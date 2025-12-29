BursaDEX+
Bitcoin (BTC) melampaui $90.000, Minyak naik karena harapan perdamaian Rusia-Ukraina memudar

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/29 12:36
Bitcoin BTC$90,101.30 naik pada hari Senin karena harapan yang memudar terhadap kesepakatan damai Rusia-Ukraina mendorong harga minyak lebih tinggi.

BTC, mata uang kripto terkemuka berdasarkan nilai pasar, melompat lebih dari 2% untuk diperdagangkan di atas $90,000, membawa kegembiraan ke pasar yang lebih luas. Mata uang kripto alternatif utama seperti ether ETH$3,044.26, XRP$1.9125 dan solana SOL$128.77 naik 3% atau lebih, menurut sumber data CoinDesk.

Di pasar tradisional, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) meningkat 1% menjadi $57,24 per barel. Minyak mentah Brent naik 0,80% menjadi $60,81 per barel. Saham Asia diperdagangkan dengan hati-hati karena libur akhir tahun membuat volume dan likuiditas pasar tipis. Indeks KOSPI Korea Selatan menjadi pengecualian, naik 1,7% di tengah kenaikan saham pembuat chip.

Pada hari Minggu, Rusia menyerang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Gabungan Kherson milik Naftogaz, menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur, yang diketahui merupakan sumber pemanas penting bagi puluhan ribu penduduk. Sementara itu, Ukraina menyerang kilang minyak Syzran di wilayah Samara Rusia, merusak satu-satunya unit pemrosesan minyak utama di kilang tersebut.

Tindakan-tindakan ini merusak harapan kesepakatan damai Rusia-Ukraina, meskipun Presiden AS Donald Trump dan rekannya dari Ukraina, Zelensky, mengindikasikan kemajuan pada rencana perdamaian 20 poin. Perang Rusia-Ukraina telah berlangsung selama hampir empat tahun, menambah inflasi dalam ekonomi global.

Sumber: https://www.coindesk.com/markets/2025/12/29/bitcoin-tops-usd90-000-oil-rises-as-russia-ukraine-peace-hopes-falter

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

