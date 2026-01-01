PeckShield: Insiden keamanan kripto utama di bulan Desember mengakibatkan kerugian sekitar $76 juta, menurun 60% dari bulan sebelumnya.

PANews melaporkan pada 1 Januari bahwa PeckShield menerbitkan artikel di platform X-nya yang menyatakan bahwa sekitar 26 serangan kripto besar terjadi pada Desember 2025, mengakibatkan total kerugian sekitar $76 juta, penurunan signifikan lebih dari 60% dibandingkan dengan $194,27 juta pada November. Dua insiden paling serius bulan ini termasuk: alamat dompet 0xcB80...819 mengalami kerugian $50 juta karena address poisoning, dan dompet multi-signature 0xde5f...e965 mengalami kerugian $27,3 juta karena kebocoran private key; kerugian signifikan lainnya termasuk: proyek babur.sol ($22 juta), TrustWallet ($8,5 juta), UnleashProtocol, dan flow_blockchain (masing-masing $3,9 juta).

