Jumlah Pemegang Baru Ethereum Melonjak 110% Sejak Upgrade Fusaka di Bulan Desember

Harga Ethereum mendekati momen teknikal kritis saat diperdagangkan di dekat batas atas pola descending wedge. Kenaikan ETH yang lambat namun stabil telah menempatkannya sangat dekat dengan breakout.

Momentum ini secara luas dikaitkan dengan peningkatan Fusaka, yang diluncurkan pada 3 Desember dan bertujuan meningkatkan skalabilitas sambil menurunkan biaya Layer 2, tantangan Ethereum yang sudah berlangsung lama.

Perubahan ini tiba saat pelaku pasar memposisikan diri untuk 2026, menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk pertumbuhan jaringan dan stabilisasi harga.

Pemegang Ethereum Menunjukkan Kekuatan

Aktivitas jaringan Ethereum telah berkembang pesat selama tiga minggu terakhir. Data menunjukkan peningkatan tajam dalam alamat baru, yang didefinisikan sebagai dompet yang berinteraksi dengan ETH untuk pertama kalinya. Metrik ini telah meningkat sekitar 110% selama periode tersebut, menyoroti percepatan adopsi pengguna.

Ethereum kini menambahkan sekitar 292.000 alamat baru per hari. Lonjakan ini mencerminkan kombinasi faktor musiman dan peningkatan struktural.

Natal 2025, positioning Tahun Baru, dan optimisme seputar peningkatan Fusaka tampaknya mendorong keterlibatan yang diperbarui di seluruh ekosistem.

Ingin lebih banyak wawasan token seperti ini? Daftar untuk Daily Crypto Newsletter Editor Harsh Notariya di sini.

Alamat Baru Ethereum. Sumber: Glassnode

Peningkatan pembuatan alamat sering kali mendahului peningkatan permintaan transaksi. Meskipun tidak setiap alamat baru mewakili investor jangka panjang, pertumbuhan berkelanjutan pada skala ini menunjukkan partisipasi yang meluas. Arus masuk pengguna yang lebih luas biasanya meningkatkan kedalaman likuiditas dan memperkuat ketahanan harga selama fase pasar yang volatil.

Dipaksa untuk Hold, Tapi Tetap Menguntungkan untuk ETH

Indikator makro menunjukkan gambaran yang beragam namun informatif. HODL Waves menunjukkan pertumbuhan di antara pemegang jangka menengah, yang didefinisikan sebagai dompet yang memegang ETH selama tiga hingga enam bulan. Para investor ini sebagian besar memasuki posisi antara Juli dan Oktober 2025.

Pembeli awal Juli saat ini berada dalam profit, sementara mereka yang masuk setelah pertengahan Juli masih mengalami kerugian. Distribusi ini menciptakan perilaku holding paksa, karena banyak pemegang menunggu pemulihan harga. Posisi seperti ini dapat memberikan dukungan sementara dengan mengurangi tekanan jual selama pullback.

Ethereum HODL Waves. Sumber: Glassnode

Namun, kenaikan harga dapat memicu distribusi dari kelompok ini. Saat ETH mendekati level break-even untuk pemegang jangka menengah, risiko penjualan meningkat. Dinamika ini dapat membatasi kenaikan kecuali modal segar mengimbangi profit-taking dari pasokan yang terjebak.

Harga ETH Mendekati Breakout

Harga Ethereum terus diperdagangkan dalam pola descending wedge yang terbentuk pada awal November. ETH saat ini diperdagangkan di dekat $3.141, menempatkannya dekat dengan potensi breakout. Struktur ini menunjukkan momentum sedang terkompresi, yang sering mendahului ekspansi arah.

Wedge memproyeksikan potensi kenaikan teoretis sekitar 29,5%, menargetkan $4.061. Meskipun ambisius, langkah seperti itu akan memerlukan tekanan beli yang lebih kuat dari yang saat ini diamati. Skenario yang lebih realistis melibatkan ETH melakukan breakout dan melewati $3.287, membuka jalur jangka pendek menuju $3.447.

Analisis Harga ETH. Sumber: TradingView

Risiko penurunan tetap ada jika kondisi makro memburuk atau breakout gagal. Penolakan dapat mengirim Ethereum kembali di bawah $3.000. Dalam kasus tersebut, ETH mungkin menguji ulang level support $2.902, membatalkan tesis bullish dan memperkuat kondisi range-bound.