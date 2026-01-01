BREAKING: Terjadi Pump Tidak Biasa pada Altcoin di Binance – Kenaikan 10 Kali Lipat dalam 1 Jam

Menurut berita terkini, ada kecurigaan bahwa salah satu akun perusahaan Market Maker yang digunakan oleh Binance telah diretas. Peretas potensial menggunakan dana akun senilai $10-20 juta untuk memompa BROCCOLI714 di pasar spot Binance.

Pengguna sebaiknya menjauhi token ini. Mungkin akan terjadi penurunan harga mendadak setelah beberapa waktu.

Grafik menunjukkan pompa harga yang dialami oleh BROCCOLI714.

*Ini bukan nasihat investasi.

