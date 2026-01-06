PEPE, BONK, PENGU memimpin kebangkitan

Koin meme kembali menarik perhatian setelah berminggu-minggu berada dalam bayang-bayang, dengan token seperti Pepe, Bonk dan Floki bahkan mengungguli Dogecoin dan Shiba Inu karena selera spekulatif kembali ke pasar kripto.

Ringkasan Sementara DOGE dan SHIB masih mencatat keuntungan sekitar 20% selama seminggu terakhir, token meme yang lebih kecil memberikan pergerakan yang lebih tajam.

PEPE, BONK membantu mengangkat total nilai pasar sektor sebesar 7% pada hari Senin menjadi $52,4 miliar.

Lonjakan ini menandai rotasi yang signifikan ke aset berisiko lebih tinggi, karena trader berbondong-bondong ke koin meme yang tertinggal sebagian besar akhir 2025 namun kini melakukan rebound yang agresif.

Pepe (PEPE), Floki (FLOKI), Bonk (BONK) dan Pudgy Penguins (PENGU) semuanya mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih besar selama seminggu terakhir, dengan beberapa token meme mencatat keuntungan lebih dari 65% sejak awal tahun. Pergerakan ini telah mendorong koin meme ke puncak papan peringkat kripto, dengan sekitar enam dari 10 gainer teratas dalam 100 teratas berdasarkan kapitalisasi pasar berasal dari sektor ini.

Seorang trader kripto yang dikenal sebagai Unipcs di X mengharapkan Floki mengikuti Pepe dan Bonk dengan kenaikan yang serupa. Lihat di bawah ini.

Unipcs juga menyoroti Pudgy Penguins sebagai yang menonjol, menunjuk pada aliran pendapatan nyata dan ekspansi merek global sebagai kekuatan yang belum sepenuhnya dinilai oleh pasar.

Saat ini, PENGU naik lebih dari 48% selama tujuh hari terakhir.

Menurut CryptoQuant, dominasi koin meme dalam pasar altcoin turun ke rekor terendah pada bulan Desember setelah mencapai puncak selama demam November 2024. Rasio kapitalisasi pasar meme terhadap altcoin turun dari 11% pada November 2024 menjadi hanya 3,2% sebulan kemudian—level yang secara historis mendahului rebound tajam koin meme.

Investor Bitcoin Lark Davis mencatat bahwa valuasi koin meme telah berkembang lebih dari $10 miliar sejak 1 Januari, dengan alasan bahwa bahkan kembalinya selera risiko yang ringan di kuartal pertama dapat memperpanjang reli di seluruh sektor.