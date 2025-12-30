Penurunan Bitcoin Terkini Dianggap "Manipulasi" saat Data On-chain Menangkap Market Maker Melakukan Dumping

Pergerakan harga Bitcoin selama 24 jam terakhir tampak dirancang untuk para investor kripto, karena BTC melampaui ambang batas $90.000 di awal 29 Desember, hanya untuk kehilangan keuntungan tersebut kurang dari 12 jam kemudian.

Trader seperti TedPillows memposting emoji badut di samping grafik yang menunjukkan puncak dan lembah berulang, sementara CryptoSeth menyebutnya sebagai perilaku "komoditas penipuan", menunjuk pada pola gigi gergaji yang sama yang terulang 30 kali.

Penurunan berbentuk V Bitcoin (Sumber: TedPillows)

Selain itu, Wimar X langsung menyalahkan Binance dan Wintermute, mengklaim "manipulasi miliaran dolar" yang terlihat on-chain. Namun, transfer on-chain yang melibatkan Wintermute, seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan layarnya, totalnya kurang dari $30 juta.

Namun, pertanyaannya bukan apakah tuduhan tersebut tidak berdasar, tetapi apakah data dapat membedakan antara stop-hunting oportunistik dan pasar yang rapuh secara struktural, overleveraged yang runtuh dengan cara yang sama setiap kali seseorang menekannya.

Mikrostruktur menceritakan kisahnya

Cumulative volume delta Binance, yang merupakan volume buy-aggressor dikurangi volume sell-aggressor yang terakumulasi dari waktu ke waktu, menunjukkan pola yang jelas: lonjakan intraday tajam yang didorong oleh pembelian agresif, CVD melonjak saat order pasar mengangkat penawaran, diikuti oleh pembalikan yang sama tajamnya yang didorong oleh penjualan agresif, CVD runtuh saat trader menekan bid.

Harga berakhir kira-kira di tempat semula, net CVD mendekati datar selama jangka waktu penuh.

Itulah persis seperti apa urutan "dorong melewati book, panen stop dan momentum terlambat, lalu pudarkan kembali". Ini bukan keyakinan pembangunan tren yang lambat, ini adalah naik-turun cepat yang membuat pasar hampir tidak berubah tetapi akan menguntungkan bagi siapa pun yang memperdagangkan kedua sisi.

Tape tidak menunjukkan siapa yang memulai pergerakan atau apakah itu terkoordinasi, tetapi menunjukkan pergerakan itu sendiri didorong oleh aliran arah yang agresif, bukan pencocokan order pasif. Ini adalah indikator manipulasi pasar.

Harga Bitcoin dan cumulative volume delta Binance selama 24 jam pada 29 Desember, menunjukkan pembelian agresif mendorong reli sebelum penjualan agresif membalikkannya.

Ini bukan cetakan sekali jalan. Lonjakan berbentuk V dan penarikan yang sama terjadi di Bitstamp dan Bybit sepanjang Desember. Venue berbeda, pola serupa, berulang dari waktu ke waktu.

Itu menunjukkan bahwa lingkungan itu sendiri ramah terhadap perilaku yang dituduh trader: pasar yang rapuh secara struktural, overleveraged di mana seseorang terus menekan zona stop yang jelas karena terus berhasil.

Futures perpetual Bitcoin di Bybit menunjukkan lonjakan harga berbentuk V berulang sepanjang Desember, dengan 11 kejadian berbeda dalam satu bulan. Gambar: thedefivillain/X

Ini tidak membuktikan trader yang sama setiap kali. Pasar mudah didorong untuk siapa pun dengan ukuran dan kecepatan yang cukup untuk menggerakkan harga dalam book yang tipis, kemudian menyeimbangkan ulang inventaris dan kolateral di seluruh venue sebelum pergerakan berbalik.

Seseorang sedang stop-hunting

Tape sangat menyerupai stop-hunt klasik, karena likuiditas tipis selama periode liburan. Data CoinGecko menunjukkan bahwa Binance secara konsisten tetap di bawah $10 miliar, sementara exchange besar lainnya bahkan gagal mencatatkan volume $1 miliar baru-baru ini.

Selain itu, data Coinglass menunjukkan bahwa open interest berubah masing-masing sebesar 0,08%, -0,67%, dan 0,03% dalam 1 jam, 4 jam, dan 24 jam terakhir.

Likuidasi selama horizon tersebut totalnya puluhan juta dolar, terbagi antara long dan short, bukan kehancuran sepihak yang sangat besar yang menyertai perdagangan yang sangat ramai yang diledakkan.

Likuidasi Bitcoin selama jendela satu jam, empat jam, dan 24 jam, menunjukkan posisi long dan short yang kira-kira seimbang dengan total masing-masing di bawah $160 juta.

Harga di venue lain secara luas mengikuti Binance daripada terputus, menunjukkan pergerakan tidak terisolasi pada satu order book. Dan snapshot on-chain menunjukkan pengacakan custody, bukan sisi perdagangan atau jalur profit-and-loss dari wallet tertentu.

Desk profesional aktif, karena data on-chain menunjukkan lebih dari 87 BTC keluar dari Binance ke wallet deposit Wintermute, tetapi apa yang mereka lakukan dan mengapa tetap tidak jelas.

Secara keseluruhan, bukti sesuai dengan pola pencarian keuntungan oportunistik dalam order book yang tipis. Pembelian agresif mendorong Bitcoin ke dalam lonjakan intraday tajam, penjualan agresif menariknya kembali, dan aliran kumulatif berakhir kira-kira datar.

Pergerakan berbentuk V terbalik berulang di Bitstamp, Bybit, dan Binance, ditambah ledakan aliran lintas venue dari Binance ke alamat market-maker dan exchange, semuanya menunjuk pada pasar yang mudah didorong oleh trader bermodal besar untuk keuntungan jangka pendek.

Bukti menunjukkan manipulasi tape oportunistik. Perilaku yang digambarkan trader masuk akal dan didukung oleh pola, tetapi data tidak mengidentifikasi orkestrator tertentu atau menunjukkan niat di luar keraguan yang wajar.

Yang ditunjukkan data adalah bahwa lingkungan secara struktural rentan terhadap jenis stop-hunting yang dituduh trader, dan bahwa tape terlihat seperti seseorang memanfaatkannya.

Postingan Penurunan Bitcoin baru-baru ini berteriak "manipulasi" saat data on-chain menangkap market maker melakukan dumping pertama kali muncul di CryptoSlate.