Harga Ethereum (ETH) Kesulitan Menemukan Dukungan di Tengah Persaingan yang Meningkat Dari Kripto Berikutnya yang Akan Meledak di $0,04

Harga Ethereum masih menghadapi tantangan pasar yang berat, bertahan di sekitar level $2,981 dan gagal menembus area resistensi di $3,050-$3,060. Penarikan terbaru mengikuti tren likuiditas di $2,900 telah terhenti, dengan alamat whale besar melepas lebih dari 270,000 ETH, senilai lebih dari $793 juta dalam lima hari. Meskipun ada indikasi bahwa beberapa investor membeli, keberadaan pasokan di atas dan pelepasan koin yang lebih besar menunjukkan potensi kenaikan yang terbatas.

Paralel dengan ini, Mutuum Finance (MUTM), kini telah memasuki pasar DeFi sebagai pendatang baru. Saat ini dijual seharga $0.04 di fase 7 presale-nya, MUTM telah berhasil mengumpulkan $19,600,000 dalam waktu yang relatif singkat melalui kontribusi dari 18,660 pendukung.

Proyek ini menawarkan peluang investasi bagi investor dengan biaya masuk yang relatif murah di fase presale, di mana investasi $400 memiliki potensi untuk melipatgandakan pengembalian hingga 35 kali nilainya, menjadi $14,000, mengingat keberhasilan implementasi strategi ekspansi proyek.

Ethereum Menghadapi Resistensi Kuat

Ethereum, cryptocurrency terbesar kedua berdasarkan nilai pasar, tetap terikat rentang saat ini. Analisis teknikal menunjukkan bahwa aset ini siap untuk koreksi. Ketidakmampuan untuk bertahan di atas $3,055 dan tekanan jual berikutnya yang berasal dari pemain pasar yang lebih besar membuat peluang rally menjadi jauh, dan tingkat likuiditas yang ada di level $2,800 mengancam untuk bertindak sebagai jangkar penurunan.

Tidak seperti Mutuum Finance yang sedang membangun kerangka kerja untuk mendukung infrastruktur penghasil pendapatan, kematangan Ethereum tampaknya menyebabkan masalah dan investor kini beralih.

Kesuksesan Penjualan Token

Mutuum Finance telah menembus batas pendanaan $19,600,000, menambahkan 18,660 anggota ke presale berbasis komunitas untuk token MUTM. Saat ini berada di Fase 7, di mana token dihargai $0.04. Fase ini terisi dengan cepat, yang mungkin melambangkan peluang pembelian terakhir di harga ini sebelum presale beralih ke Fase 8, yang akan melihat token dijual di $0.045.

Presale dirancang untuk mendorong partisipasi awal. Mereka yang masuk tepat saat peluncuran presale telah melihat kepemilikan mereka tumbuh 300%. Fase saat ini menyajikan peluang terbaik yang pernah ada bagi mereka yang tertinggal. Mereka yang melewatkan token sekarang terikat untuk membayar lebih tinggi karena harga terus naik. Jika Mutuum Finance mencapai $0.50, investor yang membeli hari ini menuai keuntungan 1150%. Mereka yang mengabaikan peluang dan menunggu untuk bergabung bersama yang lain ketika MUTM diluncurkan akan melihat keuntungan 700% atau kurang.

Selain harga beli saat ini yang tidak boleh dilewatkan, Mutuum Finance memiliki papan peringkat 24 jam, yang memberikan hadiah $500 untuk pembeli teratas setiap hari. Ini sebagai tambahan dari giveaway $100,000 yang sedang berjalan yang telah mendorong partisipasi besar-besaran. Inisiatif ini akan memberi hadiah kepada 10 peserta presale unik dengan masing-masing $10,000.

Integrasi Stablecoin dan Peluang Pertumbuhan

Mutuum Finance akan meluncurkan stablecoin, yang akan dipatok satu-satu dengan dolar AS. Ini akan membantu menciptakan sistem pinjaman yang efektif untuk peminjam dan pemberi pinjaman, semuanya tanpa terpapar risiko yang terkait dengan volatilitas pasar. Ini akan, sebagai imbalannya, membawa peningkatan likuiditas dan peserta tingkat institusional, yang akan membantu meningkatkan pendapatan dan memicu sistem buyback dan distribusi proyek. Pentingnya proyek ini adalah fokusnya pada utilitas dunia nyata, dengan aplikasinya semakin disadari. Kegunaan seperti itu berkontribusi pada minat berkelanjutannya, sehingga memastikan bahwa proposisi nilainya diperkuat.

Ketentuan Pinjaman Peminjam

Mutuum Finance menerapkan rasio Loan-to-Value (LTV) sekitar 75–80% untuk token stabil seperti ETH dan USDT, sementara koin yang lebih volatil seperti Shiba Inu dan Dogecoin memiliki rasio LTV 35–40%. Jika jaminan peminjam turun di bawah level keamanan, protokol memicu likuidasi otomatis untuk menjaga keseimbangan dan keandalan. Ini menciptakan protokol DeFi yang kuat yang dibangun untuk bertahan dan mencegah kerugian buruk.

Dengan Ethereum menghadapi kendala pada ekspansi dan pertumbuhan yang dapat diskalakan, Mutuum Finance siap sebagai cryptocurrency terbaik untuk dibeli untuk pertumbuhan dan ekspansi cepat yang berfokus pada kegunaan dalam ekosistem DeFi. Saat fase 7 saat ini mendekati penyelesaiannya dan tingkat alokasi terisi begitu cepat, titik masuk beli ke fase platform menurun sesuai.

