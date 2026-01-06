Ahli Makro Mengatakan Harga XRP 'Telah Ditetapkan' pada Level Sangat Tinggi oleh Institusi Besar

Postingan Ahli Makro Mengatakan Harga XRP 'Telah Ditetapkan Sebelumnya' pada Level Sangat Tinggi oleh Institusi Kuat pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Sesekali, sebuah klaim muncul yang memaksa orang untuk berhenti dan memikirkan kembali apa yang mereka pikir mereka pahami. Minggu ini, salah satu klaim tersebut datang dari seorang pengamat makro lama yang percaya XRP tidak pernah dimaksudkan untuk berperilaku seperti aset kripto biasa.

Menurut Dr. Jim Willie, XRP tidak berlomba melawan bank. XRP secara diam-diam diposisikan untuk melakukan pekerjaan yang selalu dilakukan bank di latar belakang: memindahkan uang antar institusi besar tanpa hambatan.

Bukan Koin, tapi Alat

Analis tersebut menggunakan perbandingan dunia lama yang melekat. Dia meminta orang untuk membayangkan hari-hari awal email. Saat itu, email terasa kecil, eksperimental, bahkan tidak perlu. Tidak ada yang memikirkan siapa yang memiliki sistem yang membuatnya bekerja. Tetapi begitu email menjadi penting, nilainya bergeser ke infrastruktur yang mendukungnya.

Dia mengatakan XRP berada di posisi yang sama saat ini. Tidak mencolok. Tidak menghadap konsumen. Hanya bagian yang berfungsi yang menjadi sandaran segalanya.

Jika Ripple menjadi lapisan kepatuhan tepercaya untuk institusi, XRP secara alami menjadi bagian penyelesaian di bawahnya. Dalam peran itu, harga bukan tentang kegembiraan atau hype. Ini tentang fungsionalitas.

Harga yang Dipilih untuk Tujuan

Di sinilah argumen menarik perhatian. Ahli tersebut tidak berpikir harga masa depan XRP akan ditemukan di bursa melalui pembelian dan penjualan normal. Dia percaya itu telah disepakati secara diam-diam sejak lama oleh pemain keuangan besar yang membutuhkan aset jembatan yang dapat menangani transfer global masif.

Menurutnya, angkanya harus tinggi. Bukan untuk spekulasi, tetapi karena harga rendah tidak akan berhasil di skala global.

Dia berkata, "Saya punya argumen yang sangat bagus bahwa kita tidak akan melihat harga XRP berdasarkan keseimbangan penawaran dan permintaan di Coinbase. Kita akan melihat harga yang telah ditentukan sebelumnya yang sangat tinggi hingga akan membuat Anda terkejut."

"Sangat tinggi sehingga disepakati oleh sekelompok orang dan korporasi kuat pada level yang akan berfungsi sebagai standar global dalam pembayaran transfer sebagai aset jembatan," tambahnya.

Mengapa Waktu Penting Sekarang

Di seluruh dunia, tekanan keuangan sedang meningkat. Bank berhati-hati. Modal terikat. Penundaan penyelesaian menghabiskan uang riil. Analis berpendapat bahwa sistem seperti XRP ada untuk momen seperti ini.

Jika sistem keuangan memerlukan peningkatan, bagian-bagian yang sudah sesuai dengan sistem mungkin tidak akan dihargai seperti eksperimen untuk waktu yang lama.