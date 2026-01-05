Koin Meme Terbaik untuk Dibeli – Prediksi Harga Bonk, Kripto Selanjutnya yang Akan Meledak

Pasar cryptocurrency sedang mengalami gelombang momentum meme coin yang baru, dengan Bonk (BONK) menonjol sebagai salah satu yang berkinerja terbaik.

Kekuatan di seluruh pasar yang lebih luas, didorong oleh Bitcoin yang bertahan di atas $90.000 dan Ethereum yang mempertahankan dukungan di sekitar $3.000, telah mendorong modal kembali ke aset berisiko tinggi dan memberikan meme coin potensi kenaikan baru.

Lonjakan mingguan BONK baru-baru ini sebesar 53% telah memicu perdebatan tentang apakah pergerakan ini memiliki ruang untuk berlanjut, namun token tersebut masih diperdagangkan jauh di bawah rekor tertinggi sepanjang masa sebelumnya.

Apakah rally ini berubah menjadi lonjakan singkat atau fase awal dari siklus bull baru, BONK telah merebut kembali perannya sebagai pendorong utama pasar meme coin saat tahun 2026 dimulai.

Saat trader mencari nama-nama yang sudah mapan untuk crypto selanjutnya yang akan meledak, Pepenode (PEPENODE) dengan cepat mendapatkan daya tarik sebagai pesaing dengan utilitas tinggi.

Sumber – Saluran YouTube 99Bitcoins

Prediksi Harga BONK

Pada saat penulisan, Bonk (BONK) telah melonjak lebih dari 32%, memimpin pemulihan pasar yang lebih luas dan mendorong keuntungan mingguannya melewati 52%. Rally ini menghapus kerugian dari konsolidasi akhir tahun 2025 dan menandakan kemungkinan kembalinya ke sorotan crypto mainstream.

Momentum di balik BONK terus meningkat saat aktivitas perdagangan melonjak tajam, menunjukkan pemulihan yang kuat meskipun token tersebut masih diperdagangkan di bawah tertingginya di awal tahun 2025.

Rally Tahun Baru mendapat dukungan dari lonjakan likuiditas besar, dengan volume perdagangan 24 jam meledak lebih dari 418%.

BONK tidak bergerak sendirian, karena Pepe (PEPE) juga naik 55% dalam beberapa hari terakhir, mengangkat sektor meme coin yang lebih luas dan mengonfirmasi bahwa permintaan untuk aset beta tinggi telah kembali untuk tahun 2026.

Namun, sinyal teknis menunjukkan rally mulai menipis. RSI 7 hari telah mencapai 88 dan RSI 14 hari berada di dekat 74, level yang sering mendahului pullback jangka pendek atau konsolidasi.

Kondisi overbought sekarang muncul di seluruh pasar yang lebih luas saat kepercayaan investor membaik, dengan Indeks Ketakutan dan Keserakahan Crypto baru-baru ini berubah menjadi Netral di 40, naik tajam dari Ketakutan Ekstrem hanya sebulan yang lalu.