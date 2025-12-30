BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Bitcoin (BTC) Posisi Long 300-BTC Mengangkat Alamat 0x931…ae7a3 ke 5 Pemegang Long BTC Teratas Hyperliquid muncul di BitcoinEthereumNews.com. MenurutPostingan Bitcoin (BTC) Posisi Long 300-BTC Mengangkat Alamat 0x931…ae7a3 ke 5 Pemegang Long BTC Teratas Hyperliquid muncul di BitcoinEthereumNews.com. Menurut

Posisi Long Bitcoin (BTC) 300-BTC Mengangkat Alamat 0x931…ae7a3 ke 5 Besar Pemegang Long BTC Hyperliquid

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/30 11:35
Bitcoin
BTC$96,905.58+2.08%
Belong
LONG$0.003524+0.57%
TOP Network
TOP$0.000096--%
AI
AI$0.04129-1.40%
NEAR
NEAR$1.805-0.22%

Menurut analisis on-chain dari Auntie Ai, alamat 0x931…ae7a3 membuka posisi long 300 BTC sekitar tujuh jam yang lalu, menempatkannya di antara Top 5 pemegang dalam posisi long BTC Hyperliquid. Aktivitas ini menggarisbawahi partisipasi aktif oleh trader Bitcoin besar dan menandakan evolusi dinamika likuiditas di pasar derivatif.

Eksposur saat ini mencapai sekitar $26,14 juta dalam long BTC, dengan harga masuk rata-rata $87.965,3 per koin. Posisi tersebut menunjukkan kerugian yang belum direalisasi sekitar $239.000 dan harga likuidasi mendekati $86.073,7, berdasarkan data yang dipantau. Angka-angka ini menyoroti risiko yang dapat diperdagangkan dan pentingnya manajemen margin yang efektif.

Kontrol risiko menetapkan koridor take-profit hingga stop-loss dari $79.419 hingga $109.496, yang berarti pemegang berencana untuk mengakumulasi exit dan keuntungan parsial saat ayunan harga ke arah bawah dan atas terjadi. Bagi pembaca, kasus ini menggambarkan manajemen risiko yang disiplin dan peran sinyal on-chain dalam memandu strategi pasar crypto.

Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/bitcoin-btc-300-btc-long-position-elevates-address-0x931ae7a3-to-hyperliquids-top-5-btc-long-holder

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$96,905.58
$96,905.58$96,905.58
+0.14%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20
Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/15 19:21