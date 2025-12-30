BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
CC dan ZEC telah mengalami kenaikan nilai tertinggi hari ini.CC dan ZEC telah mengalami kenaikan nilai tertinggi hari ini.

Déjà Vu Pengamatan Pasar: Bitcoin (BTC) Terhenti di Resistance Kunci, Canton (CC) Melonjak Lagi

Penulis: CryptoPotatoSumber: CryptoPotato
2025/12/30 18:14
Bitcoin
BTC$96,909.28+2.09%
Canton Network
CC$0.13272-5.17%
Zcash
ZEC$438.21+5.54%

Dalam apa yang tampak seperti siklus menyakitkan bagi bitcoin, aset ini mencoba lonjakan lagi menuju dan melewati $90.000, di mana ia dihentikan hanya untuk turun menuju $87.000.

Sebagian besar altcoin berada dalam kondisi serupa, dengan ADA, XMR, MNT, dan XLM merah dalam, sementara CC dan ZEC melanjutkan perjalanan masing-masing.

Siklus BTC Berlanjut

Akhir tahun ini cukup mengecewakan bagi cryptocurrency utama. Aset ini dihentikan di $94.000 pada awal bulan, dan setiap upaya untuk melampaui level tersebut langsung mendapat resistensi.

Penolakan selanjutnya mendorongnya turun ke bawah $90.000, di mana ia telah berjuang selama berminggu-minggu. Sejak 15 Desember, ia telah mencoba menembus level tersebut setidaknya lima kali, dengan setiap upaya gagal di jalurnya.

Contoh terbaru terjadi kemarin. Setelah akhir pekan yang tenang di sekitar $87.000, bitcoin kembali menyerang dan melompat melewati $90.000. Namun, bears waspada dan menolak upaya aset tersebut hampir segera, mendorongnya di bawah $87.000. Sejak itu berhasil merebut kembali level tersebut dan sekarang berada di bawah $88.000, tetapi resistensi $90.000 terbukti terlalu kuat saat ini.

Kapitalisasi pasarnya tetap sekitar $1,750 triliun, sementara dominasinya atas altcoin di CG di atas 57%.

BTCUSD 30 Des. Sumber: TradingViewBTCUSD 30 Des. Sumber: TradingView

CC, ZEC Terus Memompa

Ethereum melampaui $3.000 kemarin, tetapi menghadapi nasib yang sama seperti BTC dan sekarang berada di level kunci di bawahnya. BNB dihentikan di $860, dan XRP tidak bisa melampaui $1,90. SOL, BCH, LINK, dan DOGE juga sedikit merah harian.

Penurunan Cardano lebih besar, kehilangan lebih dari 4% nilai. MNT telah turun lebih dari 5%, sementara XLM dan XMR turun 3-3,5%. Sebaliknya, CC melonjak lagi sebesar 7% dan sekarang berada di $0,135. ZEC juga hijau, menambahkan 3,4% nilai menjadi hampir $540.

Total kapitalisasi pasar kripto tetap relatif lesu di $3,060 triliun di CG.

Tinjauan Pasar Cryptocurrency Harian 30 Des. Sumber: QuantifyCryptoTinjauan Pasar Cryptocurrency Harian 30 Des. Sumber: QuantifyCrypto

Postingan Market Watch Déjà Vu: Bitcoin (BTC) Dihentikan di Resistensi Kunci, Canton (CC) Melonjak Lagi pertama kali muncul di CryptoPotato.

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$96,909.28
$96,909.28$96,909.28
+0.15%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20
Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/15 19:21