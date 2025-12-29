BTC Melonjak Di Atas $90.000 Saat Floating Loss Posisi Long Whale Insider OG Turun Di Bawah $77 Juta, AI Auntie Soroti Kepemilikan ETH dan SOL

Firma analitik on-chain AI Auntie, yang dikutip oleh COINOTAG News pada 29 Desember, melaporkan bahwa Bitcoin sempat menembus level $90.000 saat posisi whale bertahan. BTC OG Insider Whale menunjukkan kerugian mengambang bersih di bawah $77 juta di seluruh buku posisi long yang terdiversifikasi. Eksposur aset mencakup ETH sebanyak 203.340,64 koin (~$617 juta) dengan entry sekitar $3.147 dan kerugian mengambang sekitar $22,65 juta; BTC sebanyak 1.000 koin (~$89,86 juta) dengan entry mendekati $91.507 dan kerugian mengambang $1,64 juta; dan 511.000 SOL (~$66,03 juta) dengan entry mendekati $130,19 dan kerugian mengambang ~$0,57 juta.

Secara keseluruhan, data menunjukkan satu pelaku utama yang mengelola risiko di seluruh buku kripto terdiversifikasi dalam lingkungan yang positif untuk Bitcoin. ETH tetap menjadi nominal terbesar, dengan BTC dan SOL memberikan eksposur yang lebih kecil namun signifikan. Kerugian mengambang yang moderat mencerminkan pergerakan terkini dan menggarisbawahi nilai metrik on-chain yang transparan bagi trader yang sadar risiko.