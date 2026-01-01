Prediksi Bitcoin Polymarket Menunjukkan Potensi Lonjakan

Poin-Poin Utama: Polymarket memprediksi Bitcoin akan mencapai $100.000 pada tahun 2026.

Pengguna Polymarket memperdagangkan kinerja Bitcoin tahun 2026.

Bitcoin menunjukkan dominasi 59% di tengah volatilitas pasar.

Probabilitas harga Bitcoin untuk mencapai $100.000 pada tahun 2026 saat ini tercatat sebesar 80% di Polymarket, mencerminkan sentimen trader yang kuat meskipun tidak ada konfirmasi resmi.

Proyeksi ini menyoroti minat yang berkembang terhadap potensi pertumbuhan Bitcoin, sejalan dengan ekspektasi pasar dan optimisme investor.

Potensi Lonjakan Bitcoin ke $100K pada 2026 di Polymarket

Per 1 Januari, potensi kenaikan Bitcoin ke $100.000 pada tahun 2026 memiliki probabilitas 80% di Polymarket. Trader secara konsisten menunjukkan optimisme, mencatat keterlibatan aktif di pasar kripto. Meskipun secara komprehensif belum terverifikasi di saluran resmi, lanskap spekulatif Polymarket menunjukkan peningkatan minat trader dan partisipasi pasar.

Reaksi pasar bervariasi, meskipun sebagian besar analis menyatakan keingintahuan mengenai keterlibatan komunitas di pasar prediksi kripto. Dibandingkan dengan perkiraan yang sudah mapan, data Polymarket menunjukkan kepercayaan luas terhadap rally Bitcoin. Komentar resmi masih belum ada, meninggalkan ruang untuk peluang spekulatif dalam lanskap yang terus dipengaruhi ini.

Data Terkini dan Konteks Pasar Historis untuk Bitcoin

Tahukah Anda? Puncak historis Polymarket mencapai $410 juta dalam open interest selama pemilihan AS 2024, menekankan transisinya dari pasar yang terutama politik ke sektor yang beragam, termasuk kripto.

Menurut CoinMarketCap, Bitcoin saat ini diperdagangkan di $87.527,81, dengan kapitalisasi pasar sebesar $1,75 triliun. Volume perdagangan 24 jam terbarunya adalah $32,95 miliar, menunjukkan penurunan 7,29%. Perubahan harga Bitcoin mencakup penurunan 1,22% dalam 24 jam, peningkatan 0,26% dalam seminggu terakhir, peningkatan 3,37% selama sebulan terakhir tetapi tren menurun secara keseluruhan dalam 60 hari terakhir sebesar 20,65%.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 17:18 UTC tanggal 31 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Tim penelitian Coincu mengantisipasi potensi dampak finansial yang terkait dengan tren regulasi yang tidak dapat diprediksi dan perkembangan teknologi yang sedang berlangsung. Volatilitas mungkin bertahan, kemungkinan menunda terwujudnya prediksi atau memperkuat pergeseran di luar pergerakan Bitcoin, secara progresif menarik perhatian yang lebih luas dari pasar dan regulator.