Huang Licheng telah menutup semua posisi long-nya di HYPE, merealisasikan keuntungan sebesar $2.988,83 dari operasi putaran ini.

PANews melaporkan pada 29 Desember bahwa, menurut data Hyperbot, Huang Licheng menutup semua posisi long HYPE-nya satu jam yang lalu. Operasi ini berlangsung selama 42 jam 21 menit, menghasilkan profit sebesar $2.988,83. Selain itu, selama periode ini, ia berulang kali menambah dan mengurangi posisi long ETH-nya. Saat ini, ukuran posisi long ETH-nya adalah 8.000 ETH, dengan floating profit sebesar $245.000.

