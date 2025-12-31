BlackRock membuang, Saylor membeli: Kekacauan liburan meledak saat pasar kripto mengakhiri 2025

Sementara banyak investor biasa sedang bersantai selama liburan, manajer aset terbesar di dunia sedang melakukan langkah besar.

BlackRock secara diam-diam mentransfer Bitcoin [BTC] dan Ethereum [ETH] senilai $214 juta ke Coinbase Prime dalam serangkaian transaksi akhir tahun, seperti dilaporkan oleh Arkham.

Transfer ini terjadi pada momen kunci untuk ETF kripto perusahaan, karena IBIT dan ETHA mengalami penurunan minat investor.

Aktivitas on-chain menunjukkan BlackRock tidak lagi hanya memegang kripto; perusahaan secara aktif mengelola likuiditas untuk menangani gelombang penebusan investor.

Perpindahan $214 juta tersebut tampaknya merupakan respons langsung terhadap pendinginan permintaan untuk ETF kripto AS.

Pembelian Bitcoin BlackRock

Sejak 18 Desember, ETF Bitcoin BlackRock (IBIT) menghadapi arus keluar yang stabil, dengan $7,9 juta meninggalkan dana pada 29 Desember saja.

Pada hari yang sama, semua ETF Bitcoin spot AS bersama-sama mencatat penarikan $19,3 juta.

ETF Ethereum menghadapi tekanan serupa, dengan ETHA BlackRock kehilangan $13,3 juta pada 29 Desember, hampir dua kali lipat total arus keluar bersih harian untuk ETF Ethereum.

Pola ini menunjukkan bahwa banyak investor institusional yang mundur, kemungkinan karena pemanenan rugi pajak akhir tahun dan pengambilan keuntungan setelah kuartal akhir yang volatil.

Langkah balasan Saylor

Sementara investor ETF mundur, Strategy milik Michael Saylor (sebelumnya MicroStrategy) melakukan sebaliknya.

Pada hari yang sama, saat BlackRock mengalami penebusan, Strategy membeli 1.229 BTC lagi seharga $108,85 juta menurut data Lookonchain.

Perusahaan membayar rata-rata $88.568 per Bitcoin, meningkatkan total kepemilikannya menjadi 672.497 BTC yang luar biasa.

Meskipun terjadi pergerakan pasar baru-baru ini, Strategy saat ini memiliki keuntungan belum direalisasi sekitar $8,31 miliar, keuntungan keseluruhan 16%.

Dua strategi yang sangat berbeda

Ini menciptakan kontras menarik di pasar kripto, dimana BlackRock bertindak sebagai penyedia likuiditas, memindahkan BTC dan ETH ke bursa untuk membantu investor ETF mencairkan.

Sementara itu, Strategy bertindak sebagai penyerap likuiditas, membeli Bitcoin dan memegangnya jangka panjang, mengurangi pasokan dari pasar.

Namun, terlepas dari semua pergerakan ini, harga hampir tidak bereaksi.

Bitcoin pada saat berita ini ditulis diperdagangkan di $87.900, naik hanya 0,24% dalam 24 jam. Di sisi lain, Ethereum diperdagangkan di $2.974, dengan kenaikan kecil 0,45%.

Divergensi harga-aliran ini, dengan pergerakan uang yang besar tanpa pergerakan harga yang besar, menunjukkan bahwa pasar kemungkinan mengharapkan penarikan akhir tahun ini.

Oleh karena itu, saat memasuki Januari, perhatian akan beralih dari penarikan ini ke sentimen tahun baru.

Sekarang, apakah Saylor dapat menarik investor ritel kembali ke pasar masih belum jelas, tetapi satu hal yang jelas dari data on-chain: tangan lemah sedang keluar, dan pemain terbesar hanya melakukan reposisi untuk 2026.

Pemikiran Akhir

Transfer akhir tahun BlackRock menunjukkan pergeseran ke manajemen likuiditas aktif, didorong oleh penebusan ETF yang besar dan pendinginan permintaan investor.

Pembelian Bitcoin $108 juta MicroStrategy menciptakan kontras yang mencolok, menunjukkan keyakinan jangka panjang yang kuat bahkan saat investor ETF keluar.