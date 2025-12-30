Déjà Vu Pengamatan Pasar: Bitcoin (BTC) Terhenti di Resistance Kunci, Canton (CC) Melonjak Lagi

Dalam apa yang tampak seperti siklus menyakitkan bagi bitcoin, aset ini mencoba lonjakan lagi menuju dan melewati $90.000, di mana ia dihentikan hanya untuk turun menuju $87.000.

Sebagian besar altcoin berada dalam kondisi serupa, dengan ADA, XMR, MNT, dan XLM merah dalam, sementara CC dan ZEC melanjutkan perjalanan masing-masing.

Siklus BTC Berlanjut

Akhir tahun ini cukup mengecewakan bagi cryptocurrency utama. Aset ini dihentikan di $94.000 pada awal bulan, dan setiap upaya untuk melampaui level tersebut langsung mendapat resistensi.

Penolakan selanjutnya mendorongnya turun ke bawah $90.000, di mana ia telah berjuang selama berminggu-minggu. Sejak 15 Desember, ia telah mencoba menembus level tersebut setidaknya lima kali, dengan setiap upaya gagal di jalurnya.

Contoh terbaru terjadi kemarin. Setelah akhir pekan yang tenang di sekitar $87.000, bitcoin kembali menyerang dan melompat melewati $90.000. Namun, bears waspada dan menolak upaya aset tersebut hampir segera, mendorongnya di bawah $87.000. Sejak itu berhasil merebut kembali level tersebut dan sekarang berada di bawah $88.000, tetapi resistensi $90.000 terbukti terlalu kuat saat ini.

Kapitalisasi pasarnya tetap sekitar $1,750 triliun, sementara dominasinya atas altcoin di CG di atas 57%.

CC, ZEC Terus Memompa

BTCUSD 30 Des. Sumber: TradingView

Ethereum melampaui $3.000 kemarin, tetapi menghadapi nasib yang sama seperti BTC dan sekarang berada di level kunci di bawahnya. BNB dihentikan di $860, dan XRP tidak bisa melampaui $1,90. SOL, BCH, LINK, dan DOGE juga sedikit merah harian.

Penurunan Cardano lebih besar, kehilangan lebih dari 4% nilai. MNT telah turun lebih dari 5%, sementara XLM dan XMR turun 3-3,5%. Sebaliknya, CC melonjak lagi sebesar 7% dan sekarang berada di $0,135. ZEC juga hijau, menambahkan 3,4% nilai menjadi hampir $540.

Total kapitalisasi pasar kripto tetap relatif lesu di $3,060 triliun di CG.

Tinjauan Pasar Cryptocurrency Harian 30 Des. Sumber: QuantifyCrypto

Postingan Market Watch Déjà Vu: Bitcoin (BTC) Dihentikan di Resistensi Kunci, Canton (CC) Melonjak Lagi pertama kali muncul di CryptoPotato.