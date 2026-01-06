Kripto Memasuki Minggu Penting untuk Bitcoin, Ethereum, dan Peristiwa Makro

Crypto memasuki minggu kedua Januari dengan berbagai acara penting. Berikut yang perlu diketahui oleh pemegang crypto:

#1 BTC: Bank Of America Membuka Keran Penasihat

Mulai 5 Januari, penasihat di seluruh Bank of America Private Bank, Merrill, dan Merrill Edge dapat merekomendasikan "beberapa produk yang diperdagangkan di bursa crypto (ETP)" untuk portofolio klien, menghapus ambang batas aset sebelumnya dan mengalihkan penasihat dari hanya eksekusi ke panduan alokasi aktif.

Dalam catatan awal Desember yang terkait dengan peluncuran ini, Chris Hyzy dari Merrill membingkai sikap bank dalam hal konstruksi portofolio: "Bagi investor dengan minat kuat pada inovasi tematik dan kenyamanan dengan volatilitas tinggi, alokasi sederhana 1% hingga 4% dalam aset digital bisa sesuai."

Relevansi pasar lebih sedikit tentang arus satu hari dan lebih banyak tentang infrastruktur. Bank of America adalah salah satu jaringan distribusi kekayaan terbesar di AS; bahkan alokasi sederhana dalam jangka panjang dapat memiliki dampak harga yang signifikan.

#2 Kapasitas Blob Ethereum Meningkat Lagi

Irama penskalaan terbaru Ethereum berlanjut pada 7 Januari melalui peningkatan "Blob Parameter Only" kedua (BPO2), yang meningkatkan target dan maksimum blob per blok menjadi 14 dan 21, masing-masing, langkah bertahap yang dirancang untuk memperluas throughput data rollup tanpa menggabungkan perubahan ke dalam hard fork bernama yang lebih besar. Ethereum Foundation telah memposisikan jalur BPO sebagai mekanisme yang sengaja minimal, hanya konfigurasi untuk "meningkatkan throughput blob dengan aman" setelah Fusaka.

Bagi pengguna L2, keterkaitan langsung adalah penetapan harga ketersediaan data. Lebih banyak pasokan blob, semua hal lainnya sama, dapat menekan biaya blob lebih rendah, yang merupakan komponen yang banyak rollup teruskan ke biaya transaksi pengguna akhir. Nuansanya adalah bahwa keuntungan ini bersyarat: jika permintaan untuk blobspace meningkat secepat kapasitas, keringanan biaya dapat diredam, dan operator masih harus memvalidasi stabilitas saat target meningkat.

#3 Pembukaan Token Hyperliquid (HYPE)

Token HYPE Hyperliquid memiliki acara pasokan terjadwal pada 6 Januari: anggota tim Hyperliquid Labs dijadwalkan menerima alokasi awal 1,2 juta HYPE, bernilai sekitar $31,2 juta. Kontributor inti memegang hak atas sekitar 237 juta token di bawah rencana pelepasan terstruktur, hampir seperempat dari total pasokan.

Pengaturan untuk trader cukup jelas: pembukaan token secara refleksif dimodelkan sebagai tekanan jual potensial, tetapi dampak yang terealisasi tergantung pada perilaku penerima dan mekanisme penyeimbang apa pun.

#4 Jalur Privasi Stellar Pindah Ke Testnet

Stellar dijadwalkan untuk meningkatkan testnet-nya ke Protocol 25, bermerek "Stellar X-Ray", pada 7 Januari pukul 21:00 UTC, dengan pemungutan suara mainnet dijadwalkan pada 22 Januari. Dalam panduan pengembangnya, Stellar secara eksplisit menyebutkan persyaratan operasional: operator SDK dan infrastruktur harus meningkatkan sebelum tanggal testnet, dengan waktu liburan disebutkan sebagai alasan untuk jangka waktu yang luar biasa panjang antara rilis stabil dan aktivasi.

Di sisi produk, Stellar membingkai X-Ray sebagai infrastruktur privasi dasar: "meletakkan dasar bagi pengembang untuk membangun aplikasi privasi yang dapat dikonfigurasi dan berorientasi kepatuhan menggunakan kriptografi zero-knowledge (ZK)," sambil menjaga model transparansi jaringan tetap utuh.

#5 Pandangan Makro

Makro tidak memberikan keuntungan bagi crypto dalam hal narasi yang bersih. Selama akhir pekan, pasukan AS menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro, langkah yang mendorong harga Bitcoin dan crypto lebih tinggi. Minyak awalnya bergejolak tetapi kemudian melunak di tengah ekspektasi bahwa gangguan pasokan jangka pendek terbatas.

Secara geopolitik, risiko limpahan adalah dalam eskalasi daripada peristiwa tunggal. Presiden AS Trump mengangkat kemungkinan intervensi lebih lanjut di wilayah tersebut, termasuk bahasa seputar Kolombia. Secara keseluruhan, pembukaan pasar AS mingguan akan menjadi krusial untuk minggu ini.

Politik suku bunga adalah beban makro lainnya. Trump telah berulang kali mengatakan dia akan menyebutkan pilihannya untuk menggantikan Ketua Fed Jerome Powell "awal tahun depan," dengan masa kepemimpinan Powell berakhir pada Mei 2026; proses tersebut telah berubah menjadi variabel pasar langsung karena apa yang tersirat tentang jalur suku bunga pilihan Gedung Putih dan persepsi independensi Fed. Dengan pasar prediksi secara eksplisit memperdagangkan apakah nominasi terjadi pada 9 Januari, beberapa meja crypto akan memperlakukan tanggal tersebut sebagai titik volatilitas bahkan jika pelaporan arus utama tetap lebih longgar pada waktunya.

Pada saat pers, total kapitalisasi pasar crypto berada di $3,12 triliun.