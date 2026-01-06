Token $NIGHT Terjebak: Pola Segitiga Menandakan Pergerakan Eksplosif

NIGHT adalah perdagangan segitiga simetris yang menurun dengan resistensi RSI yang jatuh. Harga berada di 0,0869 dan memiliki level kritis dengan indikator teknis yang bertentangan.

Token NIGHT saat ini diperdagangkan dalam kisaran harga yang sempit. Tren teknis menunjukkan bahwa breakout akan terjadi dalam waktu dekat.

Cryptocurrency ini berkumpul dalam segitiga simetris, yang merupakan pola netral yang biasanya menjadi pertanda pergerakan harga signifikan ke salah satu arah.

Formasi Segitiga Kritis Terbentuk

BetterloopX di X menampilkan grafik 4 jam yang memiliki segitiga simetris yang jelas. Dalam analisis mereka, mereka mengamati garis resistensi dengan kemiringan negatif dalam RSI.

Sumber: BetterloopX

Lingkungan ini menciptakan ketegangan aksi harga. Para trader mengamati token mendekati puncak segitiga.

Harga saat ini adalah $0,08690 USDT. Level swing menandai kisaran perdagangan dalam jangka pendek, di mana resistensi terakumulasi di atas.

Indikator Teknis Menunjukkan Gambaran Beragam

Finora AI menerbitkan tinjauan mendalam 15 menit di X. Tinjauan tersebut menunjukkan pesan yang bertentangan dari sejumlah indikator.

Mayoritas indikator menunjuk pada tren negatif saat ini: MACD, Stochastic, Vortex, Momentum, PSAR, DMI, MFI, dan Fisher semuanya mengindikasikan tren menurun.

Sebaliknya, RSI dan ADX menunjukkan hal yang berbeda. RSI menunjukkan pasar yang sementara overbought, sedangkan ADX menunjukkan tren yang kuat.

Titik keseimbangan berada di $0,08861. Ini adalah titik tengah antara penjual dan pembeli dalam kerangka waktu ini.

Tanda resistensi sangat kritis dan berada di 0,08860, 0,09029, dan 0,09184, yang sebelumnya telah dipertahankan oleh penjual.

Support langsung berada di bawah dalam bentuk level support: keamanan 0,08714 dan keamanan 0,08268 menunjuk pada minat beli yang lebih kuat berdasarkan grafik 2 jam.

Ada Fair Value Gaps yang masih belum terisi antara kisaran 0,08740-0,08874 dan 0,08642-0,08714. Area ini mungkin menarik aktivitas harga karena pasar berfokus pada efisiensi.

Menurut Finora AI, ada kemungkinan pemulihan jangka pendek ke $0,08860, yang perlu melihat bottom yang jelas antara $0,08714 dan $0,08650.

Penurunan lebih lanjut di bawah 0,08642 akan menyebabkan pergerakan menurun tambahan. Level support signifikan kedua berada di 0,08268.

Kelanjutan bullish memerlukan pergerakan berkelanjutan di atas 0,08860 dan 0,09029. Kekuatan ini mungkin membuka jalan ke $0,09184.

Segitiga simetris membentuk atmosfer seperti panci presto. Volume biasanya menurun ketika harga menyempit ke pintu keluar segitiga.

Arah breakout tetap ambigu sampai satu candle menentukan menutup melampaui batas segitiga. Trader menunggu untuk konfirmasi.

