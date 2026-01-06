Taruhan $400K Trader Polymarket pada Penggulingan Maduro Memicu Kontroversi Perdagangan Orang Dalam

Ringkasan Seorang pengguna Polymarket memenangkan $436.759 setelah bertaruh pada pemecatan Nicolás Maduro, mendorong seorang anggota parlemen AS untuk menyusun undang-undang yang melarang penggunaan pengetahuan orang dalam di pasar prediksi.

Tokoh industri berpendapat bahwa pasar prediksi beroperasi secara berbeda dari pasar tradisional, dan bahwa pengetahuan orang dalam dapat membantu mereka berfungsi lebih efektif.

Meskipun mengakui bahwa regulasi kemungkinan akan datang, beberapa tokoh menyarankan bahwa pedoman harus mempertimbangkan perbedaan antara pasar prediksi dan pasar saham.

Peran perdagangan orang dalam di platform pasar prediksi telah menjadi sorotan setelah seorang pengguna Polymarket memenangkan $436.759 dengan memprediksi bahwa mantan Presiden Venezuela Nicolás Maduro akan dicopot dari kekuasaan sebelum 31 Januari.

Waktu taruhan pengguna tersebut—yang terjadi hanya beberapa jam sebelum pasukan khusus AS menangkap Maduro—mendorong Perwakilan Ritchie Torres (D-NY) untuk menyusun RUU yang akan melarang pegawai federal menggunakan pasar prediksi ketika memiliki pengetahuan orang dalam yang relevan.

Fitur atau bug?

Namun, tokoh-tokoh yang bekerja dalam industri berpendapat bahwa "perdagangan orang dalam" dapat membantu pasar prediksi memenuhi tujuan mereka dengan lebih efektif.

"Secara akademis, pasar prediksi adalah salah satu alat paling efektif untuk menggali informasi orang dalam dan memaksimalkan efisiensi dan kecepatan transmisi informasi," jelas Loxley Fernandes, CEO dan salah satu pendiri DASTAN, yang memiliki protokol prediksi Myriad (dan juga Decrypt yang independen secara editorial).

Berbicara kepada Decrypt, Fernandes menyarankan bahwa perdagangan orang dalam adalah masalah serius untuk pasar prediksi, tetapi sebagian besar karena pasar tersebut telah keliru disamakan dengan pasar keuangan yang lebih tradisional.

"Hingga saat ini, kami telah memandang pasar prediksi modern sebagai kasino alternatif—dan saya percaya pandangan ini tidak benar," katanya. "Ketika dilihat melalui lensa potensi nyata—efisiensi modal dan informasi—perdagangan orang dalam sebenarnya dapat berfungsi sebagai fitur, bukan bug."

Meskipun Fernandes memiliki kepentingan finansial yang jelas di pasar prediksi, komentator yang lebih tidak memihak telah menyatakan argumen serupa, termasuk profesor ekonomi Universitas George Mason, Robin Hanson.

Berbicara kepada Decrypt, Hanson mengatakan bahwa ada trade-off antara kuantitas investasi dan akurasi harga di pasar, dan bahwa perdagangan orang dalam tidak dianjurkan dalam konteks pasar saham tradisional untuk mendorong investasi yang lebih besar dari pihak luar.

"Jika yang saya pedulikan di pasar [prediksi] adalah akurasi harga mereka, tidak ada masalah seperti itu di sini," katanya. "Untuk mendapatkan harga yang lebih akurat, kami menginginkan orang-orang dengan banyak informasi untuk bertransaksi."

Decrypt telah menghubungi Perwakilan Torres dan Polymarket untuk komentar, dan akan memperbarui artikel ini jika mereka merespons.

Regulasi akan datang?

Seperti yang disarankan oleh penyusunan Undang-Undang Integritas Publik di Pasar Prediksi Keuangan tahun 2026 oleh Perwakilan Torres, pandangan seperti itu tentu tidak universal, dan mungkin saja taruhan Maduro baru-baru ini di Polymarket membuat kedatangan regulasi lebih mungkin terjadi.

"Saya percaya bahwa ini bisa menghasilkan penegakan dan saya percaya bahwa ini harus menghasilkan regulasi," kata Fernandes.

Namun, Fernandes mengkualifikasi prediksinya dengan berpendapat bahwa setiap regulasi yang dihasilkan harus seimbang, dan tidak boleh hanya menyamakan pasar prediksi dengan pasar saham tradisional.

"Ada tingkat pendidikan dan inovasi yang diperlukan dalam kerangka kerja regulasi dan rel yang kami terapkan pada pasar prediksi yang alih-alih tidak mengebiri mereka dan membuat mereka menjadi kasino alternatif, tetapi justru memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi di dalamnya untuk nilai informasi yang dapat mereka berikan dengan mengetahui bahwa demokratisasi informasi orang dalam adalah inovasi kunci dalam proliferasi era informasi," katanya.

Pasar prediksi memperluas cakupan mereka setiap hari, dengan Polymarket meluncurkan pasar prediksi real estat pada hari Senin, memungkinkan pengguna untuk memasang taruhan pada harga rumah median di negara bagian AS.

Tetapi karena platform menjadi semakin ada di mana-mana, menghindari regulasi khusus mungkin menjadi lebih sulit, dengan pasar prediksi sudah dilarang di beberapa negara Eropa (termasuk Prancis, Belgia, Polandia, dan Italia).

Platform-platform tersebut berkembang pesat; Polymarket dinilai sebesar $9 miliar pada Oktober tahun lalu, setelah menerima investasi $2 miliar dari operator NYSE, Intercontinental Exchange, sementara saingannya Kalshi mencapai valuasi $11 miliar sebulan kemudian, setelah putaran pendanaan $1 miliar.