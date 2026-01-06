BursaDEX+
Minggu pertama tahun ini cukup baik bagi pasar, dengan Ethereum (ETH) memasuki tahun 2026 dengan narasi yang beragam yang mencerminkan kemajuan sekaligus pembatasan

Sinyal Beragam untuk Ethereum: Pencapaian Teknis dan Adopsi yang Meningkat Mengimbangi Tekanan Pasar

Penulis: BitcoinistSumber: Bitcoinist
2026/01/06 05:00
Minggu pertama tahun ini cukup baik bagi pasar, dengan Ethereum (ETH) memasuki 2026 dengan narasi campuran yang mencerminkan kemajuan sekaligus pembatasan. Di satu sisi, jaringan ini menembus batasan teknis yang sudah lama ada dan mengalami penggunaan dunia nyata yang lebih luas.

Di sisi lain, data pasar menunjukkan tekanan jual yang berkelanjutan, yang membuat aksi harga tetap tertekan. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan Ethereum lebih berada dalam masa transisi daripada penurunan, menyeimbangkan pertumbuhan struktural dengan lingkungan pasar yang berhati-hati.

Kemajuan Teknis dan Peningkatan Jaringan

Komentar terbaru dari co-founder Ethereum Vitalik Buterin telah menarik perhatian kembali pada kemajuan trilema blockchain, yaitu tantangan menyeimbangkan desentralisasi, keamanan, dan skalabilitas.

Menurut Buterin, peningkatan seperti Peer Data Availability Sampling (PeerDAS) dan zero-knowledge Ethereum Virtual Machines (zkEVMs) telah memindahkan tujuan ini dari teori ke kondisi langsung di mainnet.

PeerDAS, yang diperkenalkan dengan peningkatan Fusaka pada Desember, mengurangi beban validator dengan memungkinkan mereka memverifikasi ketersediaan data melalui sampling daripada memproses dataset lengkap. Ini meningkatkan skalabilitas sambil mempertahankan aksesibilitas partisipasi.

Pada saat yang sama, zkEVMs telah mencapai tahap operasional awal, dengan waktu pembuatan bukti turun tajam dan biaya verifikasi menurun signifikan. Meskipun masih dalam tahap alpha, sistem ini diharapkan mengambil peran validasi yang lebih besar antara 2027 dan 2030, setelah peningkatan keamanan lebih lanjut.

Selain peningkatan kinerja, roadmap Ethereum bergeser menuju keamanan protokol. Ethereum Foundation telah menetapkan target untuk mencapai keamanan terbukti 128-bit pada akhir 2026, menunjukkan bahwa peningkatan kecepatan dan biaya baru-baru ini kini diimbangi dengan tujuan keamanan yang semakin ketat.

Adopsi Ethereum (ETH) Bergeser Menuju Utilitas

Di luar pekerjaan protokol inti, metrik penggunaan Ethereum menunjukkan adopsi yang meluas. Volume transfer stablecoin di jaringan melebihi $8 triliun pada kuartal keempat 2025, hampir dua kali lipat dari awal tahun.

Alamat aktif dan transaksi harian juga mencapai level rekor, memperkuat peran Ethereum sebagai lapisan penyelesaian utama untuk pembayaran dan aset yang ditokenisasi.

Tokoh industri semakin menunjuk neobank asli kripto sebagai pendorong pertumbuhan utama untuk 2026. Platform ini menggabungkan self-custody, stablecoin, dan produk yield dengan antarmuka perbankan yang familiar, menurunkan hambatan bagi pengguna mainstream.

Partisipasi institusional pada 2025, khususnya melalui perbendaharaan aset digital dan struktur terkait staking, telah membantu meletakkan dasar untuk pergeseran ini menuju penggunaan keuangan sehari-hari daripada perdagangan jangka pendek.

Tekanan Pasar dan Momentum Pengembang

Meskipun ada perkembangan ini, data aliran pasar menunjukkan bahwa Ethereum tetap berada di bawah tekanan jual yang dominan, mencerminkan tren pengurangan risiko yang lebih luas di seluruh aset cryptocurrency. Ini telah membatasi kenaikan dan menyebabkan aksi harga yang bergejolak, meskipun ada munculnya narasi positif.

Demikian pula, aktivitas pengembang menceritakan kisah yang berbeda. Diperkirakan 8,7 juta smart contract diterapkan pada kuartal keempat 2025, angka kuartalan tertinggi yang tercatat.

Secara keseluruhan, sinyal Ethereum saat ini menunjuk pada konsolidasi daripada kontraksi. Meskipun kondisi pasar terus membebani harga, kemajuan teknis dan adopsi yang meningkat menunjukkan jaringan sedang memposisikan diri untuk fase pertumbuhan berikutnya setelah tekanan yang lebih luas mereda.

Gambar sampul dari ChatGPT, grafik ETHUSD dari Tradingview

