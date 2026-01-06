BursaDEX+
Morgan Stanley Mengajukan S-1 untuk ETF Bitcoin Spot

2026/01/06 19:39
Morgan Stanley Mengajukan S-1 untuk ETF Bitcoin Spot

Morgan Stanley mengajukan S-1 kepada SEC pada 6 Januari 2026, untuk ETF Bitcoin Trust spot yang melacak langsung harga spot BTC menggunakan patokan dari bursa-bursa utama. Pengajuan tersebut juga mencakup ETF Solana yang menawarkan imbalan staking, memperluas jajaran aset digital perusahaan pasca persetujuan ETF BTC 2024. Ini memposisikan Morgan Stanley untuk memenuhi permintaan institusional yang melonjak di tengah kebijakan pro-kripto Presiden Trump dan reli Bitcoin menuju $100K.

