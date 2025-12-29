BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan BTC Melonjak di Atas $90.000 saat Kerugian Mengambang Posisi Long Whale Insider OG Turun di Bawah $77 Juta, AI Auntie Soroti Kepemilikan ETH dan SOL muncul di BitcoinEthereumNewsPostingan BTC Melonjak di Atas $90.000 saat Kerugian Mengambang Posisi Long Whale Insider OG Turun di Bawah $77 Juta, AI Auntie Soroti Kepemilikan ETH dan SOL muncul di BitcoinEthereumNews

BTC Melonjak Di Atas $90.000 Saat Floating Loss Posisi Long Whale Insider OG Turun Di Bawah $77 Juta, AI Auntie Soroti Kepemilikan ETH dan SOL

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/29 12:25
Bitcoin
BTC$96,952.84+2.17%
OG
OG$4.21-0.51%
Belong
LONG$0.00353+0.79%
AI
AI$0.04138-1.19%
Ethereum
ETH$3,377.3+2.40%

Firma analitik on-chain AI Auntie, yang dikutip oleh COINOTAG News pada 29 Desember, melaporkan bahwa Bitcoin sempat menembus level $90.000 saat posisi whale bertahan. BTC OG Insider Whale menunjukkan kerugian mengambang bersih di bawah $77 juta di seluruh buku posisi long yang terdiversifikasi. Eksposur aset mencakup ETH sebanyak 203.340,64 koin (~$617 juta) dengan entry sekitar $3.147 dan kerugian mengambang sekitar $22,65 juta; BTC sebanyak 1.000 koin (~$89,86 juta) dengan entry mendekati $91.507 dan kerugian mengambang $1,64 juta; dan 511.000 SOL (~$66,03 juta) dengan entry mendekati $130,19 dan kerugian mengambang ~$0,57 juta.

Secara keseluruhan, data menunjukkan satu pelaku utama yang mengelola risiko di seluruh buku kripto terdiversifikasi dalam lingkungan yang positif untuk Bitcoin. ETH tetap menjadi nominal terbesar, dengan BTC dan SOL memberikan eksposur yang lebih kecil namun signifikan. Kerugian mengambang yang moderat mencerminkan pergerakan terkini dan menggarisbawahi nilai metrik on-chain yang transparan bagi trader yang sadar risiko.

Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/btc-surges-above-90000-as-og-insider-whale-long-positions-floating-loss-drops-below-77m-ai-auntie-highlights-eth-and-sol-holdings

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$96,952.84
$96,952.84$96,952.84
+0.19%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20
Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/15 19:21