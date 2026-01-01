BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan BREAKING: Pump Tidak Biasa Terjadi pada Altcoin di Binance – Peningkatan 10 Kali Lipat Dalam 1 Jam muncul di BitcoinEthereumNews.com. Menurut berita terbaruPostingan BREAKING: Pump Tidak Biasa Terjadi pada Altcoin di Binance – Peningkatan 10 Kali Lipat Dalam 1 Jam muncul di BitcoinEthereumNews.com. Menurut berita terbaru

BREAKING: Terjadi Pump Tidak Biasa pada Altcoin di Binance – Kenaikan 10 Kali Lipat dalam 1 Jam

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/01 04:39
pump.fun
PUMP$0.002943+6.86%
TokenFi
TOKEN$0.004927-6.24%
MAY
MAY$0.0137-1.08%
Bitcoin
BTC$96,846.25+1.96%

Menurut berita terkini, ada kecurigaan bahwa salah satu akun perusahaan Market Maker yang digunakan oleh Binance telah diretas. Peretas potensial menggunakan dana akun senilai $10-20 juta untuk memompa BROCCOLI714 di pasar spot Binance.

Pengguna sebaiknya menjauhi token ini. Mungkin akan terjadi penurunan harga mendadak setelah beberapa waktu.

Grafik menunjukkan pompa harga yang dialami oleh BROCCOLI714.

Berita Terkait: Kritikus Bitcoin Peter Schiff Membuat Komentar BTC Terakhirnya di Tahun Ini – Inilah yang Dia Harapkan

*Ini bukan nasihat investasi.

Lanjutkan Membaca: BREAKING: Pompa Tidak Biasa Terjadi pada Altcoin di Binance – Peningkatan 10 Kali Lipat dalam 1 Jam

Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/breaking-unusual-pump-occurs-on-an-altcoin-on-binance-10-fold-increase-within-1-hour/

Peluang Pasar
Logo pump.fun
Harga pump.fun(PUMP)
$0.002943
$0.002943$0.002943
+2.25%
USD
Grafik Harga Live pump.fun (PUMP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20
Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/15 19:21