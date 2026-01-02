Tether Membeli 8.888 BTC saat 2026 Dimulai, Total Kepemilikan Melampaui 96.000 BTC

Tether menambahkan 8.888 BTC pada awal tahun 2026, sebagai bagian dari alokasi keuntungan Q4 2025.

Akuisisi ini meningkatkan total kepemilikan Bitcoin Tether menjadi lebih dari 96.000 BTC, menempatkannya di antara pemegang BTC privat terbesar.

Dalam konteks pasar kripto yang dipenuhi ketakutan, banyak yang memasuki tahun 2026 dengan hati-hati. Tether, penerbit stablecoin terbesar, secara diam-diam bergerak ke arah yang berlawanan, yang meningkatkan eksposurnya terhadap Bitcoin.

CEO Tether Paolo Ardoino mengumumkan pada 1 Januari bahwa perusahaan telah mengakuisisi 8.888,8888888 BTC sebagai bagian dari rencana investasi Q4 2025, menandai awal tahun yang kuat. Pembelian terbaru ini saja bernilai lebih dari $785 juta, yang menyoroti strategi akumulasi agresif Tether.

Setelah akuisisi baru ini, total kepemilikan Bitcoin Tether meningkat menjadi 96.370 BTC, dan pada tingkat pasar saat ini, nilainya diperkirakan sekitar $8,57 miliar. Kini, perusahaan ini tidak hanya menjadi penerbit stablecoin terbesar di dunia, tetapi juga salah satu pemegang Bitcoin privat terbesar, menurut statistik Bitcoin Treasuries.

Tether Menunjukkan Kepercayaan Jangka Panjang pada Bitcoin

Akumulasi ini mencerminkan rencana yang dibuat pada Mei 2023, di mana Tether mengalokasikan hingga 15% dari pendapatan operasional triwulanan yang dicapai untuk Bitcoin sebagai penyimpan nilai masa depan dan instrumen diversifikasi cadangan.

Dengan akuisisi baru ini, membandingkan perbendaharaan BTC publik dan privat, Tether ditempatkan di atas kepemilikan MARA, di mana total kepemilikan BTC-nya adalah 53.250 BTC. Namun, pada akhir tahun 2025, Strategy masih berada di posisi pertama dengan lebih dari 670.000 BTC, menurut Bitcoin Treasuries.

Bagaimanapun, akuisisi Tether penting karena, ketika perusahaan privat lain mengumpulkan pendapatan untuk membeli BTC, Tether memanfaatkan pendapatan tambahan untuk mendiversifikasi cadangannya tanpa mengganggu dukungan mayoritas dalam instrumen yang sangat likuid dan berisiko rendah. Setelah kenaikan besar di awal tahun 2025, Bitcoin kesulitan mempertahankan momentum ke atas. Akumulasi BTC akhir tahun Tether ini menandakan kepercayaan jangka panjang.

