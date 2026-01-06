Berapa Nilai Investasi $1.000 di Kripto Baru Ini Hari Ini pada Akhir Tahun 2026

Saat ini, sebagian besar individu melihat harga kripto dan hanya memikirkan minggu depan. Pembeli jangka panjang mencari sinyal yang berbeda. Mereka menginginkan sesuatu yang tidak terlalu awal dalam siklus nilainya, namun cukup matang sehingga mendekati peluncuran. Di situlah cerita potensi keuntungan terbaik biasanya tercipta. Bukan karena hiruk pikuk, melainkan karena kemajuan yang belum sepenuhnya tercermin di pasar yang lebih luas.

Menurut beberapa analis, Mutuum Finance (MUTM) berada dalam zona tersebut pada tahun 2026. Ini adalah proyek kripto DeFi berbasis Ethereum yang sedang berkembang untuk digunakan secara aktif, dan sudah menunjukkan potensi permintaan.

Apa yang Dibangun Mutuum Finance

Mutuum Finance (MUTM) sedang mengembangkan protokol pinjam meminjam non-kustodial. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pengguna menyediakan aset dan menerima hasil serta memungkinkan peminjam mendapatkan pinjaman dengan jaminan berlebih dengan aturan yang transparan. Modal jangka panjang kemungkinan akan tertarik pada pinjaman karena ini akan memberikan solusi untuk masalah nyata. Likuiditas adalah yang diinginkan orang tetapi tidak perlu menjual. Yang lain menginginkan hasil tanpa melepaskan kustodi.

Selanjutnya adalah data partisipasi yang menjelaskan mengapa MUTM muncul dalam daftar kripto murah terbaik untuk dibeli sekarang. Mutuum Finance dilaporkan telah mengumpulkan $19,6 juta, sekitar 18.700 pemegang dan sekitar 822 juta token terjual hingga saat ini.

Penetapan harga telah berkembang dalam tahapan tetap. Token dimulai pada $0,01 di Fase 1 dan saat ini berada di $0,04 di Fase 7, yang merupakan peningkatan 300% selama perjalanan bertahap. Harga peluncuran resmi sebesar $0,06 juga disebutkan dalam Mutuum Finance. Inilah alasan mengapa peserta Fase 1 dapat dikatakan berada pada pertumbuhan 500% di penanda peluncuran.

Jadwal Resmi

Mutuum Finance dan pernyataan resmi menunjukkan bahwa testnet Sepolia akan disiapkan dan kemudian diselesaikan dalam V1 dengan waktunya dicatat akan segera aktif. V1 terdiri dari Liquidity Pool, mtToken, Debt Token, dan Liquidator Bot, dan ETH dan USDT telah terdaftar sebagai aset pertama yang akan dipinjamkan, dipinjam, dan diamankan.

Keamanan juga merupakan elemen penting dari cerita ini. Mutuum Finance menyebutkan skor pemindaian token CertiK sebesar 90/100 dan menyebutkan bahwa Halborn Security telah mengaudit protokol pinjam meminjam V1 secara independen. Ini juga menyebutkan bug bounty ($50 ribu) yang akan memberikan tekanan pengujian tambahan sebelum penggunaan yang lebih luas.

Tetapi berapa nilai seribu dolar pada akhir 2026. Skenario awal, seperti yang diuraikan oleh beberapa analis, adalah peluncuran dan kehadiran sederhana. Pada $0,04, $1.000 akan membeli 25.000 MUTM. Dengan asumsi bahwa MUTM akan diluncurkan secara resmi pada referensi $0,06, maka itu akan menjadi $1.500. Ini adalah peningkatan 50% pada $0,04, menurut referensi harga peluncuran.

Model 7x 2026

Pendorongnya dapat berubah setelah peluncuran. Dua katalis yang sering disebutkan adalah penggunaan mtTokens dan pembelian terkait biaya.

mtTokens adalah posisi pasokan dalam protokol. MtTokens pada akhirnya akan menjadi produk dari hasil yang diperoleh dari peminjaman. Jika platform menyatukan pemberi pinjaman dan peminjam, utilisasi dapat menciptakan perilaku yang lebih melekat, karena pengguna mungkin merasa menarik untuk mempertahankan kepemilikan yang memungkinkan hasil.

Mutuum Finance juga menguraikan skema stablecoin dengan jaminan berlebih yang memiliki mekanisme mint dan burn. Bunga pinjaman stablecoin dikatakan masuk ke perbendaharaan protokol. Analis lain berpikir permintaan stablecoin akan meningkatkan ekonomi platform karena ini adalah alasan lain mengapa pengguna perlu meminjam dan terlibat dengan platform.

Proyeksi lebih lanjut yang telah disajikan beberapa analis adalah dorongan ke $0,28 menjelang akhir 2026 jika adopsi V1 berlanjut, dan pengembangan stablecoin memperkenalkan jangkauan tambahan. Dari $0,04, $0,28 adalah pergerakan 7x. Pada $0,28, 25.000 MUTM akan bernilai $7.000.

Akselerator Tambahan

Mutuum Finance juga memiliki papan peringkat 24 jam di mana donor harian tertinggi mendapatkan $500 MUTM. Dokumentasi juga menyatakan bahwa kemampuan untuk memproses pembayaran kartu sudah operasional dan dapat mengurangi gesekan di antara pelanggan baru.

Hal lain yang Anda minta adalah Anda dapat menjual Fase 6 dengan cepat. Prapenjualan tidak lagi dihargai pada Fase 6 sebesar $0,035 dan beralih ke Fase 7 sebesar $0,04, dan tahap-tahap selanjutnya cenderung berjalan lebih cepat, karena peningkatan perhatian saat V1 semakin dekat.

Tesis MUTM sangat jelas jika Anda ingin menginvestasikan $1.000 dalam kripto. Pengamat lain berpikir ini memiliki lintasan pertumbuhan yang lebih jelas daripada sebagian besar koin kripto baru karena fakta bahwa ini mendasarkan permintaan pada aktivitas DeFi yang sebenarnya, dan bukan hype.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Mutuum Finance (MUTM) kunjungi tautan di bawah ini:

Website: https://www.mutuum.com

Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance