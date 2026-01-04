BTC melonjak di atas $91.000 saat Trump menggulingkan diktator Venezuela

Bitcoin naik menembus $91.000 pada hari Minggu saat trader memperpanjang rebound awal 2026 di seluruh token utama, dengan ether, solana dan cardano mencatatkan keuntungan luas karena berita geopolitik dari Venezuela menambah selera risiko.

Bitcoin diperdagangkan sekitar $91.300 pada pagi hari Asia, naik sekitar 1,4% pada hari itu dan lebih dari 4% selama tujuh hari. Ether naik sekitar 1% mendekati $3.150 dan naik sekitar 7% dalam seminggu, sementara solana naik sekitar 1,6% dan telah naik lebih dari 8% selama tujuh hari. XRP melayang tepat di atas $2, naik sekitar 0,6% pada hari itu dan hampir 10% selama seminggu, sementara cardano sedikit lebih tinggi pada hari itu dan naik sekitar 8% dalam tujuh hari.

Pergerakan ini mengikuti likuidasi tajam yang membersihkan posisi padat dan mereset leverage jangka pendek.

Data menunjukkan sekitar $180 juta posisi futures dilikuidasi selama 24 jam terakhir, dengan sekitar $133 juta berasal dari short dan $47 juta dari long. Ketidakseimbangan menunjukkan trader tertangkap melawan reli, memaksa pembelian kembali saat harga naik lebih tinggi.

Keuntungan hari Minggu juga terjadi saat trader bereaksi terhadap situasi politik yang bergerak cepat di Venezuela.

Presiden Donald Trump mengatakan AS berencana untuk "menjalankan" Venezuela, sementara Gedung Putih memberikan sedikit detail tentang apa yang akan terjadi. Mahkamah Agung Venezuela memberikan Wakil Presiden Delcy Rodríguez semua kekuasaan presiden dalam kapasitas penjabat setelah Presiden Nicolás Maduro yang digulingkan ditahan oleh AS.

Trump juga menandakan fokus pada minyak Venezuela, mengatakan AS akan memiliki "kehadiran di Venezuela terkait minyak," dan menyarankan pasukan AS di lapangan tidak akan diperlukan jika Rodríguez "melakukan apa yang kami inginkan."

Trader crypto sering memperlakukan berita seperti itu sebagai katalis volatilitas daripada pendorong makro langsung, tetapi nada risiko masih bisa penting.

Dalam periode ketika likuiditas lebih tipis, bahkan permintaan spot yang sederhana dapat mendorong harga melewati level teknis dan memicu pergerakan yang didorong stop di pasar futures.

Dinamika itu diperkuat ketika short diposisikan untuk pullback, karena penutupan paksa dapat mengubah kenaikan bertahap menjadi penembusan yang lebih tajam.