahwa level $2.400 bisa menjadi titik pivot kunci untuk Ethereum. Dengan ETH mengisyaratkan potensi pola head-and-shoulders, hari-hari mendatang akan menjadi penentu untuk lintasan jangka pendeknya, bahkan saat harga saat ini berada di sekitar $2.927, menurut data CoinGecko.

Sementara itu, Ethereum baru-baru ini rally 8,5% dalam salah satu sesi bulanan terkuatnya, didorong oleh lonjakan akumulasi whale dan arus institusional yang diperbarui. Data Santiment mengungkapkan whale menambahkan sekitar 934.240 ETH, senilai $3,15 miliar, selama tiga minggu terakhir, menandakan pergeseran menentukan dalam sentimen pasar.