BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan BTC melonjak di atas $91.000 saat Trump menggulingkan diktator Venezuela muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin naik di atas $91.000 pada hari Minggu saat para trader melanjutkanPostingan BTC melonjak di atas $91.000 saat Trump menggulingkan diktator Venezuela muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin naik di atas $91.000 pada hari Minggu saat para trader melanjutkan

BTC melonjak di atas $91.000 saat Trump menggulingkan diktator Venezuela

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/04 13:04
Bitcoin
BTC$97,049.54+1.75%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.477-3.01%
Major
MAJOR$0.12926+3.33%
GAINS
GAINS$0.01404+1.00%

Bitcoin naik menembus $91.000 pada hari Minggu saat trader memperpanjang rebound awal 2026 di seluruh token utama, dengan ether, solana dan cardano mencatatkan keuntungan luas karena berita geopolitik dari Venezuela menambah selera risiko.

Bitcoin diperdagangkan sekitar $91.300 pada pagi hari Asia, naik sekitar 1,4% pada hari itu dan lebih dari 4% selama tujuh hari. Ether naik sekitar 1% mendekati $3.150 dan naik sekitar 7% dalam seminggu, sementara solana naik sekitar 1,6% dan telah naik lebih dari 8% selama tujuh hari. XRP melayang tepat di atas $2, naik sekitar 0,6% pada hari itu dan hampir 10% selama seminggu, sementara cardano sedikit lebih tinggi pada hari itu dan naik sekitar 8% dalam tujuh hari.

Pergerakan ini mengikuti likuidasi tajam yang membersihkan posisi padat dan mereset leverage jangka pendek.

Data menunjukkan sekitar $180 juta posisi futures dilikuidasi selama 24 jam terakhir, dengan sekitar $133 juta berasal dari short dan $47 juta dari long. Ketidakseimbangan menunjukkan trader tertangkap melawan reli, memaksa pembelian kembali saat harga naik lebih tinggi.

Keuntungan hari Minggu juga terjadi saat trader bereaksi terhadap situasi politik yang bergerak cepat di Venezuela.

Presiden Donald Trump mengatakan AS berencana untuk "menjalankan" Venezuela, sementara Gedung Putih memberikan sedikit detail tentang apa yang akan terjadi. Mahkamah Agung Venezuela memberikan Wakil Presiden Delcy Rodríguez semua kekuasaan presiden dalam kapasitas penjabat setelah Presiden Nicolás Maduro yang digulingkan ditahan oleh AS.

Trump juga menandakan fokus pada minyak Venezuela, mengatakan AS akan memiliki "kehadiran di Venezuela terkait minyak," dan menyarankan pasukan AS di lapangan tidak akan diperlukan jika Rodríguez "melakukan apa yang kami inginkan."

Trader crypto sering memperlakukan berita seperti itu sebagai katalis volatilitas daripada pendorong makro langsung, tetapi nada risiko masih bisa penting.

Dalam periode ketika likuiditas lebih tipis, bahkan permintaan spot yang sederhana dapat mendorong harga melewati level teknis dan memicu pergerakan yang didorong stop di pasar futures.

Dinamika itu diperkuat ketika short diposisikan untuk pullback, karena penutupan paksa dapat mengubah kenaikan bertahap menjadi penembusan yang lebih tajam.

Source: https://www.coindesk.com/markets/2026/01/04/bitcoin-tops-usd91-000-with-ether-dogecoin-higher-amid-u-s-action-on-venezuela

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$97,049.54
$97,049.54$97,049.54
+0.29%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20