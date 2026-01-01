Senat AS Mempersiapkan Markup RUU Regulasi Kripto

Poin Utama: Komite Perbankan Senat AS memajukan RUU regulasi kripto awal 2026.

Menandakan pergeseran besar dalam regulasi aset digital.

Melibatkan SEC dan CFTC dalam pembuatan aturan untuk kejelasan pasar.

Komite Perbankan Senat AS berencana untuk melanjutkan pembahasan RUU regulasi pasar aset digital pada bulan Januari, menyusul penundaan karena kekhawatiran Demokrat dan penutupan pemerintah federal.

Kemajuan ini menandai titik penting dalam upaya regulasi, mempengaruhi aset digital seperti BTC dan ETH, dan memiliki implikasi signifikan terhadap kerangka legislatif pasar cryptocurrency.

Komite Perbankan Senat Mendorong RUU Kripto di Tengah Pengawasan Regulasi

Dipimpin oleh Ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott (R-SC), komite akan mengadakan pembahasan mengenai RUU regulasi pasar aset digital pada minggu kedua Januari 2026, menandai langkah signifikan untuk mengatasi penundaan sebelumnya. Penundaan ini berasal dari kekhawatiran tentang keuangan terdesentralisasi dan penutupan pemerintah yang panjang.

RUU yang diusulkan, Senate Bill 2669 untuk Kongres ke-118, berupaya meningkatkan pengawasan regulasi dengan melibatkan SEC dan CFTC dalam menyusun aturan bersama. Legislasi ini bertujuan untuk menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk klasifikasi dan pengelolaan aset digital, yang berpotensi mempengaruhi berbagai cryptocurrency termasuk Bitcoin dan Ethereum.

Pengamat pasar dan pemimpin industri saat ini tetap bersikap hati-hati dalam komentar mereka tentang tindakan yang direncanakan komite. Tidak adanya pernyataan publik yang menonjol atau aktivitas media sosial menunjukkan pendekatan yang waspada oleh komunitas, mengantisipasi implikasi hukum dan pasar.

Dinamika Pasar Bitcoin di Tengah Langkah Regulasi Baru

Tahukah Anda? Dewan Perwakilan Rakyat AS mengesahkan House Bill 3633 untuk Kongres ke-119, menjadi preseden untuk pembahasan saat ini.

Bitcoin (BTC) dihargai $87.753,05, dengan kapitalisasi pasar $1,75 triliun, menurut CoinMarketCap. Meskipun turun 0,99% dalam 24 jam terakhir, BTC menunjukkan pertumbuhan mingguan kecil. Dominasinya tetap hampir 59%, mencerminkan posisi pasarnya yang signifikan.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 08:48 WIB tanggal 1 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Tim riset Coincu menyarankan bahwa lanskap regulasi yang berkembang di AS dapat mendorong peningkatan kejelasan dan stabilitas pasar. Langkah legislatif yang diantisipasi dapat mendorong inovasi sambil mengatasi kekhawatiran tentang penipuan dan perlindungan investor, berkontribusi pada pasar cryptocurrency yang lebih aman.