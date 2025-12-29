BursaDEX+
Paus Menambah Posisi Long BTC Menjadi $13,4 Juta dengan Leverage 40x saat Keuntungan Belum Terealisasi Berdenyut di ETH, SOL dan Lima Token Lainnya

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/29 12:10
COINOTAG News, 29 Desember, mengutip Hyperinsight, mengungkapkan seekor paus yang memperluas eksposur long di Bitcoin, ETH, dan SOL dalam jangka waktu tiga jam yang ketat. Posisi multi-aset dengan leverage tinggi menunjukkan keuntungan unrealized karena posisi masih terbuka.

Monitor menandai enam taruhan long, semuanya profit di atas kertas. FARTCOIN: $9.88M pada 10x, entry $0.2944, unrealized $726k. UNI: $4.08M pada 10x, entry $5.62, unrealized $439k. SOL: $7.40M pada 20x, entry $124.77, unrealized $243k. ETH: $9.02M pada 25x, entry $2944.48, unrealized $189k. PUMP: $7.66M pada 10x, entry $0.0019, unrealized $85k. BTC: $13.40M pada 40x, entry $89,115.9, unrealized $38k.

Keuntungan unrealized menyoroti risiko, karena taruhan leverage tinggi dapat terurai dengan pergeseran mendadak dalam likuiditas atau tingkat pendanaan, khususnya di antara BTC, ETH, dan SOL.

Trader harus melacak persyaratan margin dan pendorong volatilitas, menyeimbangkan peluang dengan kehati-hatian di tengah aktivitas paus yang signifikan.

Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/whale-boosts-btc-long-to-13-4m-at-40x-leverage-as-unrealized-profits-pulse-across-eth-sol-and-five-other-tokens

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

