XRP Ledger Kembali ke Level Sebelum Natal

XRP kembali aktif lagi

XRP cukup aman di on-chain

Sebagian besar trader menyadari aktivitas XRP Ledger secara diam-diam telah kembali ke level sebelum liburan. Perlambatan jaringan bersifat musiman daripada struktural, sebagaimana dibuktikan oleh metrik on-chain yang turun pada akhir Desember dan sekarang kembali ke baseline sebelum Natal. Contoh yang paling jelas adalah jumlah transaksi. Transaksi yang dieksekusi telah pulih ke level yang sebanding dengan awal Desember setelah mengalami penurunan selama musim liburan.

Ini bukan anomali satu hari maupun lonjakan spekulatif. Throughput telah kembali normal, menunjukkan bahwa pengguna, bot, dan aliran institusional semuanya kembali online dan berjalan dengan kapasitas penuh. Setelah periode tidak aktif, jaringan yang kesulitan tidak pulih dengan begitu mulus, melainkan tetap tertekan.

Narasi yang sama ditunjukkan oleh akun aktif. Selama liburan, pengirim unik sementara menurun, yang diharapkan ketika meja tutup dan selera risiko memudar.

Yang penting adalah apa yang terjadi selanjutnya. Fakta bahwa alamat aktif sekarang telah stabil dan kembali ke rentang sebelumnya menunjukkan bahwa partisipasi dalam ekosistem tidak berakhir secara permanen. Tidak ada kerugian jangka panjang, tidak ada eksodus pengguna massal. Mengingat konteks yang lebih besar, ini sangat penting. Selama berbulan-bulan, harga XRP telah menurun dan sentimen tidak stabil.

Ketahanan on-chain lebih penting dalam pengaturan itu daripada pantulan harga. Narasi negatif bahwa XRP secara bertahap kehilangan relevansinya akan semakin diperkuat jika penggunaan jaringan terus menurun setelah liburan. Itu tidak terjadi. Sebaliknya, kita menyaksikan pemisahan utilitas dan harga. Meskipun penggunaan ledger telah berhenti jatuh dan kembali ke baseline, harga masih mengalami penurunan teknis jangka panjang.

Divergensi ini sering terjadi di sekitar fase transisi siklus pasar, yaitu saat-saat ketika tekanan penurunan berkurang karena jaringan yang mendasari masih beroperasi daripada pembalikan mendadak.

Klaim bahwa tindakan XRP semata-mata bersifat spekulatif juga dilemahkan oleh ini. Setelah periode hype, rantai spekulatif biasanya mengalami penurunan jangka panjang. Setelah jeda, aktivitas dimulai lagi. Ini menunjukkan penggunaan yang tertanam sebagai lawan dari mania sementara.