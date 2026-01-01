Grafik BTC Krusial yang Perlu Diamati di 2026

Poin-poin penting:

Bitcoin sedang berkonsolidasi sementara emas memimpin, pola yang terlihat sebelum reli BTC di masa lalu.

$84.000–$85.000 dan EMA 100 minggu adalah level kunci yang perlu diperhatikan.

Bitcoin (BTC) gagal naik di atas level $90.000 pada bulan Desember, dengan penolakan tajam menuju area $85.000-87.000 pada setiap percobaan.

Grafik per jam BTC/USD. Sumber: TradingView

Aksi harga sideways menyusul penarikan tajam lebih dari 30% dari rekor tertinggi sepanjang masa Bitcoin pada bulan Oktober di atas level $126.000.

Konsolidasi Bitcoin menyerupai jeda yang terlihat pada tren turun siklus empat tahun sebelumnya, ketika harganya sering bergerak sideways untuk periode yang lama sebelum membentuk tren yang lebih jelas, menurut berbagai analis.

Terkait: Penolakan $90K Bitcoin: Apakah narasi emas digital BTC kalah dari obligasi?

Dengan mendekati tahun 2026, apakah kisaran BTC yang membosankan ini akan berubah menjadi breakout besar atau koreksi yang lebih dalam?

Grafik emas, perak: Korelasi harga BTC yang tertinggal

Penarikan 30% Bitcoin dan perdagangan sideways konsisten dengan siklus likuiditas masa lalu, menurut data yang disorot oleh analis Bull Theory.

Dalam catatan hari Senin, analis tersebut mengatakan emas (XAU) dan perak (XAG) cenderung bergerak lebih dulu setelah tekanan pasar besar, sementara Bitcoin tertinggal.

Misalnya, logam mulia reli selama periode Mei-Agustus 2020, tetapi Bitcoin diperdagangkan dalam kisaran $9.000-12.000 pada periode yang sama.

Grafik mingguan BTC/USD, kapitalisasi pasar kripto TOTAL, XAU/USD dan XAG/USD. Sumber: TradingView/Bull Theory

"Emas dan perak mencapai puncak pada Agustus 2020, dan uang mulai berputar ke aset berisiko," tulis Bull Theory, menambahkan:

Pola serupa terlihat pada Desember 2025.

Emas dan perak mencapai rekor tertinggi sepanjang masa masing-masing, sementara Bitcoin berkonsolidasi, mengisyaratkan bahwa mata uang kripto teratas mungkin mendapat manfaat dari rotasi risiko yang tertunda seperti yang terjadi setelah Agustus 2020.

"Itulah mengapa aksi sideways saat ini di BTC bukan awal dari bear market, melainkan ketenangan sebelum badai," tambah Bull Market.

Basis biaya Bitcoin

Grafik berikutnya yang perlu diperhatikan pada tahun 2026 adalah peta panas Cost Basis Distribution (CBD) Bitcoin, yang menunjukkan di mana sebagian besar pasokan BTC terakumulasi di berbagai level harga.

Secara sederhana, ini membantu mengidentifikasi di mana sebagian besar pemegang membeli koin mereka dan di mana tekanan beli atau jual kemungkinan akan muncul.

Per Desember, peta panas menyoroti kluster pasokan padat lebih dari 940.000 BTC di sekitar kisaran $84.000–$85.000, konsentrasi terbesar yang tercatat sejak 2020.

Peta panas distribusi basis biaya BTC. Sumber: Glassnode

Di masa lalu, zona pasokan seperti itu muncul menjelang tren naik Bitcoin yang kuat.

Misalnya, pada awal 2023, aktivitas pembelian besar di sekitar $16.000 menciptakan basis yang kuat. Selama tahun berikutnya, Bitcoin naik stabil dari zona tersebut ke atas $38.000.

Peta panas distribusi basis biaya BTC. Sumber: Glassnode

Pada tahun 2025, Bitcoin turun ke kisaran $75.000-76.000 meskipun terjadi akumulasi kuat di dalam zona $96.000-98.000 sebelumnya.

BTC kemudian pulih kembali ke zona akumulasi tinggi tersebut, menunjukkan bahwa pembeli bersedia masuk lagi daripada meninggalkan posisi mereka.

Grafik hash rate Bitcoin

Penambangan Bitcoin mengalami tekanan karena biaya energi yang meningkat menekan margin, memaksa beberapa penambang mengandalkan pembiayaan terkait utang atau ekuitas untuk tetap likuid.

Dalam konteks ini, hash rate jaringan Bitcoin telah turun setelah mencapai puncak pada akhir Oktober, menimbulkan kekhawatiran tentang tekanan penambang.

Perkiraan hash rate Bitcoin, petahashes/detik. Sumber: Coinmetrics.io

Analis di VanEck memandang tren tersebut secara berbeda.

Dalam catatan terbaru, kepala riset kripto Matt Sigel mengatakan kapitulasi penambang secara historis bertindak sebagai "sinyal contrarian bullish," dengan Bitcoin mencatatkan pengembalian 90 hari positif sekitar 65% dari waktu setelah penurunan hash rate berkelanjutan.

Harga Bitcoin naik 77% dari waktu selama 180 hari berikutnya, dengan rata-rata keuntungan sekitar 72% setelah penurunan hash rate berkelanjutan. Fraktal ini membuat hash rate BTC menjadi grafik kunci untuk diperhatikan pada tahun 2026.

Support trendline mingguan Bitcoin

Grafik mingguan Bitcoin menyoroti mengapa kisaran yang membosankan itu penting menuju tahun 2026.

Per Desember, BTC berkonsolidasi sideways sambil bertahan di atas support exponential moving average 100 minggu (EMA 100 minggu; gelombang ungu).

Grafik mingguan BTC/USD. Sumber: TradingView

Selama harga bertahan di dekat zona ini, struktur uptrend yang lebih luas tetap utuh, meskipun momentum tetap redam. Dalam hal ini, BTC bisa rebound menuju EMA 50 minggu (gelombang merah) di sekitar zona $97.000-98.000.

Namun, penembusan berkelanjutan di bawah EMA 100 minggu akan meningkatkan risiko penarikan lebih dalam menuju EMA 200 minggu (gelombang biru) di sekitar area $67.500-66.000.

Artikel ini tidak mengandung nasihat atau rekomendasi investasi. Setiap langkah investasi dan perdagangan melibatkan risiko, dan pembaca harus melakukan riset sendiri saat mengambil keputusan. Meskipun kami berusaha memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, Cointelegraph tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keandalan informasi apa pun dalam artikel ini. Artikel ini mungkin berisi pernyataan berwawasan ke depan yang tunduk pada risiko dan ketidakpastian. Cointelegraph tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apa pun yang timbul dari ketergantungan Anda pada informasi ini.