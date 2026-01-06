Prediksi Harga SUI: Target $2,10 pada Februari 2026 Meskipun Ada Volatilitas Jangka Pendek



Terrill Dicki



Prediksi harga SUI menunjuk target jangka menengah $2,10 meskipun konsolidasi saat ini di $1,69, dengan divergensi MACD bullish mendukung perkiraan Sui untuk pemulihan Q1 2026.

Prediksi Harga SUI: Momentum Teknikal Membangun untuk Target $2,10

Sui (SUI) saat ini diperdagangkan di $1,69, menampilkan pengaturan teknikal yang menarik yang menunjukkan pergerakan harga signifikan ke depan. Analisis prediksi harga SUI komprehensif kami mengungkapkan pandangan jangka pendek yang beragam dengan potensi jangka menengah yang lebih kuat, didukung oleh indikator momentum bullish yang muncul meskipun ada ketidakpastian pasar baru-baru ini.

Ringkasan Prediksi Harga SUI

• Target jangka pendek SUI (1 minggu): Rentang $1,45-$1,75 (volatilitas ±8% diharapkan)

• Perkiraan jangka menengah Sui (1 bulan): Rentang $1,85-$2,10 dengan probabilitas 65%

• Level kunci untuk ditembus untuk kelanjutan bullish: Resistensi langsung $1,75

• Support kritis jika bearish: $1,33 harus bertahan untuk mencegah penurunan lebih dalam

Prediksi Harga Sui Terkini dari Analis

Komunitas analis menunjukkan pandangan yang berbeda tentang lintasan langsung SUI. Prediksi harga SUI jangka panjang Changelly sebesar $2,13-$2,61 mewakili pandangan paling optimis, menunjukkan apresiasi bertahap sepanjang 2026. Ini sangat kontras dengan perkiraan jangka pendek bearish CoinCodex yang menargetkan $1,12, mengutip sentimen ketakutan ekstrem dan tekanan unlock token yang tertunda.

Blockchain.News memberikan perkiraan Sui yang seimbang, secara konsisten menargetkan rentang $1,70-$2,10 berdasarkan divergensi bullish MACD yang muncul. Kepercayaan jangka menengah mereka sejalan dengan analisis teknikal kami, sementara target harga SUI CMC AI yang lebih konservatif $1,30-$1,45 mencerminkan kekhawatiran atas unlock 44 juta token yang dijadwalkan untuk Januari.

Konsensus menunjukkan volatilitas jangka pendek dengan potensi pemulihan jangka menengah, menciptakan pengaturan risiko-imbalan yang menarik untuk trader yang terposisi.

Analisis Teknikal SUI: Bersiap untuk Breakout Bullish

Analisis teknikal Sui saat ini mengungkapkan beberapa sinyal momentum yang menarik meskipun posisi moving average beragam. RSI di 62,84 berada di wilayah netral, memberikan ruang untuk pergerakan ke atas tanpa kekhawatiran overbought langsung. Lebih signifikan, pembacaan histogram MACD sebesar 0,0410 mengonfirmasi perkembangan momentum bullish, mendukung perkiraan Sui positif kami.

Posisi Bollinger Bands menceritakan kisah penting, dengan SUI diperdagangkan di 1,0287 relatif terhadap band atas, menunjukkan token sedang menguji resistensi di dekat $1,68. Posisi ini, dikombinasikan dengan pembacaan Stochastic %K di 83,83 dan %D di 87,02, menunjukkan konsolidasi jangka pendek sebelum upaya breakout potensial.

Analisis volume dari perdagangan spot Binance menunjukkan $84,5 juta dalam aktivitas 24 jam, memberikan likuiditas yang memadai untuk penemuan harga. ATR harian sebesar $0,10 menunjukkan volatilitas moderat, menciptakan parameter risiko yang dapat dikelola untuk perhitungan target harga SUI kami.

Target Harga Sui: Skenario Bull dan Bear

Kasus Bullish untuk SUI

Skenario bullish utama menargetkan $2,10 dalam 4-6 minggu, mewakili potensi kenaikan 24% dari level saat ini. Target harga SUI ini memerlukan penembusan resistensi langsung di $1,75, diikuti oleh momentum berkelanjutan di atas resistensi kuat $1,79.

Katalis teknikal yang mendukung kenaikan ini termasuk divergensi bullish MACD yang berkembang dan posisi token di atas exponential moving average kunci. EMA 12 di $1,55 dan EMA 26 di $1,53 memberikan support dinamis, sementara posisi netral RSI memungkinkan ekspansi momentum tanpa batasan overbought langsung.

Penembusan sukses di atas $1,79 dapat mempercepat pergerakan menuju $2,10, dengan potensi ekstensi ke level $2,61 yang disarankan oleh analisis jangka panjang Changelly.

Risiko Bearish untuk Sui

Skenario bearish berpusat pada penembusan di bawah support langsung $1,33, berpotensi memicu penurunan menuju $1,12 seperti yang disarankan oleh CoinCodex. Risiko penurunan ini meningkat jika unlock token yang akan datang menciptakan tekanan jual berkelanjutan, membanjiri sinyal momentum bullish saat ini.

Tanda peringatan kritis akan mencakup RSI menembus di bawah 50, histogram MACD berubah negatif, dan volume harian menurun di bawah $50 juta. Penembusan support kuat $1,30 akan membatalkan tesis bullish dan berpotensi menargetkan level terendah 52 minggu di dekat $1,35.

Haruskah Anda Membeli SUI Sekarang? Strategi Entry

Level saat ini menghadirkan peluang entry yang diperhitungkan untuk prediksi harga SUI kami, dengan pertimbangan taktis spesifik. Pembeli konservatif harus menunggu pullback ke zona support $1,55-$1,60, menawarkan posisi risiko-imbalan yang lebih baik dengan stop di bawah $1,33.

Trader agresif dapat masuk di level saat ini dengan stop-loss ketat di $1,62, menargetkan level breakout $1,75 untuk profit cepat. Ukuran posisi harus tetap moderat mengingat sentimen analis yang beragam dan ketidakpastian unlock token yang tertunda.

Manajemen risiko memerlukan kepatuhan ketat pada level support $1,33 – penutupan harian apa pun di bawah ambang batas ini akan menjamin pengurangan posisi terlepas dari titik entry.

Kesimpulan Prediksi Harga SUI

Analisis kami mendukung prediksi harga SUI bullish dengan kepercayaan menengah yang menargetkan $2,10 pada Februari 2026, mewakili ujung atas perkiraan konsensus analis. Pengaturan teknikal menunjukkan momentum yang muncul meskipun ada ketidakpastian jangka pendek, menciptakan peluang risiko-imbalan asimetris.

Indikator kunci untuk dipantau termasuk keberlanjutan histogram MACD di atas nol, RSI mempertahankan di atas 55 pada pullback apa pun, dan penutupan harian di atas support pivot $1,70. Peristiwa unlock token Januari akan berfungsi sebagai tes krusial minat beli dan dapat mempercepat timeline kami jika diserap dengan sukses.

Trader harus tetap fleksibel karena perkiraan Sui ini bergantung pada stabilitas pasar cryptocurrency yang lebih luas dan navigasi sukses level resistensi langsung. Timeline 60 hari memberikan peluang yang memadai untuk pola teknikal berkembang sambil mempertahankan ekspektasi realistis untuk apresiasi harga.

Sumber gambar: Shutterstock