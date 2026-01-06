Analisis Harga PENGU: Bisakah Penembusan $0,013 Memicu Reli Menuju $0,020?

PENGU adalah token meme yang telah membawa kembali fokus ke cryptocurrency setelah oversold selama periode konsolidasi dan telah menarik perhatian dari analis teknikal sekali lagi.

PENGU telah berkembang hingga pada titik menguji level resistensi kunci $0,0128 hingga $0,0130 setelah beberapa kali pengujian untuk menembus titik tertinggi baru-baru ini. Pada saat berita ini ditulis, koin tersebut diperdagangkan pada $0,01236, dengan penurunan 3,47% selama 24 jam terakhir.

Grafik Menandakan Potensi Breakout di Atas $0,013

Grafik TradingView menunjukkan pengujian pada level sekitar $0,0124. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah pola konsolidasi (sideways) saat mendekati level resistensi.

Meskipun indikator Momentum (RSI) secara signifikan mulai menunjukkan bullishness, dan momentum (MACD) telah bergerak dari negatif ke positif dan menunjukkan warna hijau dalam histogram; masih ada waktu sebelum kita dapat menentukan apakah level ini memiliki keyakinan bullish yang sebenarnya.

Kita mulai melihat pola pembalikan terbentuk dalam struktur harga koin yang mungkin memberikan kesempatan untuk memvalidasi momentum sebelumnya. Support langsung juga berada di sekitar $0,0103, yang telah menjadi zona permintaan untuk koin selama koreksi baru-baru ini.

Penembusan di atas resistensi dalam jangka panjang akan menunjukkan pembongkaran struktur downtrend saat ini yang terlihat sejak awal Oktober.

Sumber: TradingView

Baca Juga: Pandangan Teknikal PENGU: Fase Pemulihan Menandakan Potensi Bull Run ke $0,19

Analis Menyoroti Target Mendekati $0,020

Menurut pembaruan terbaru di X oleh analis Crypto Ali Charts telah menambahkan narasi bullish pada token PENGU dengan postingan terbaru mereka di media sosial. Charts menyatakan bahwa berdasarkan setup grafik 12 jam, jika PENGU menembus di atas $0,013, ini bisa memiliki breakout eksplosif menuju angka $0,020 (lebih dari 50% kenaikan).

Kesimpulannya, koin saat ini berada di titik infleksi teknikal dengan indikator momentum yang membaik dan dukungan lebih lanjut dari analis yang kami soroti di sekitar $0,013. Breakout yang dikonfirmasi pada akhirnya akan menciptakan rally jangka pendek yang signifikan dari level ini, tetapi penolakan akan berarti lebih banyak konsolidasi dalam saluran sekitar $0,010 hingga $0,013.

Baca Juga: Pudgy Penguins(PENGU) Melonjak 30% karena Penembusan Garis Tren Kunci Memicu Bullish