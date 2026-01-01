Tether Klaim Mengakumulasi 8.888,8888 Bitcoin di Q4 2025, Kata Paolo Ardoino

COINOTAG News melaporkan pada 1 Januari bahwa CEO Tether Paolo Ardoino menerbitkan postingan media sosial yang mengklaim perusahaan mengakumulasi 8.888,8888 BTC pada Q4 2025. Pernyataan ini mencerminkan liputan sebelumnya yang mencatat akumulasi kuartalan sebesar 8.888 BTC pada Q1 dan Q3 2025. Tidak ada konfirmasi publik atau verifikasi independen dari Tether tentang cadangan Bitcoin-nya, membuat investor harus mempertimbangkan klaim tersebut dengan hati-hati hingga pengungkapan resmi muncul.

Jika diverifikasi, perkembangan ini dapat menandakan pergeseran strategis dalam kebijakan kustodi dan likuiditas untuk penerbit stablecoin besar, dengan implikasi potensial terhadap likuiditas Bitcoin dan dinamika pasar. Pembaca harus memantau pembaruan regulasi yang kredibel dan komunikasi resmi perusahaan untuk menilai dampak apa pun terhadap profil risiko dan pasar cryptocurrency yang lebih luas.