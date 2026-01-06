BursaDEX+
Fred Wilson, pendukung terkenal Coinbase (COIN) memprediksi perubahan UX kripto pada 2026

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/06 10:48
Fred Wilson, salah satu kapitalis ventura paling berpengaruh di AS, berpendapat bahwa momen terobosan kripto pada tahun 2026 tidak akan datang dari blockchain baru — tetapi dari membuatnya tidak terlihat oleh pengguna akhir mereka.

"Blockchain menghilang di balik antarmuka konsumen yang lebih baik yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan, membelanjakan, memperdagangkan, dan mengirim token tanpa memikirkan blockchain mana yang mereka gunakan," tulis Wilson, yang menyebut bitcoin BTC$93.601,85 sebagai "peluang investasi yang menarik" pada tahun 2011, dalam posting blog yang diterbitkan minggu lalu.

Prediksi tersebut, yang terselip dalam rangkaian prakiraan teknologi Wilson yang lebih panjang untuk tahun 2026, mencerminkan pandangan yang telah dipegangnya selama bertahun-tahun: janji blockchain bergantung pada kemudahan penggunaan, bukan kekuatan teknis.

Wilson adalah mitra pendiri Union Square Ventures (USV), perusahaan VC berbasis di New York di balik investasi awal pada Twitter, Etsy, dan Tumblr. Di kripto, dia adalah investor awal untuk Coinbase (COIN), Ethereum ETH$3.214,79, dan Filecoin FIL$1,5685, dan tetap menjadi suara yang konsisten dalam percakapan jangka panjang tentang bagaimana blockchain dapat mengubah internet.

Wilson, yang sering menggambarkan blockchain sebagai "hal besar berikutnya" setelah sosial dan mobile, juga secara terbuka mengkritik kebiasaan terburuk industri kripto. Dia menentang budaya hype dan spekulasi token, memperingatkan bahwa keserakahan jangka pendek mengancam kredibilitas jangka panjang ruang ini.

Pekerjaan nyata itu, menurut pandangan Wilson, mencakup hal-hal seperti identitas terdesentralisasi, keuangan peer-to-peer, dan protokol terbuka yang dapat dibangun oleh siapa saja.

Dalam posting sebelumnya, dia membandingkan keadaan kripto saat ini dengan internet awal, ketika bahkan mengirim email memerlukan tingkat pengetahuan teknis tertentu.

Jalan ke depan, tampaknya dia percaya, terletak pada desain yang lebih baik. Aplikasi harus menangani detail infrastruktur — seperti chain mana yang digunakan transaksi — di latar belakang, sehingga pengguna dapat fokus pada apa yang ingin mereka lakukan, bukan bagaimana mereka melakukannya.

Bagi Wilson, ini bukan hanya masalah UX — ini adalah perbedaan antara kripto tetap menjadi teknologi niche dan mencapai adopsi yang luas.

Sumber: https://www.coindesk.com/markets/2026/01/05/famed-coinbase-backer-fred-wilson-predicts-2026-ux-pivot-for-crypto

