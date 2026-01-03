SUI Menunjukkan Sinyal Beli Baru saat Peluncuran xBTC Mengubah Bitcoin Menjadi Modal DeFi Aktif

SUI menunjukkan sinyal beli TD Sequential baru saat xBTC mengubah BTC menjadi modal aktif untuk perdagangan dan DeFi di Sui.

Perhatian pasar terhadap Sui meningkat setelah sinyal teknis, likuiditas yang meningkat, dan fitur utilitas Bitcoin baru selaras di awal 2026.

Para trader, developer, dan penyedia likuiditas memantau SUI dengan cermat karena indikator chart, data derivatif, dan metrik DeFi menunjukkan aktivitas yang diperbarui di seluruh ekosistem.

Sinyal Beli Teknis SUI Menarik Fokus Pasar pada SUI

SUI telah mencatat sinyal beli baru pada indikator TD Sequential dua mingguan, menurut Ali Charts.

Sinyal yang sama sebelumnya muncul dua kali dalam sejarah perdagangan SUI. Sinyal-sinyal sebelumnya tersebut diikuti oleh reli harga sebesar 388 persen dan 617 persen.

Para trader teknis sering menggunakan TD Sequential untuk mengidentifikasi potensi pembalikan tren atau titik kelanjutan.

Sinyal saat ini muncul sementara SUI diperdagangkan di bawah rata-rata pergerakan jangka panjangnya.

Selain itu, momentum jangka pendek tetap lebih kuat, tetapi tren jangka panjang masih menunjukkan resistensi di atas.

Data derivatif dari Coinglass menunjukkan SUI diposisikan dengan bias long yang jelas di seluruh bursa utama.

Rasio long ke short tetap di atas satu pada platform seperti Binance dan OKX. Namun, data likuidasi menunjukkan volatilitas berulang, karena posisi long menjadi penuh saat harga naik.

Selama dua puluh empat jam terakhir, likuidasi short melebihi likuidasi long.

Pada dasarnya, pola ini menunjukkan upaya naik yang kesulitan mempertahankan momentum. Akibatnya, aksi harga SUI tetap didorong oleh pengaturan ulang posisi daripada ekspansi tren yang stabil.

Peluncuran xBTC Memperluas Utilitas Bitcoin di Jaringan Sui

Jaringan Sui telah memperkenalkan xBTC, Bitcoin yang ditokenisasi satu banding satu yang didukung oleh BTC yang disimpan dalam kustodi OKX.

Aset ini memungkinkan Bitcoin berinteraksi dengan kontrak pintar di seluruh ekosistem Sui. BTC tetap dalam kustodi, sementara xBTC beredar di chain.

Pengguna dapat memperdagangkan xBTC di bursa terdesentralisasi atau menggunakannya untuk pinjam meminjam. Ini juga dapat berfungsi sebagai likuiditas dalam pool atau sebagai jaminan dalam protokol DeFi.

Ketika pengguna keluar, xBTC dapat dibakar untuk menukarkan BTC dengan rasio satu banding satu.

Jaringan menyatakan bahwa xBTC tidak memiliki biaya mint atau burn, selain biaya gas. Verifikasi proof of reserves mendukung dukungan penuh, sementara kustodi menjalani audit.

Dukungan multichain juga memungkinkan xBTC bergerak melintasi ekosistem yang didukung.

Sui memposisikan produk ini sebagai cara untuk mengubah Bitcoin dari penyimpanan pasif menjadi modal aktif.

Jaringan menekankan biaya rendah dan eksekusi cepat. Fitur-fitur ini bertujuan untuk mendukung strategi efisien modal yang memerlukan transaksi yang sering.

Bacaan Terkait: SUI Mencatat Lonjakan Perdagangan Besar saat Volume DEX dan Perpetual Melonjak dalam Satu Hari

Pertumbuhan Likuiditas SUI dan Metrik DeFi Menunjukkan Aktivitas Ekosistem yang Lebih Luas

Data on-chain dari DefiLlama menunjukkan total value locked Sui mendekati sembilan ratus tujuh puluh dua juta dolar. TVL meningkat lebih dari 7% dalam dua puluh empat jam.

Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya partisipasi di seluruh protokol pinjaman, perdagangan, dan likuiditas.

SUI Total Value Locked in DeFi | Sumber: DefiLlama

Aktivitas bursa terdesentralisasi di Sui juga telah berkembang. Data terbaru menunjukkan volume DEX harian melebihi $300M selama sesi puncak.

Volume perpetual futures mencapai hampir 197M dalam satu hari.

Pendapatan chain dan biaya aplikasi terus melacak aktivitas pengguna. Pendapatan aplikasi melebihi $135.000 selama hari terakhir. Generasi biaya tetap sederhana tetapi konsisten dengan penggunaan yang meningkat.

Aliran masuk stablecoin dan keterlibatan DeFi terus berlanjut meskipun ada ketidakpastian pasar yang lebih luas.

Akibatnya, Sui tetap dalam pengamatan di antara jaringan Layer one yang memasuki 2026. Metrik aktivitas, sinyal teknis, dan integrasi Bitcoin baru kini berkumpul di sekitar aset tersebut.

Postingan SUI Flashes Fresh Buy Signal as xBTC Launch Turns Bitcoin Into Active DeFi Capital muncul pertama kali di Live Bitcoin News.