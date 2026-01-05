BursaDEX+
Peluang Silver Tokenisasi: Membawa Silver Fisik ke On-Chain

Penulis: Brave NewcoinSumber: Brave Newcoin
2026/01/05 15:50
Pendahuluan

Logam mulia yang ditokenisasi mewakili jembatan yang terus berkembang antara pasar komoditas tradisional dan keuangan digital. Dengan menghubungkan batangan fisik yang disimpan di brankas aman dengan token berbasis blockchain, investor dapat memperoleh eksposur terhadap aset dunia nyata tanpa beban operasional kepemilikan fisik.

Untuk perak, tokenisasi memungkinkan perdagangan 24/7, kepemilikan fraksional, dan transfer global, sementara logam itu sendiri tetap tersimpan dengan aman. Model ini telah mendapatkan daya tarik di pasar emas dan kini berkembang ke perak seiring infrastruktur dan permintaan yang matang

Mengapa Perak Sangat Cocok untuk Tokenisasi

Perak menempati posisi unik di pasar global. Ia berfungsi sebagai logam moneter dan juga sebagai input industri kritis, yang digunakan dalam elektronik, panel surya, peralatan medis, dan teknologi energi bersih yang muncul.

Peran ganda ini memberikan perak karakteristik yang berbeda dari emas:

  • volatilitas harga yang lebih besar
  • hubungan yang lebih kuat dengan siklus industri
  • harga per unit yang lebih rendah, membuatnya lebih mudah diakses oleh investor ritel

Tokenisasi membuat perak lebih mudah diakses dan digunakan. Alih-alih berurusan dengan kontrak berjangka, pengaturan penyimpanan, atau pengiriman fisik, investor dapat memperoleh eksposur langsung melalui token digital yang didukung oleh logam yang disimpan di brankas.

Seiring lebih banyak modal bergerak on-chain, perak secara alami cocok dan menempati posisi uniknya sendiri, bersama emas yang ditokenisasi, stablecoin, dan aset dunia nyata lainnya.

Tantangan Biaya Penyimpanan

Tantangan struktural terbesar perak adalah penyimpanan.

Dibandingkan dengan emas, perak besar dan berat relatif terhadap nilainya. Satu juta dolar perak memerlukan ruang brankas dan penanganan yang jauh lebih banyak daripada nilai emas yang sama. Akibatnya, biaya brankas dan asuransi untuk perak seringkali beberapa kali lebih tinggi secara persentase.

Bagi penerbit token, ini menciptakan masalah biaya nyata. Membebankan biaya penyimpanan langsung kepada pemegang token, terutama melalui biaya tahunan yang terlihat, berisiko membuat produk tidak menarik bagi pengguna yang terbiasa dengan aset digital dengan biaya ringan.

Respons pasar telah jelas: proyek batangan yang ditokenisasi yang sukses menghindari mengekspos pengguna pada biaya penyimpanan langsung. Sebaliknya, mereka menyerap atau mengimbangi biaya ini pada tingkat sistem.

Bagaimana Pasar Batangan yang Ditokenisasi Menyelesaikan Masalah Biaya

Pengalaman dari produk batangan yang ditokenisasi yang ada menunjukkan beberapa strategi yang berulang.

Biaya tertanam, bukan biaya penyimpanan

Platform logam yang ditokenisasi terkemuka tidak mengenakan biaya kustodi atau penyimpanan berulang kepada pengguna. Sebaliknya, biaya ditanggung melalui:

  • biaya pencetakan dan penebusan
  • biaya berbasis transaksi
  • spread atau penyediaan likuiditas

Biaya ini seringkali kecil, jarang, atau tidak terlihat oleh pedagang pasar sekunder, mempertahankan pengalaman pengguna yang bersih.

Model berbasis transaksi

Beberapa platform menggunakan biaya transaksi untuk mendanai brankas dan operasi. Dalam desain yang lebih canggih, sebagian dari pendapatan ini didistribusikan kembali kepada pengguna sebagai imbal hasil, menciptakan insentif untuk memegang atau menggunakan token.

Model ini bekerja paling baik ketika aktivitas jaringan tinggi, secara efektif memungkinkan pengguna aktif untuk mensubsidi pemegang pasif.

Skala dan efisiensi

Seiring aset yang dikustodi tumbuh, penerbit dapat menegosiasikan tarif brankas yang lebih baik dan menyebarkan biaya tetap di basis yang lebih besar. Skala oleh karena itu sangat penting untuk keberlanjutan jangka panjang di pasar perak yang ditokenisasi.

Secara bersama-sama, pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun penyimpanan perak mahal, itu bukan penghalang untuk tokenisasi yang layak ketika ditangani dengan benar.

Saat ini hanya ada satu aset perak yang ditokenisasi yang aktif dan likuid, Kinesis Silver (KAG). Ia memiliki kapitalisasi pasar yang mengesankan sekitar US$282 juta. Ini menunjukkan adanya permintaan dan celah di pasar. Kesuksesan relatif KAG 

Permintaan Pasar untuk Perak yang Ditokenisasi

Segmen yang berkembang tetapi kurang berkembang

Emas yang ditokenisasi telah mencapai kapitalisasi pasar sekitar US$4,5 miliar. Token terkemuka: Tether Gold (XAUT) dan Paxos Gold (PAXG), memiliki kapitalisasi pasar sekitar US$2,3 miliar dan US$1,7 miliar. 

Perak yang ditokenisasi tetap lebih kecil sebagai perbandingan tetapi telah menunjukkan pertumbuhan yang stabil, dipimpin terutama oleh sejumlah kecil platform yang sudah mapan.

Kesenjangan ini menyoroti peluang daripada kelemahan. Pasar perak besar, likuid, dan diperdagangkan secara global, namun representasi on-chain tetap terbatas relatif terhadap permintaan.

Daya tarik ritel dan makro

Harga per ons perak yang lebih rendah membuatnya menarik bagi partisipan ritel yang mencari eksposur terhadap logam mulia tanpa mengikatkan modal dalam jumlah besar. Volatilitasnya juga menarik bagi pedagang, terutama selama periode ketidakpastian makro atau kekhawatiran inflasi.

Karena investor aset digital semakin melihat di luar cryptocurrency ke aset dunia nyata, perak menawarkan diversifikasi tanpa mengorbankan likuiditas.

Kasus Penggunaan untuk Perak yang Ditokenisasi

Perak yang ditokenisasi dapat melayani berbagai fungsi dalam pasar digital:

Perdagangan dan lindung nilai

Token perak memungkinkan perdagangan berkelanjutan tanpa ketergantungan pada jam pasar komoditas tradisional atau infrastruktur berjangka.

Diversifikasi portofolio

Investor dapat memegang perak bersama cryptocurrency, stablecoin, dan emas yang ditokenisasi dalam satu dompet digital.

Keuangan terdesentralisasi

Token yang didukung perak dapat digunakan sebagai jaminan atau diintegrasikan ke dalam protokol pinjaman dan likuiditas, tergantung pada dukungan platform dan kerangka risiko.

Penyelesaian fisik

Kemampuan untuk menukarkan token dengan perak fisik menopang kepercayaan dan memastikan keselarasan dengan harga spot, bahkan jika sebagian besar pengguna tidak pernah menggunakan opsi itu.

Mengapa Peluang Ini Muncul Sekarang

Beberapa tren berkumpul untuk mendukung perak yang ditokenisasi:

  • penerimaan yang berkembang terhadap aset dunia nyata on-chain
  • infrastruktur kustodi, audit, dan kepatuhan yang lebih baik
  • peningkatan permintaan untuk penyimpan nilai non-sovereign
  • meningkatnya kesadaran akan peran perak dalam teknologi transisi energi

Prospek

Biaya penyimpanan perak yang lebih tinggi adalah nyata, tetapi pengalaman global menunjukkan bahwa itu dapat dikelola tanpa merusak kegunaan. Model yang sukses berfokus pada kesederhanaan bagi pengguna sambil menyelesaikan ekonomi di balik layar.

Seiring tokenisasi berkembang melampaui emas dan ke pasar komoditas yang lebih luas, perak adalah langkah alami berikutnya. Kombinasinya dari relevansi industri, sejarah moneter, dan aksesibilitas memposisikannya dengan baik untuk adopsi on-chain.

Bagi investor, perak yang ditokenisasi menawarkan eksposur terhadap aset yang familiar dalam format modern. Bagi ekosistem aset digital, ini merupakan langkah lain menuju integrasi pasar tradisional dengan infrastruktur asli blockchain.

