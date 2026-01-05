Koin Meme Terbaik untuk Dibeli – Prediksi Harga Bonk, Kripto Selanjutnya yang Akan Meledak

Pasar cryptocurrency sedang mengalami gelombang momentum meme coin yang baru, dengan Bonk (BONK) menonjol sebagai salah satu yang berkinerja terbaik.
Kekuatan di seluruh pasar yang lebih luas, didorong oleh Bitcoin yang bertahan di atas $90.000 dan Ethereum yang mempertahankan dukungan di sekitar $3.000, telah mendorong modal kembali ke aset berisiko tinggi dan memberikan meme coin potensi kenaikan baru.
Lonjakan mingguan BONK baru-baru ini sebesar 53% telah memicu perdebatan tentang apakah pergerakan ini memiliki ruang untuk berlanjut, namun token tersebut masih diperdagangkan jauh di bawah rekor tertinggi sepanjang masa sebelumnya.
Apakah rally ini berubah menjadi lonjakan singkat atau fase awal dari siklus bull baru, BONK telah merebut kembali perannya sebagai pendorong utama pasar meme coin saat tahun 2026 dimulai.
Saat trader mencari nama-nama yang sudah mapan untuk crypto selanjutnya yang akan meledak, Pepenode (PEPENODE) dengan cepat mendapatkan daya tarik sebagai pesaing dengan utilitas tinggi.
Sumber – Saluran YouTube 99Bitcoins
Pada saat penulisan, Bonk (BONK) telah melonjak lebih dari 32%, memimpin pemulihan pasar yang lebih luas dan mendorong keuntungan mingguannya melewati 52%. Rally ini menghapus kerugian dari konsolidasi akhir tahun 2025 dan menandakan kemungkinan kembalinya ke sorotan crypto mainstream.
Momentum di balik BONK terus meningkat saat aktivitas perdagangan melonjak tajam, menunjukkan pemulihan yang kuat meskipun token tersebut masih diperdagangkan di bawah tertingginya di awal tahun 2025.
Rally Tahun Baru mendapat dukungan dari lonjakan likuiditas besar, dengan volume perdagangan 24 jam meledak lebih dari 418%.
BONK tidak bergerak sendirian, karena Pepe (PEPE) juga naik 55% dalam beberapa hari terakhir, mengangkat sektor meme coin yang lebih luas dan mengonfirmasi bahwa permintaan untuk aset beta tinggi telah kembali untuk tahun 2026.
Namun, sinyal teknis menunjukkan rally mulai menipis. RSI 7 hari telah mencapai 88 dan RSI 14 hari berada di dekat 74, level yang sering mendahului pullback jangka pendek atau konsolidasi.
Kondisi overbought sekarang muncul di seluruh pasar yang lebih luas saat kepercayaan investor membaik, dengan Indeks Ketakutan dan Keserakahan Crypto baru-baru ini berubah menjadi Netral di 40, naik tajam dari Ketakutan Ekstrem hanya sebulan yang lalu.
Sumber – Altcoin Sherpa via X
Analis terkemuka Altcoin Sherpa telah memperingatkan bahwa pergerakan harga vertikal mungkin mewakili perangkap bull klasik. Setelah fase akumulasi yang panjang, kenaikan hampir parabolik BONK pada volume yang meningkat sering menarik pembeli ritel yang terlambat tepat sebelum momentum berubah.
Dia memperingatkan bahwa trader yang mengejar harga saat ini berisiko terjebak dalam koreksi tajam jika tekanan beli memudar.
Saat token yang sudah mapan seperti BONK menghadapi risiko perangkap bull di dekat tertinggi lokal, investor strategis beralih ke Pepenode (PEPENODE) sebagai meme coin terbaik untuk dibeli bagi mereka yang ingin memposisikan diri lebih awal di fase berikutnya dari siklus tersebut.
Pepenode (PEPENODE) menawarkan cara baru untuk "menambang" cryptocurrency tanpa perangkat keras mahal, tagihan listrik tinggi, atau keterampilan teknis. Alih-alih menjalankan GPU fisik, pengguna membuat pengaturan digital dengan membeli Miner Node dan meningkatkan fasilitas mereka melalui dashboard sederhana.
Pendekatan yang di-gamifikasi ini mengubah penambangan menjadi pengalaman yang menyenangkan dan strategis, dengan kemajuan yang diperbarui secara real time, lebih seperti permainan daripada grafik penambangan tradisional.
Selama presale, Pepenode membuat pengguna tetap terlibat dengan sistem Play-to-Earn off-chain. Ketika platform resmi diluncurkan, itu akan bergerak sepenuhnya on-chain, memberikan pengguna transparansi penuh dan hadiah permanen.
Pepenode juga memberi penghargaan kepada penambang teratas dengan meme coin populer seperti PEPE dan FARTCOIN, menawarkan bonus lintas token yang langka di ruang meme coin.
Fitur utama Pepenode adalah sistem deflasionernya. Setiap kali pengguna menghabiskan token untuk peningkatan, hingga 70% dari token $PEPENODE tersebut dibakar, mengurangi pasokan yang beredar saat komunitas tumbuh dan meningkatkan rig virtual mereka.
Proyek ini telah mengumpulkan sekitar $2,5 juta selama presale. Investor tertarik dengan APY staking tinggi 530%, yang memungkinkan peserta awal untuk mendapatkan hadiah sebelum token masuk ke bursa.
Dengan sisa waktu kurang dari empat hari dalam presale, $PEPENODE menarik perhatian sebagai crypto potensial selanjutnya yang akan meledak, dengan proyeksi ROI 500% jika momentum awal berlanjut.
Pengguna dapat membeli $PEPENODE dengan ETH, BNB, USDT, atau kartu kredit dan debit. Proyek ini merekomendasikan Best Wallet, dompet non-custodial terkemuka.
Untuk keamanan tambahan, Coinsult telah sepenuhnya mengaudit kontrak pintar Pepenode, memastikan sistem yang aman dan transparan.
