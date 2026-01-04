Kejatuhan Petro Cryptocurrencies: "Satu Penerbit Memecoin Menangkap Penerbit RWA Coin"

Ditulis oleh: Xiaobing | Deep Tide TechFlow

Pada 3 Januari 2026, militer AS melancarkan serangan "besar-besaran" terhadap Venezuela, dan Presiden Venezuela Maduro dengan cepat ditangkap dan dipindahkan.

Seorang komentator berkomentar, "Yang menerbitkan Memecoin ditangkap, dan yang menerbitkan RWA Token juga ditangkap."

Memang demikian kenyataannya.

Pada 20 Februari 2018, Presiden Venezuela Maduro mengumumkan dalam pidato televisi peluncuran mata uang digital pertama di dunia yang didukung kedaulatan negara, Petro.

Saat itu, Venezuela tengah terbenam dalam krisis ekonomi terburuk dalam sejarahnya, dengan inflasi meroket hingga hampir 1.000.000% (Anda tidak salah baca), mata uangnya, bolivar, terdepresiasi seperti kertas tidak berharga, dan sanksi berat dari Amerika Serikat hanya memperburuk penderitaan raksasa minyak Amerika Selatan ini.

Maduro menaruh harapannya pada cryptocurrency ini sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan negara.

Namun, ketika pemerintah Venezuela secara diam-diam menghentikan operasi cryptocurrency Petro pada awal 2024, dunia bahkan tidak melihatnya dengan banyak kejutan.

Simbol digital ini, yang pernah dipuji sebagai "cryptocurrency berdaulat pertama di dunia," hampir tidak pernah benar-benar "hidup" selama masa hidupnya yang singkat. Kematiannya, seperti tirai yang jatuh dengan sunyi pada drama yang berisik, menutup sebuah kisah realisme magis yang berkisar pada teknologi kripto, kedaulatan nasional, dan keruntuhan ekonomi.

Nasib Petro mencerminkan keruntuhan total sistem tata kelola suatu negara.

Petro lahir dari reruntuhan.

Untuk memahami Petro, seseorang harus terlebih dahulu memahami Venezuela sebelum penciptaannya.

Ini adalah negara yang dilanda hiperinflasi, di mana mata uang lama, bolivar, menguap nilainya setiap jam, dan tabungan hidup orang-orang menghilang dalam semalam. Sementara itu, sanksi keuangan berat dari Amerika Serikat, seperti tali pengikat yang tidak terlihat, mengencangkan kehidupan ekonomi Venezuela, secara efektif mengisolasinya dari sistem keuangan global.

Di padang ekonomi yang tandus inilah Petro lahir, membawa misi yang hampir mustahil untuk "menyelamatkan negara".

Cetak birunya megah dan menarik.

Pertama, cryptocurrency Petro melewati sistem keuangan internasional yang didominasi dolar AS melalui blockchain, membuka saluran pembiayaan dan pembayaran yang benar-benar baru; kedua, ia mengklaim bahwa setiap koin Petro terkait dengan satu barel cadangan minyak nyata, dengan 100 juta koin Petro memiliki nilai total US$60 miliar.

Pada Agustus 2018, Venezuela secara resmi menetapkan Petro sebagai mata uang resmi keduanya, beredar bersama Bolivar yang sudah penuh masalah.

Promosi pemerintah Maduro terhadap cryptocurrency Petro tidak pernah terjadi sebelumnya dalam skalanya.

Pensiun pensiunan telah dialihkan ke cryptocurrency Petro, dan pegawai negeri serta personel militer juga menerima bonus Natal mereka dalam mata uang digital ini. Maduro bahkan menjatuhkan 0,5 koin Petro sebagai hadiah Natal kepada pensiunan di seluruh negeri melalui siaran televisi langsung pada akhir 2019.

Selain promosi paksa di dalam negeri, Venezuela juga berusaha menarik lebih banyak negara untuk menggunakan cryptocurrency Petro.

Majalah Time melaporkan bahwa cryptocurrency Petro mendapat persetujuan pribadi dari Putin, dan Rusia mengirim dua penasihat untuk berpartisipasi dalam desain proyek. Rusia berjanji untuk berinvestasi dalam Petro dan mempertimbangkan penggunaan mata uang digital ini untuk penyelesaian dalam perdagangan bilateral, untuk bersama-sama melawan hegemoni dolar.

Venezuela juga berusaha memperluas cryptocurrency Petro-nya ke negara-negara anggota OPEC, berharap menciptakan sistem perdagangan minyak tanpa dolar. Menteri Minyak Quevedo secara publik menyatakan, "Petro akan menjadi metode penyelesaian yang diterima oleh semua negara anggota OPEC."

Untuk membuat Petro lebih tersedia secara luas, pemerintah Maduro telah mengubah dirinya menjadi tim proyek cryptocurrency, membangun infrastruktur lengkap, menyediakan tutorial pembelian terperinci di situs web resminya, mengembangkan empat aplikasi ekosistem, dan mengotorisasi enam bursa, termasuk Cave Blockchain dan Bancar, untuk menjual Petro secara publik.

Tetapi kenyataan dengan cepat memberikan pukulan berat kepada pemerintah Maduro.

Ketidakpedulian dan keraguan publik

Upaya promosi antusias pemerintah Venezuela telah disambut dengan ketidakpedulian publik yang luas.

Komentar paling banyak mendapat suara di bawah postingan Facebook Maduro yang mengumumkan penerbitan cryptocurrency Petro berbunyi: "Tidak percaya bahwa ada orang yang akan menyetujui pemerintah yang sangat buruk ini... Mereka menghancurkan seluruh negara." Komentar populer lainnya mengatakan: "Pemerintah telah terbiasa membiarkan setiap hal bodoh gagal dan kemudian menyalahkan negara lain."

Komentar jurnalis Venezuela Gonzalo di Twitter bahkan lebih pedas: "Petro adalah anestesi untuk negara yang gagal ini."

Pengalaman pengguna yang buruk semakin memperburuk ketidakpercayaan publik. Pendaftaran untuk cryptocurrency Petro sangat ketat, memerlukan pengunggahan kedua sisi kartu identitas, alamat terperinci, dan nomor telepon, tetapi aplikasi sering ditolak tanpa alasan yang jelas. Bahkan ketika pendaftaran berhasil, sistem "Dompet Tanah Air" penuh dengan masalah dan sering tidak dapat digunakan.

Yang lebih buruk adalah pengalaman pembayaran. Banyak pedagang melaporkan kegagalan pembayaran Petro, memaksa pemerintah untuk mengakui kelemahan sistem dan memberikan kompensasi.

Seorang wanita Venezuela mengatakan, "Kami tidak merasakan kehadiran Petro di sini."

Secara eksternal, pemerintah AS juga melancarkan serangan yang ditargetkan terhadap cryptocurrency Petro.

Pada Maret 2018, hanya satu bulan setelah peluncuran cryptocurrency Petro, Trump menandatangani perintah eksekutif yang sepenuhnya melarang warga AS membeli, memegang, atau memperdagangkan Petro. Departemen Keuangan menyatakan secara eksplisit bahwa setiap transaksi yang melibatkan Petro akan dianggap sebagai pelanggaran sanksi terhadap Venezuela.

Ruang lingkup sanksi berkembang dengan cepat. Pada 2019, Amerika Serikat menambahkan Evrofinance Mosnarbank yang berbasis di Moskow ke daftar sanksinya, dengan alasan peran bank dalam membiayai cryptocurrency Petro. Departemen Keuangan AS dengan tegas menyatakan bahwa "Petro adalah proyek yang gagal yang mencoba membantu Venezuela menghindari sanksi ekonomi AS."

Aircoin yang menyamar sebagai minyak

Masalah paling fatal dengan Petro adalah bahwa ia tidak dapat dipertahankan baik secara teknis maupun ekonomis.

Esensi cryptocurrency sejati terletak pada kepercayaan yang datang dengan desentralisasi. Petro, bagaimanapun, adalah database terpusat yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah.

Bagi warga Venezuela biasa, ini berarti bahwa nilai Petro di dompet digitalnya tidak ditentukan oleh pasar, tetapi dapat diubah secara sewenang-wenang oleh dekrit yang dikeluarkan oleh presiden.

Pemerintah Venezuela mengklaim bahwa setiap cryptocurrency Petro didukung oleh satu barel minyak dari kota Atapirire di wilayah Ayacucho, dengan cadangan diperkirakan 5,3 miliar barel. Namun, investigasi di tempat oleh reporter Reuters mengungkapkan jalan yang rusak, peralatan sumur minyak yang berkarat, dan rumput liar yang tumbuh di seluruh area, tidak menunjukkan tanda-tanda ekstraksi minyak skala besar.

Saat dalam pengasingan, mantan Menteri Minyak Venezuela Rafael Ramírez memperkirakan bahwa mengekstraksi 5,3 miliar barel minyak yang dijanjikan pemerintah akan memerlukan investasi setidaknya $20 miliar, impian yang mustahil bagi pemerintah Venezuela yang bahkan mengimpor barang-barang makanan dasar.

Ramirez dengan blak-blakan menyatakan: "Petro ditetapkan pada nilai yang sewenang-wenang; itu hanya ada dalam imajinasi pemerintah."

Bahkan lebih absurd, pemerintah Venezuela kemudian secara diam-diam memodifikasi aset yang mendukung cryptocurrency Petro, mengubahnya dari 100% dukungan minyak menjadi campuran minyak, emas, besi, dan berlian yang mendukungnya dengan rasio masing-masing 50%, 20%, 20%, dan 10%.

Praktik memodifikasi "white paper" secara sewenang-wenang ini dianggap sebagai praktik buruk bahkan di dunia cryptocurrency.

Masalah teknis sama seriusnya. Petro mengklaim berbasis teknologi blockchain, tetapi data yang ditampilkan oleh penjelajah bloknya sangat anomali. White paper menyatakan bahwa Petro harus menghasilkan blok setiap menit, seperti Dash, tetapi interval blok sebenarnya adalah 15 menit, dan catatan transaksi on-chain hampir nol.

Tidak seperti fluktuasi harga cryptocurrency yang benar-benar terdesentralisasi seperti Bitcoin, harga Petro sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Nilai tukar awalnya ditetapkan pada 1 Petro hingga 3.600 Bolivar, kemudian disesuaikan secara sewenang-wenang menjadi 6.000, dan kemudian menjadi 9.000.

Meskipun pemerintah mengumumkan harga resmi Petro di $60, di pasar gelap di ibu kota Caracas, orang hanya dapat menukarnya dengan barang senilai kurang dari $10 atau dolar AS tunai jika mereka cukup beruntung menemukan seseorang yang mau menerimanya.

Petro pada dasarnya adalah alat kontrol yang menyamar sebagai blockchain.

Pukulan terakhir: korupsi internal

Jika kehidupan Petro perlahan memudar, maka jerami terakhir yang mematahkan punggung unta adalah skandal korupsi internal yang mengejutkan.

Pada 20 Maret 2023, gempa politik melanda Venezuela.

Tareck El Aissami, anggota kunci pemerintah Maduro dan Menteri Minyak, tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya.

Beberapa hari sebelumnya, polisi anti-korupsi Venezuela menangkap tangan kanannya, Joselit Ramírez Camacho, kepala SUNACRIP, regulator mata uang digital nasional dan departemen inti yang bertanggung jawab atas regulasi dan operasi cryptocurrency Petro.

Saat penyelidikan semakin mendalam, penipuan besar-besaran yang melibatkan miliaran dolar terungkap.

Jaksa Agung Tarek William Saab mengungkapkan bahwa beberapa pejabat pemerintah senior menggunakan regulator cryptocurrency untuk beroperasi secara paralel dengan perusahaan minyak, menandatangani kontrak pemuatan minyak "tanpa kontrol atau jaminan administratif apa pun." Pembayaran yang sesuai setelah penjualan minyak tidak dilakukan ke perusahaan minyak nasional, tetapi ditransfer ke kantong pribadi melalui cryptocurrency.

Investigasi mengungkapkan bahwa jaringan korupsi melibatkan antara $3 miliar dan $20 miliar, dengan hasil haram digunakan untuk membeli real estat, mata uang digital, dan peternakan penambangan cryptocurrency.

Pada April 2024, Menteri Minyak Aisami ditangkap dan menghadapi berbagai tuduhan, termasuk pengkhianatan, pencucian uang, dan keterlibatan sindikat kriminal. Lebih dari 54 orang didakwa karena diduga berpartisipasi dalam skema korupsi.

Skandal korupsi ini memberikan pukulan yang menghancurkan bagi industri cryptocurrency Venezuela. SUNACRIP dipaksa untuk menangguhkan operasi, dan pemerintah kemudian meluncurkan kampanye anti-penambangan di seluruh negeri, menyita lebih dari 11.000 penambang ASIC dan memutuskan semua peternakan penambangan cryptocurrency dari jaringan listrik nasional.

Pada 2024, pemerintah telah menghentikan perdagangan Petro, memerintahkan penutupan penambangan cryptocurrency di seluruh negeri, dan menutup semua bursa cryptocurrency yang diotorisasi. Industri yang pernah dipromosikan besar-besaran oleh pemerintah runtuh sepenuhnya di bawah dampak skandal korupsi.

Eksperimen Petro gagal sepenuhnya, bukan karena larangan Washington, tetapi karena pembusukan internalnya sendiri.

Alat yang dirancang untuk memerangi sanksi eksternal pada akhirnya menjadi alat untuk pencucian uang bagi pejabat korup.

Mikrokosmos kegagalan nasional

Kegagalan cryptocurrency Petro hampir mencerminkan kegagalan tata kelola nasional Venezuela.

Ini adalah kebijakan "mengobati gejala, bukan penyebabnya". Menghadapi masalah struktural ekonomi yang mengakar dalam, pemerintah memilih untuk menciptakan fasad yang glamor, mencoba menggunakan ilusi numerik untuk menutupi pembusukan ekonomi yang sebenarnya. Ini seperti menghadapi bangunan yang miring karena fondasi yang runtuh, sementara manajer mengecat eksterior dengan cat yang cerah.

Upaya pemerintah Maduro untuk memecahkan masalah sistemik melalui teknologi pada dasarnya cacat. Nilai mata uang digital masih bertumpu pada kredit entitas penerbit. Di negara dengan inflasi jutaan dan kebutuhan pokok tidak tersedia, kredibilitas apa yang bisa dimiliki pemerintah? Jika publik bahkan tidak mempercayai mata uang yang dikeluarkan pemerintah tradisional, bagaimana mereka mungkin menerima konsep yang sepenuhnya baru seperti mata uang digital?

Cryptocurrency Petro, sebaliknya, telah sepenuhnya menghabiskan jejak terakhir kredibilitas pemerintah yang tersisa.

Bayangkan skenario ini: seorang guru pensiunan, yang tabungan hidupnya telah terkikis oleh inflasi, sekarang dipaksa untuk menukar pensiun bulanannya dengan cryptocurrency Petro. Dia berjalan dari toko ke toko dengan teleponnya, hanya untuk bertemu dengan jawaban yang sama: "Kami tidak menerima ini," atau "Sistemnya sedang down."

Akar masalah ekonomi Venezuela terletak pada kelemahan mendasar dalam struktur ekonominya. Venezuela menderita kasus klasik "penyakit Belanda," dengan ketergantungan berlebihan pada ekspor minyak yang menyebabkan penurunan sektor manufakturnya dan struktur ekonomi yang sangat tunggal. Ketika harga minyak turun, seluruh ekonomi nasional runtuh. Cryptocurrency Petro, yang mencoba mengaitkan dirinya dengan minyak, hanya memperburuk ketergantungan ekonomi pada minyak, gagal mengatasi masalah struktural.

Dalam praktiknya, pemerintah Venezuela tidak memiliki kemampuan teknis dan operasional dasar untuk mengimplementasikan proyek blockchain, menghasilkan banyak kelemahan sejak awal. Dari data blok yang abnormal dan malfungsi sistem pembayaran hingga kesewenangan mekanisme penetapan harga, setiap detail mengungkapkan ketidakmampuan tim yang terburu-buru dikumpulkan, bahkan tidak mencapai kemampuan studio outsourcing Shenzhen.

Hari ini, Petro telah sepenuhnya menghilang ke dalam tempat sampah sejarah, "eksperimen untuk menyelamatkan negara" Maduro berakhir dengan kegagalan yang mengerikan, Venezuela tetap terbenam dalam masalahnya, dan rakyatnya terus menderita dari api inflasi yang mengamuk.

Jalan keluar nyata untuk negara ini jelas tidak terletak pada menemukan jalan pintas digital seperti "petro" berikutnya, tetapi pada apakah ia dapat mengumpulkan keberanian untuk menghadapi kenyataan, kembali ke akal sehat, dan memulai perubahan nyata yang seharusnya dilakukan sejak lama tetapi sangat sulit.