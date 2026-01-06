Taksonomi Ketahanan Baru Memberikan Kejelasan terhadap Risiko Iklim di Pasar Obligasi Daerah Senilai $4,3 Triliun

HOOD RIVER, Ore.–(BUSINESS WIRE)–#AssetManagement–Saat kota-kota di AS menghadapi peningkatan eksposur terhadap risiko fisik akibat perubahan iklim, Kestrel, pemimpin dalam Sustainability Intelligence , hari ini merilis Resilience Taxonomy for U.S. Infrastructure. (https://kestrelesg.com/wp-content/uploads/2026/01/Kestrel-Resilience-Taxonomy-for-US-Infrastructure.pdf) Kerangka kerja ini menyediakan "praktik terbaik" standar pertama untuk mengukur ketahanan dalam pasar obligasi daerah senilai $4,3 triliun.

Pertemuan Risiko dan Peluang

Peluncuran ini datang pada titik kritis ekonomi yang didefinisikan oleh tiga tren yang saling bersinggungan. Pertama, infrastruktur AS menghadapi risiko fisik akibat perubahan iklim yang mengancam valuasi aset. Kedua, penerbitan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur diproyeksikan mencapai tingkat rekor pada tahun 2026, dengan sekitar $600 miliar dalam obligasi baru. Terakhir, penelitian dari World Resources Institute menunjukkan setiap $1 yang diinvestasikan dalam ketahanan iklim dapat menghasilkan hingga $10 dalam manfaat ekonomi. Taksonomi Kestrel menyediakan informasi penting untuk menavigasi lingkungan berisiko tinggi ini, memastikan modal diarahkan ke infrastruktur yang dirancang untuk ketahanan jangka panjang.

Menjembatani Kesenjangan "Transparansi Ketahanan"

Taksonomi baru Kestrel mencerminkan wawasan dari pembandingan lebih dari 15.000 seri obligasi daerah yang mewakili lebih dari $3 triliun dalam jumlah nominal. Taksonomi ini dirancang untuk membantu investor mengidentifikasi penerbit yang mengambil langkah proaktif untuk melindungi modal dengan mengidentifikasi di mana strategi ketahanan diintegrasikan ke dalam perencanaan jangka panjang. Ini sangat relevan bagi pemegang instrumen pasar luas seperti State Street® Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE), di mana wawasan terperinci tentang ketahanan semakin penting untuk mengevaluasi dan melindungi valuasi aset.

"Seiring ekspektasi pasar terhadap ketahanan semakin tajam, kami bertujuan untuk memimpin dengan kejelasan," kata Monica Reid, CEO Kestrel. "Ketahanan melindungi kinerja keuangan dengan mengurangi gangguan yang mahal dan memperkuat stabilitas pasar secara keseluruhan. Ini bertanggung jawab secara fiskal, non-partisan, dan penting untuk penciptaan nilai jangka panjang."

Sorotan Utama dari Taksonomi:

Indikator Ketahanan Material: Menunjukkan fitur spesifik seperti pengisian daya vehicle-to-grid untuk sekolah K-12, penanaman kabel listrik bawah tanah untuk utilitas listrik, dan desain elevasi banjir yang semakin relevan dengan profil kredit jangka panjang aset.

Menunjukkan fitur spesifik seperti untuk sekolah K-12, untuk utilitas listrik, dan yang semakin relevan dengan profil kredit jangka panjang aset. Arsitektur Data Standar: Kestrel Sustainability Intelligence menggantikan pengungkapan penerbit yang terfragmentasi dengan kumpulan data sistematis yang siap untuk pengambilan keputusan, memungkinkan pelaku pasar untuk mengidentifikasi obligasi yang memenuhi kriteria keberlanjutan dan ketahanan serta selaras dengan standar global.

Tentang: Kestrel adalah penyedia terkemuka ulasan eksternal dan penelitian ESG untuk pasar obligasi daerah AS, membantu pelaku pasar mengevaluasi keberlanjutan dan ketahanan proyek keuangan publik.

