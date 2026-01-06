Polymarket Bermitra Dengan Parcl untuk Meluncurkan Pasar Prediksi Real Estat

TLDR

Polymarket dan Parcl telah meluncurkan pasar prediksi real estat menggunakan indeks harga perumahan AS independen milik Parcl.

Trader dapat mengambil posisi pada pergerakan harga rumah di seluruh kota-kota besar AS tanpa memiliki properti atau menggunakan leverage.

Pasar akan diselesaikan menggunakan data indeks real-time Parcl, didukung oleh halaman resolusi publik yang menampilkan nilai dan metode perhitungan.

Template mencakup pasar bulanan, kuartalan, dan tahunan yang terkait dengan hasil perumahan berbasis ambang batas atau arah.

Struktur pasar yang terstandarisasi bertujuan untuk meningkatkan kejelasan, mengurangi hambatan pembuatan, dan meningkatkan kepercayaan pengguna dalam prakiraan perumahan.

Polymarket dan Parcl telah bermitra untuk meluncurkan pasar prediksi real estat berdasarkan indeks harga perumahan AS. Pasar baru ini akan memungkinkan trader untuk mengambil posisi pada pergerakan harga menggunakan tolok ukur yang diterbitkan secara independen oleh Parcl. Pengumuman ini mengikuti ekspansi Polymarket ke dalam alat peramalan onchain yang mudah diakses.

Perdagangan Real Estat Dimulai Dengan Data Indeks yang Transparan

Kemitraan ini akan memperkenalkan pasar yang melacak perubahan harga rumah di kota-kota besar AS menggunakan data indeks real-time Parcl. Trader dapat berspekulasi apakah harga di metro tertentu akan naik atau turun selama jangka waktu yang ditetapkan. Setiap pasar akan terhubung ke halaman resolusi yang menampilkan nilai penyelesaian akhir dan metodologi indeks.

Pasar yang berfokus pada perumahan ini bertujuan untuk menyederhanakan eksposur terhadap tren real estat tanpa perlu memegang properti fisik atau menggunakan leverage. Mereka menyediakan format baru untuk perdagangan arah berdasarkan data perumahan regional. Indeks harian Parcl berfungsi sebagai referensi untuk verifikasi hasil di semua pasar.

Trevor Bacon, CEO Parcl, mengatakan, "Parcl adalah sumber kebenaran untuk penetapan harga real estat, dan kami percaya real estat harus menjadi kategori utama dalam ekosistem pasar prediksi." Template pasar akan mencakup periode bulanan, kuartalan, dan tahunan yang terkait dengan ambang batas harga dan hasil arah. Peluncuran dimulai dengan metro berlikuiditas tinggi dan dapat berkembang berdasarkan aktivitas pengguna.

Matthew Modabber, CMO Polymarket, mengatakan, "Pasar prediksi bekerja paling baik ketika data jelas, dan hasilnya dapat diverifikasi tanpa perdebatan." Kedua tim berencana untuk membuat istilah standar untuk kemudahan penggunaan dan mengurangi hambatan pembuatan pasar. Struktur ini diharapkan dapat mendukung logika penyelesaian yang konsisten dan mendorong kepercayaan pengguna.

Parcl Bergabung dengan Ekosistem Polymarket yang Berkembang Setelah Integrasi Awal MetaMask

Ekspansi Polymarket ke perumahan mengikuti integrasi terbaru MetaMask terhadap akses dalam aplikasi ke pasar prediksi. MetaMask kini memungkinkan pengguna untuk memasang taruhan pada peristiwa dunia nyata langsung di dalam antarmuka dompet seluler. Seperti yang kami laporkan, kemitraan MetaMask menghilangkan kebutuhan untuk login eksternal atau langkah pendaftaran yang panjang.

Sistem ini mendukung deposit dari semua blockchain yang kompatibel dengan EVM dan mempertahankan hak kepemilikan aset pengguna selama perdagangan. Setiap prediksi juga memberikan poin MetaMask, menambahkan lapisan interaksi yang digamifikasi. Topik pasar berkisar dari pergerakan cryptocurrency hingga politik, olahraga, dan makroekonomi.

Pengguna dapat beralih antara pasar terbuka, memeriksa hasil real-time, dan mengklaim hasil ke dompet mereka hanya dalam beberapa ketukan. Perusahaan mengatakan tujuannya adalah untuk menyederhanakan keterlibatan sambil melindungi prinsip self-custody. Dengan kedua integrasi Polymarket kini aktif, jangkauan pasar berbasis peristiwa yang tersedia terus berkembang.

Postingan Polymarket Partners With Parcl to Launch Real Estate Prediction Markets pertama kali muncul di Blockonomi.