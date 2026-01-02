Opsi BTC & ETH Senilai $2,2 Miliar Berakhir, Memulai Uji Volatilitas 2026

Opsi Bitcoin dan Ethereum senilai lebih dari $2,2 miliar akan berakhir hari ini, menandai penyelesaian derivatif berbasis luas pertama di tahun 2026.

Dengan kedua aset diperdagangkan mendekati level strike kunci, peristiwa ini menarik perhatian besar dari para trader yang mengamati volatilitas pasca penyelesaian dan sinyal awal untuk tahun mendatang.

Opsi Bitcoin dan Ethereum Senilai Lebih dari $2,2 Miliar Diselesaikan dalam Peristiwa Derivatif Besar Pertama Tahun 2026

Bitcoin mendominasi nilai nosional, dengan sekitar $1,87 miliar dalam kontrak terikat pada BTC. Pada saat penyelesaian, Bitcoin diperdagangkan mendekati $88.972, tepat di atas level max pain $88.000.

Data open interest menunjukkan 14.194 kontrak call melawan 6.806 put, membawa total open interest menjadi 21.001 dan rasio put-to-call sebesar 0,48. Kemiringan ini mencerminkan pasar yang cenderung bullish, dengan para trader memposisikan diri untuk harga yang lebih tinggi daripada perlindungan downside.

Bitcoin Expiring Options. Source: Deribit

Opsi Ethereum mencapai sekitar $395,7 juta dalam nilai nosional. ETH saat ini diperdagangkan sekitar $3.023, sedikit di atas level max pain-nya sebesar $2.950.

Open interest tetap tinggi, dengan 80.957 call versus 49.998 put, menghasilkan total open interest sebesar 130.955 dan rasio put-to-call sebesar 0,62.

Ethereum Expiring Options. Source: Deribit

Meskipun kurang agresif dibandingkan positioning Bitcoin, struktur Ethereum masih mencerminkan optimisme yang hati-hati daripada hedging defensif.

Periode penyelesaian opsi adalah momen kritis bagi pasar derivatif. Saat kontrak berakhir, trader harus menggunakan hak mereka atau membiarkan posisi berakhir, sering kali mengonsentrasikan aksi harga di sekitar level "max pain" di mana jumlah kontrak terbesar berakhir out of the money.

Level ini cenderung menguntungkan penjual opsi, yang menghadapi kewajiban pembayaran lebih rendah jika harga tertarik ke arah strike tersebut.

Mengapa Penyelesaian Opsi Besar Pertama Tahun 2026 Dapat Menentukan Nada untuk Volatilitas Pasar

Waktu penyelesaian ini menambah signifikansi lebih lanjut. Sebagai kesimpulan derivatif skala besar pertama tahun 2026, ini dapat membantu menentukan nada untuk kuartal mendatang.

Secara historis, peristiwa opsi besar telah bertindak sebagai pembuka volatilitas, terutama ketika harga spot berada secara signifikan di atas atau di bawah zona max pain.

Data positioning memperkuat narasi bullish. Block trade Bitcoin, yang biasanya terkait dengan strategi institusional, menunjukkan call menyumbang 36,4% dari volume dibandingkan 24,9% untuk put.

Aktivitas block trade Ethereum bahkan lebih condong, dengan call mewakili 73,7% dari volume yang dieksekusi. Aliran seperti itu menunjukkan positioning strategis jangka panjang daripada spekulasi jangka pendek.

Optimisme ini juga meluas melampaui kontrak jangka dekat. Volume opsi Bitcoin terkonsentrasi pada maturitas akhir 2026, terutama Maret dan Juni, sementara Ethereum menunjukkan minat berkelanjutan di seluruh tenor kuartalan sepanjang tahun.

Pola-pola ini menunjukkan bahwa para trader memposisikan diri untuk pergerakan harga jangka pendek, serta untuk upside yang lebih luas selama beberapa bulan mendatang.

Namun, konsentrasi kontrak yang berakhir memperkenalkan risiko. Saat posisi hedged dibongkar, stabilitas harga dapat melemah, terutama jika harga spot bergeser dari level strike kunci.

Kemiringan bullish menciptakan pengaturan biner: kegagalan untuk naik lebih tinggi dapat mengakibatkan banyak call berakhir tanpa nilai, sementara pergerakan naik yang berkelanjutan dapat memicu momentum yang didorong gamma.

Saat para trader memutar ulang posisi dan menilai kembali eksposur mereka, dampak dari penyelesaian ini dapat membentuk volatilitas di seluruh pasar Bitcoin dan Ethereum hingga akhir pekan.

Apakah sentimen bullish diterjemahkan menjadi keuntungan berkelanjutan atau menemui resistensi akan menjadi lebih jelas setelah tekanan yang didorong oleh derivatif sepenuhnya terurai.