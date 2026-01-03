Prediksi Pasar Kripto: Momen Harga Kritis Pertama Shiba Inu (SHIB) di 2026, Implosi Bitcoin (BTC) Memungkinkan $100.000, Ethereum Menangani $3.000 Seperti Tidak Ada Apa-apanya

Pasar bergerak jauh lebih cepat dari yang kami perkirakan sebelumnya: Shiba Inu sedang mencoba untuk menembus, Bitcoin telah membuat pergerakan yang membuka jalan menuju $100.000 dan Ethereum

Shiba Inu akhirnya bergerak

Ini mungkin momen harga penting pertama Shiba Inu di tahun 2026 dan terjadi jauh lebih awal dari yang diantisipasi sebagian besar pelaku pasar. SHIB kini menunjukkan indikasi awal bahwa fase penjualan mungkin mulai melemah setelah berbulan-bulan mengalami tekanan turun yang konsisten sepanjang akhir 2025. Saat ini harga berada tepat di atas kisaran $0,0000075-$0,0000077 yang sering berfungsi sebagai support sementara.

SHIB/USDT Chart by TradingView

Momen ini sangat penting karena konteks sekitarnya serta level itu sendiri. Indikator momentum mulai stabil daripada terus menurun dan SHIB telah diperdagangkan jauh di bawah moving average utamanya untuk waktu yang lama. Perubahan itu saja menunjukkan bahwa tekanan turun tidak lagi meningkat. Alih-alih zona supply yang berat, struktur saat ini menunjukkan SHIB sedang mendorong lapisan resistance yang tipis.

Resistance di atas relatif jarang dibandingkan dengan titik penolakan sebelumnya sehingga bahkan sedikit peningkatan permintaan dapat menyebabkan reaksi dramatis. Inilah mengapa setup saat ini penting: partisipasi berkelanjutan adalah semua yang diperlukan agar harga naik tanpa katalis eksplosif. Sekilas volume yang rendah mungkin tampak tidak mengesankan tetapi secara historis SHIB telah memasuki fase pemulihan dengan cara ini.

Ketika pembeli turun tangan, basis volume rendah biasanya mendahului pergerakan agresif yang cepat. Gagasan bahwa penjual semakin lelah daripada dominan didukung oleh pemulihan baru-baru ini dari terendah lokal. Perilaku awal 2026 ini patut diperhatikan ketika dilihat dalam konteks yang lebih besar.

Meskipun banyak yang mengantisipasi bahwa SHIB akan tetap tertekan hingga pertengahan tahun, harga sudah menunjukkan ketahanan mendekati level yang sebelumnya mewakili titik balik signifikan. Itu sangat meningkatkan kemungkinan bahwa breakout akan terjadi lebih awal dari yang diharapkan tetapi tidak menjaminnya segera.

Bitcoin sedang mendorong naik

Koreksi tajam dimaksudkan untuk mereset struktur dan membuka jalan bagi breakout yang lebih bersih dan berkelanjutan yang persis seperti yang dilakukan oleh pergerakan gaya implosion Bitcoin baru-baru ini. Aksi harga telah stabil dan saat ini mendorong kembali ke atas menciptakan jalur realistis menuju level $100.000 setelah sell-off agresif yang mendorong Bitcoin jauh di bawah rata-rata jangka pendek penting.

Cara Bitcoin merespons penurunan lebih penting dalam kasus ini daripada penurunan itu sendiri. Support lokal untuk Bitcoin telah kembali di kisaran atas $80.000-an dan saat ini sedang mengatasi hambatan teknis yang berfungsi sebagai oposisi kuat. Sangat penting untuk membuat pergeseran dari penjualan yang didorong kepanikan menjadi pemulihan terkontrol.

Ini menunjukkan bahwa alih-alih bersiap untuk penurunan lebih lanjut, pasar bergerak dari distribusi ke akumulasi. Perkembangan paling signifikan adalah kembalinya Bitcoin ke wilayah moving average kritis. Kemungkinan akselerasi sangat meningkat dengan pergerakan berkelanjutan di atas zona resistance jangka pendek terutama jika BTC mampu bertahan di atas level yang direbut kembali daripada menolak segera.

Daripada reli bantuan singkat, jenis perilaku itu sering mendahului kelanjutan tren yang kuat. Pandangan ini didukung oleh dinamika volume. Alih-alih mengejar harga, pembeli melangkah lebih hati-hati karena tekanan jual telah mereda. Itu biasanya menunjukkan keyakinan sebagai lawan dari keputusasaan.

Pembentukan struktur sekarang menyerupai base daripada pola topping yang mendukung teori bahwa keruntuhan baru-baru ini menghilangkan leverage berlebih dari sistem. Dalam pengertian yang lebih besar, reset ini diperlukan untuk Bitcoin. Akan lemah secara struktural jika pasar terus naik tanpa koreksi karena terlalu panas dan momentum terlalu teregang.

Ketidakseimbangan itu diperbaiki oleh implosion. BTC sekarang diposisikan untuk pergerakan yang lebih agresif setelah resistance menyerah karena volatilitas sedang terkompresi dan harga terus naik.

Ethereum kembali ke ketinggian

Kembalinya Ethereum ke angka $3.000 tampak hampir santai yang justru mengapa itu signifikan. Ini bukan short squeeze atau lonjakan yang didorong kepanikan. Dengan volatilitas yang relatif terkontrol, harga naik ke kisaran $3.000 menunjukkan bahwa pasar menjadi lebih nyaman dengan nilai ETH saat ini. Secara teknis, Ethereum membuat kemajuan signifikan dengan menstabilkan setelah koreksi yang berkepanjangan daripada menolak harga yang lebih tinggi segera.

Higher lows terbentuk dalam struktur terbaru dan ETH terus naik daripada jatuh. Biasanya perilaku itu menunjukkan akumulasi daripada distribusi. Di masa lalu, ambang batas $3.000 itu sendiri berfungsi sebagai penghalang teknis dan psikologis. ETH saat ini diperdagangkan di sekitarnya tanpa tekanan yang dapat dilihat. Ini adalah indikasi jelas bahwa pembeli siap mempertahankan harga selama penurunan kecil sementara penjual semakin menipis.

$3.000 tidak lagi dianggap oleh pasar sebagai valuasi ekstrem yang mengubah ekspektasi masa depan. Perubahan ini juga didukung oleh indikator momentum. RSI telah keluar dari wilayah oversold ekstrem dan naik dengan stabil tanpa terlalu panas. Alih-alih menyebabkan kelelahan langsung, itu memungkinkan kelanjutan.

Namun volume masih moderat menunjukkan bahwa positioning yang lebih terhitung daripada leverage yang ceroboh yang mendorong pergerakan ini. Pertanyaan penting untuk masa depan adalah apakah Ethereum dapat mengembangkan penerimaan di atas $3.000 daripada hanya menyentuhnya.

Kemungkinan pemulihan yang berkepanjangan meningkat secara dramatis jika ETH mempertahankan area ini dan mulai menantang level resistance yang lebih tinggi. Jika pembeli terus mengisi pada penurunan, dorongan yang jelas menuju kisaran pertengahan $3.300-$3.500 menjadi layak.