Pembicaraan comeback memecoin meningkat saat DOGE, SHIB, BONK rally di awal 2026

Memecoin memperpanjang pemulihan awal 2026 mereka pada hari Senin saat trader beralih ke token beta yang lebih tinggi dan obrolan media sosial menghidupkan kembali pembicaraan "musim meme", dengan koin bertema anjing memimpin kenaikan luas di seluruh kategori.

Dogecoin naik hingga 11% selama 24 jam, sementara shiba inu mendapatkan sekitar 13%, menurut data CoinGecko. Bonk berbasis Solana naik hampir 50% selama tujuh hari, sementara floki menambahkan hampir 40% dalam seminggu saat rally meluas ke nama-nama berkapitalisasi menengah dan lebih kecil.

Trader juga menunjuk pada momentum yang berkelanjutan di PEPE, yang telah menjadi proxy populer untuk posisi risk-on spekulatif.

Pergerakan ini tidak hanya terisolasi pada beberapa ticker. Satu grafik CryptoQuant yang melacak dominasi memecoin dalam pasar altcoin menunjukkan rasio turun ke sekitar 0,032 pada bulan Desember, menandai titik terendah historis setelah turun stabil dari puncak pasca-mania mendekati 0,11 pada November 2024.

(Darkfost/CryptoQuant)

Rasio tersebut telah naik dalam sesi-sesi terakhir, yang diinterpretasikan oleh analis independen Darkfost sebagai tanda bahwa modal kembali ke sudut paling spekulatif dari pasar setelah berminggu-minggu mengalami penurunan.

Meskipun demikian, grafik yang sama menyoroti betapa cepatnya siklus meme bisa terjadi: terakhir kali dominasi bergerak tajam lebih tinggi dari level ini, ia dengan cepat berakselerasi menjadi perdagangan yang ramai.

Metrik lain menggarisbawahi mengapa volatilitas tetap menjadi bagian dari cerita.

Data Santiment menunjukkan bahwa 10 dompet SHIB terbesar mengendalikan hampir 63% dari pasokan, dengan dompet terbesar memegang sekitar 41%. Tingkat konsentrasi ini dapat memperkuat baik tekanan naik maupun penurunan mendadak ketika pemegang besar bergerak.

Pelaku pasar mengatakan timingnya sesuai dengan pengaturan yang familiar: bitcoin dan ether telah memantul tetapi tetap jauh di bawah rekor tertinggi sepanjang masa, dan likuiditas masih tidak merata setelah liburan. Itu sering mendorong trader ke arah token yang dapat bergerak tajam sebagai respons terhadap aliran masuk yang relatif kecil, terutama yang memiliki pasar derivatif yang dalam dan momentum sosial yang tinggi.

Namun, desk memperingatkan untuk tidak membaca pemulihan sebagai awal yang bersih untuk rally altcoin yang diperpanjang. Rally memecoin cenderung memperkuat diri sendiri dalam jangka pendek, tetapi rapuh ketika positioning menjadi ramai, permintaan spot memudar, atau bitcoin berbalik lebih rendah.

Untuk saat ini, trader mengatakan sinyal utama cukup jelas: memecoin bertindak seperti pemeriksaan suhu pasar untuk selera spekulatif, dan termometer naik lagi.